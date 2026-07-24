Гранти для малого бізнесу: В Україні почався прийом заявок на програму BLOOM

В Україні почали приймати заявки на участь у грантовій програмі BLOOM, яка підтримує малі та середні підприємства.

Як повідомили в Міністерстві культури України, особливу увагу програма приділяє підприємствам у сфері культурних і креативних індустрій.

Про програму

Програма BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) реалізується консорціумом у складі Mercy Corps, Swisscontact та Right to Protection за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK Aid, а також за сприяння Міністерства економіки та довкілля України і Міністерства культури України.

Програма діє в таких регіонах:

у Чернігівській області,

Дніпропетровській,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Сумській,

Запорізькій областях.

Хто може взяти участь

Подавати заявки можуть офіційно зареєстровані малі та середні підприємства із соціально орієнтованою бізнес-моделлю, які планують створювати або зберігати робочі місця для внутрішньо переміщених осіб і місцевого населення.

Прийом заявок триватиме з 21 липня до 30 вересня 2026 року.

Скільки грошей можна отримати

Середній розмір гранту за програмою становить від $17 тис. до $30 тис. у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України.

Кошти можуть бути спрямовані на придбання виробничих основних засобів. Реалізація підтриманих бізнес-проєктів триватиме 3-4 місяці.

Співфінансування з боку учасників можливе, але не є обов'язковим.

Визначення переможців

Переможців визначатимуть на конкурсній основі.

Оцінювання враховуватиме, зокрема:

потенціал бізнес-ідеї для розвитку підприємства,

створення або збереження робочих місць,

обґрунтованість потреби у фінансовій підтримці,

соціальний чи екологічний вплив,

реалістичність проєкту,

його сталість та ділову репутацію заявника.

Пріоритет надаватиметься підприємствам, які працюють у суспільно важливих сферах, зокрема у галузях охорони здоров'я, реабілітації, психологічної підтримки, освіти, соціального догляду, екології, переробної промисловості, виробництва, культури та інших напрямах, що сприяють розвитку громад.

Однак заявки можуть подавати й підприємства з інших сфер, якщо їхня діяльність має відчутний соціальний вплив.

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Раніше повідомлялося, що мікро-, малий і середній бізнес в Україні від початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року отримав 58 307 кредитів на загальну суму 209,9 млрд грн.

Нагадаємо, представники мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні за минулий тиждень, 13-19 липня, в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали від 48 уповноважених банків 506 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.

До того стало відомо, що до кінця року заборгованість держави перед банками за програмою "5-7-9%" може сягнути 10 млрд грн.

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