Казахстан на 20% скоротив видобуток нафти після атак українських дронів на експортний порт у Росії

Казахстан скоротив видобуток нафти після того, як атаки українських дронів змусили закритися його головний експортний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську (Росія) на Чорному морі.

Як пише Reuters, Міністерство енергетики Казахстану заявило, що нафтові компанії скоротили видобуток через обмеження експорту внаслідок того, що операції із завантаження трубопроводів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) були призупинені з міркувань безпеки.

Трубопровід КТК довжиною понад 1500 км пролягає від казахстанського Тенгізського нафтового родовища на заході країни через Росію до порту "Новоросійськ" на російському узбережжі Чорного моря.

"Через обмеження на надходження сирої нафти в трубопровідну систему та для запобігання перевантаженню резервуарів для зберігання нафтовидобувних компаній було запроваджено контрольоване коригування щоденних рівнів видобутку, що призвело до тимчасового скорочення видобутку нафти", – заявили в Міненерго Казахстану.

Скорочення видобутку

У казахстанському відомстві не уточнили масштабів скорочення видобутку, проте, за словами джерел, видобуток, зокрема, скоротився на Тенгізському нафтовому родовищі, найбільшому в Казахстані, яке очолює компанія Chevron.

Видобуток там скоротився більш ніж удвічі, до приблизно 406 тис. барелів на день 22 липня з 925 тис. барелів на день у середньому за цей місяць.

Загальний видобуток нафти та газового конденсату в країні 22 липня впав до 1,63 млн барелів на день із середнього показника в липні в 2,07 млн барелів.

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Раніше в липні повідомлялося, що Казахстан змушений припинити транспортування нафти до свого головного експортного термінала на Чорному морі через серію атак на танкери.

Атаки на "Новоросійськ"

Через свою важливість для російської нафтової промисловості порт неодноразово ставав мішенню для українських атак.

Атака безпілотника на початку квітня зупинила завантаження нафти в "Новоросійську" на кілька днів, однак 9 квітня порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти та палива з термінала "Шесхаріс".

Нафтовий термінал "Шесхаріс" потужністю близько 700 тис. барелів сирої нафти на добу призупинив відвантаження в понеділок, 6 квітня, після того, як атака українських безпілотників спричинила пожежі на паливному терміналі та деяких причалах.

17 квітня "Новоросійськ" відновив завантаження сирої нафти з ключового причалу.

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