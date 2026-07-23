Північний обхід Житомира розширять до чотирьох смуг. ФОТО

В Україні тривають роботи з реконструкції Північного обходу Житомира – 22-кілометрової ділянки міжнародної траси М-06 Київ-Чоп.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Проєкт передбачає розширення проїзної частини з двох до чотирьох смуг руху, що дозволить винести транзитний транспорт за межі міста та підвищити безпеку на магістралі.

Наразі підготовчі роботи тривають на ділянці між селами Глибочиця та Іванівка.

Фахівці улаштовують дренажний шар, укладають геосинтетичний матеріал та основу дорожнього одягу. Паралельно демонтують наявне цементобетонне покриття на лівому проїзді та розчищають території.

Окрім розширення дороги, проєкт передбачає облаштування водовідведення, шумоізоляції, оновлення тротуарів та автобусних зупинок.

"Розвиток міжнародних транспортних коридорів – це питання швидкості руху, безпеки, економіки та якості життя людей. Реконструкція Північного обходу Житомира дозволить прибрати транзитний транспорт із міста, зробити міжнародну трасу сучаснішою та безпечнішою, а також забезпечити більш ефективне сполучення між столицею та західним кордоном України", – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Після завершення робіт пропускна спроможність траси М-06 суттєво зросте, а Житомир перестане бути транзитним коридором для тисяч автомобілів, що зменшить навантаження на міську мережу.

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Ремонт доріг

Із початку 2026 року на автомобільних дорогах державного значення в Україні ліквідовано 18,1 млн кв. м деформацій покриття.

Нагадаємо, станом на початок липня 2026 року в Україні було відновлено понад 16 млн кв. м дорожнього покриття. За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, тоді добовий темп робіт сягав понад 90 тис. кв. м доріг.

Як повідомлялося, станом на середину червня в Україні на дорогах державного значення з початку року було ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

Раніше в червні повідомлялося, що в Україні на дорогах державного значення тривають роботи з експлуатаційного утримання та відновлення дорожнього покриття. Водночас уже завершено першочергові роботи з ліквідації пошкоджень, що виникли після осінньо-зимового періоду.

Відновлення Дорожнього фонду

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам під час розгляду змін до державного бюджету на 2026 рік доручити уряду з 2027 року частково відновити Дорожній фонд.

Наприкінці квітня поточного року заступник міністра фінансів Олександр Кава розповідав, що в Україні опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік з потенційним його перетворенням на транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дорожню інфраструктуру, а й на підтримку залізниці.

Нагадаємо, у 2024 році надходження державного Дорожнього фонду, який входив до спеціального фонду держбюджету, було перерозподілено до загального фонду державного бюджету для посилення фінансування армії та зміцнення обороноздатності країни.

Фінансування ремонтів

Наприкінці червня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявляв, що на відновлення дорожньої інфраструктури й перебудову системи логістики в перші два повоєнні роки Україна потребуватиме близько 40 млрд євро.

На початку червня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 3,5 млрд грн обласним військовим адміністраціям.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

До того голова Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

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