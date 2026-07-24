Уряд готує пакет рішень для захисту економіки в Чорному морі – Зеленський

Уряд України готує разом із міжнародними партнерами пакет рішень для захисту економічних процесів, зокрема енергетики, ринку пального та аграрного експорту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, прем'єр-міністр, очільники міністерств закордонних справ, інфраструктури та аграрної політики, а також інші залучені урядом посадовці мають підготувати відповідні рішення у відносинах із партнерами.

Захист економіки та співпраця з Євросоюзом

"Виклики є і у сфері енергетики та ринку пального, і в аграрній сфері та щодо наших зернових експортних спроможностей", – наголосив глава держави.

Президент додав, що прем'єр-міністр представить відповідні пропозиції інституціям Євросоюзу.

Крім того, Україна планує розширювати транскордонну взаємодію з сусідніми державами Євросоюзу.

Дії у Чорному морі та інші напрямки

Також під час наради за участю керівництва Збройних Сил України та Міністерства оборони було визначено, як українські сили надалі діятимуть в акваторії Чорного моря для гарантування безпеки.

Окремо міністр оборони Рустем Умєров отримав завдання активізувати роботу з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що не задоволений виконанням Планів стійкості, ухвалених для підготовки країни до зимового періоду.

Підтримка енергетики

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 липня було встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

Окрім того, з початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій за пів року надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

До того Кабінет Міністрів України затвердив механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до майбутнього опалювального сезону.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже перебувають у ремонті.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Зі свого боку перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генерувальної потужності – рівня, який був до початку агресії Росії в 2014 році.

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