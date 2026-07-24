Надходження плати за землю до місцевих бюджетів зросли до 24 мільярдів гривень

У січні-червні 2026 року понад один млн платників перерахували до місцевих бюджетів 24,1 млрд гривень плати за землю.

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 13,2% (за перші шість місяців 2025 року було сплачено 21,3 млрд грн).

Найбільші суми плати за землю спрямували платники:

Дніпропетровської області – 4,5 млрд грн;

міста Києва – 3,4 млрд грн;

Одеської області – 2,1 млрд грн;

Львівської області – 1,8 млрд грн.

У податковій нагадують, що земельний податок нараховується з моменту набуття права власності або користування ділянкою і сплачується до припинення цього права.

Як перевірити нарахування та провести звірку

Перевірити суму нарахованого податку та реквізити для сплати громадяни можуть через Електронний кабінет платника або застосунок "Моя податкова".

У разі незгоди з розрахунками платники мають право звернутися до податкової для проведення звірки даних щодо:

площі та кількості земельних ділянок;

застосування податкових пільг і ставок;

підсумкового розміру податкового зобов’язання.

Заяву на звірку можна подати особисто, надіслати поштою або через Електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо під час перевірки виявлять розбіжності, податкова виконає перерахунок та надішле нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє скасує.

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Нагадаємо, 1 червня Кабінет Міністрів оновив порядок проведення оцінки земельних ділянок, усунувши перекоси, які раніше призводили до заниження їх вартості та, як наслідок, скорочення надходжень до місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, із 2021 року загальна вартість угод, укладених на земельних аукціонах в Україні через державну електронну платформу "Prozorro.Продажі", досягла 10 млрд грн.

Йдеться про сумарну ціну, сформовану під час торгів як за продаж ділянок, так і за їхню щорічну оренду.

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