В Україні оновили правила оцінки землі. Що зміниться для громад і бізнесу?

Кабінет Міністрів України оновив правила оцінки землі, зокрема усунув диспропорції, які призводили до заниження оцінки земельних ділянок та позбавляли місцеві бюджети додаткових надходжень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Що змінюється

Нові правила вдосконалюють загальну методологію, що запроваджена після реформи 2021 року, та пропонують більш ефективні рішення для розвитку громад.

Насамперед скасовується жорстка прив'язка до адмінцентру при визначенні базових показників.

"Раніше визначення рентного доходу залежало виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це, якщо в межах громади були інші – більші чи економічно активніші населені пункти, оцінка земельних ділянок на всій території громади занижувалася. Тепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники найбільш розвиненого населеного пункту", – пояснили в Мінекономіки.

Окремий блок змін стосується земель оздоровчого та курортного призначення.

Такі ділянки часто розташовані в містах та селищах і займають великі площі в привабливих зонах. Після ухвалення методології в 2021 році їхня нормативна оцінка суттєво знизилась – санаторії та курортні комплекси сплачували значно менший податок.

Тепер такі землі оцінюватимуться за тим самим коефіцієнтом, що й забудовані земельні ділянки населених пунктів, тобто, за вищим показником, оскільки вони активно використовуються і приносять дохід.

Окрім того, уряд уточнив перелік курортно-рекреаційних зон і офіційно включив до нього місто Одесу.

Економічний ефект

"Удосконалення методики нормативної грошової оцінки – це насамперед крок до фінансової самостійності українських громад. Ми прибираємо штучні обмеження, через які місцеві бюджети втрачали реальні доходи від плати за землю. Оновлені підходи до оцінки курортних зон та включення Одеси до відповідного переліку дозволять мобілізувати значні кошти", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

За його словами, лише це рішення додатково приноситиме місцевим бюджетам близько 300 млн грн щороку.

Інші зміни

Водночас зміни матимуть позитивний ефект для бізнесу та землевпорядників, зокрема через:

усунення прогалин при розширенні меж населених пунктів: досі не було механізму, як оцінювати земельні ділянки при розширенні меж населених пунктів до моменту проведення повної оцінки всієї території. Нова постанова запроваджує чіткий та зрозумілий алгоритм для таких випадків;

укрупнення оціночних районів: максимальну площу одного району збільшено до 1500 гектарів, що суттєво спростить виконання робіт;

актуальні дані про якість ґрунтів: виконавці робіт з оцінки тепер можуть уточнювати агровиробничі групи ґрунтів на основі реальних сучасних ґрунтових обстежень. Це дозволить отримувати максимально точні дані. Правило поширюється на всі землі, окрім особливо цінних.

Земельні угоди

Наприкінці травня повідомлялося, що за понад чотири роки з моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель на загальну суму 49,7 млрд грн.

У квітні середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 468 грн. Порівняно з березнем ціна знизилася на 9,4% ‒ тоді гектар коштував 73 923 грн.

Нагадаємо, з 2021 року загальна вартість угод, укладених на земельних аукціонах в Україні через державну електронну платформу "Prozorro.Продажі", досягла 10 млрд грн. Йдеться про сумарну ціну, сформовану під час торгів як за продаж ділянок, так і за їхню щорічну оренду.

Ринок землі

Як повідомлялося, минулого року в Україні була укладена рекордна кількість угод із купівлі-продажу земельних ділянок.

В Україні в 2025 році було продано понад 356 тис. га сільськогосподарських земель, які до відкриття ринку землі перебували під дією мораторію. Середня вартість склала 57,4 тис. грн за гектар.

Також повідомлялося, що в Україні загальний обсяг угод на ринку землі сільськогосподарського призначення перетнув позначку в 1 млн гектарів. Із моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року та станом на 3 березня 2026 року було укладено 334,8 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1 млн гектарів.

Нагадаємо, ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво зросли після відкриття ринку для приватних компаній у 2024 році, вказували дослідники Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).

Земельна реформа

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.