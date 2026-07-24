На кордоні з Румунією цьогоріч відкриють новий пункт пропуску. ФОТО

На Закарпатті завершують підготовку до відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Очікується, що запуск пункту пропуску відбудеться уже цього року.

На першому етапі він функціонуватиме на тимчасовій модульній інфраструктурі, що дозволить розпочати оформлення легкового транспорту без очікування завершення будівництва постійного комплексу.

У відомстві зазначають, що на об'єкті вже виконали основні роботи:

облаштували під'їзні шляхи, смуги руху та зони контролю;

укріпили берег річки Тиса;

підвели мережі електро-, водопостачання та телекомунікації;

підготували інфраструктуру для роботи прикордонників і митників.

"Його відкриття дозволить зменшити навантаження на діючі пункти пропуску та сприятиме розвитку транспортного сполучення з країнами Європейського Союзу. Це інвестиція у стійкість держави та розвиток прикордонних територій", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Після запуску пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових автомобілів масою до 3,5 тонни. Його пропускна здатність становитиме до 600 авто на добу.

Контекст розбудови кордону

З початку повномасштабного вторгнення Україна відкрила чотири нові пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу: "Дяківці – Раковець", "Красноїльськ – Вікову де Сус", "Нижанковичі – Мальховіце" та "Велика Паладь – Надьгодош".

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Нагадуємо, пасажиропотік через західний кордон України продовжує зростати. Зокрема, у період із 11 по 17 липня він збільшився ще на 3,5% – до 760 тис. осіб, після зростання на 1,2% тижнем раніше.

У межах розбудови прикордонної інфраструктури Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння з Європейською Комісією та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

Першим практичним кроком цього партнерства стане проєкт "Інфраструктура західного кордону України", на який ЄІБ виділить позику обсягом 120 млн євро.

Зокрема, триває реконструкція Північного обходу Житомира – 22-кілометрової ділянки міжнародної траси М-06 Київ – Чоп.

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