L7 Simulators презентувала перший в Україні VR-тренажер для обслуговування військової техніки. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська компанія L7 Simulators розробила унікальний VR-тренажер нового типу, призначений для відпрацювання повного циклу технічного обслуговування техніки у віртуальній реальності.

На прикладі високодеталізованої моделі 122-мм гармати Д-30 розробники продемонстрували принципово нову методологію навчання, яка здатна масштабуватися й на інші види складного озброєння та військової техніки.

Про технологію

VR-тренажер "Досвідник "122-мм гармата Д-30" – це спеціалізоване програмне забезпечення для відпрацювання процедур технічного обслуговування, перевірки механізмів та підготовки артилерійської системи до роботи у віртуальному середовищі.

Навчальний процес координується через комп'ютер або ноутбук інструктора, де запускаються сценарії, відстежуються дії курсанта в реальному часі та фіксуються результати іспитів.

Сам курсант взаємодіє з деталізованою 3D-моделлю гаубиці та адаптивним столом інструментів через автономні VR-окуляри, які переносять його в імерсивний віртуальний ангар.

Увесь софт працює повністю автономно через локальну мережу й не потребує постійного підключення до інтернету.

Навчальні блоки

Програмне забезпечення охоплює 4 навчальні блоки – близько 10 практичних сценаріїв:

робота із затвором,

перевірка противідкатних пристроїв,

контроль механізмів наведення та врівноважувального механізму.

Кожен сценарій доступний у трьох режимах:

навчання з покроковими підказками,

іспит на час,

вільне відпрацювання.

Тренажер працює автономно, через локальну мережу, без постійного підключення до інтернету.

Д-30 у цьому продукті – приклад, а не межа підходу. Той самий принцип – VR-навчання обслуговуванню, а не лише застосуванню зброї – можна масштабувати на інші системи озброєння.

"Ця розробка змінює парадигму підготовки технічних фахівців. Раніше VR асоціювався здебільшого із симуляторами стрільби чи керування дронами. Наш тренажер фокусується на іншій, критично важливій ланці – якісному обслуговуванні. Ми показуємо можливості цього підходу на прикладі гаубиці Д-30, але він масштабується й на інші зразки озброєння. Це швидка, безпечна та дешевша підготовка спеціалістів у промислових масштабах", – розповів засновник екосистеми симуляторів ведення бою L7 Simulators Ігор Бєлов.

Про компанію

L7 Simulators – український miltech-виробник, що створює інтерактивні тренажерні системи та симулятори бойової підготовки для ЗСУ та інших силових структур.

Компанія виникла в 2022 році як волонтерська ініціатива у відповідь на запити з фронту.

Сьогодні L7 розробляє комплексні рішення повного циклу: від софту до моделювання сценаріїв та розробки методології тренувань. Розробки компанії відповідають вимогам Міністерства оборони України, а окремі рішення кодифіковані за стандартами НАТО.

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Як повідомлялося, за підтвердженими даними, у першому півріччі 2026 року бойові підрозділи Сил оборони України збили понад 9 тис. російських безпілотників типу "Шахед", "Герань" і "Гербера" за допомогою швидкісних дронів-перехоплювачів Sting.

Раніше в липні українська компанія Buntar Aerospace представила Remote Control – функцію програмного забезпечення Buntar Copilot, яка дозволяє повністю дистанційно керувати польотом БпЛА "Бунтар-3".

Перед тим повідомлялося, що українські оборонні компанії SkyFall і TAF Industries офіційно стали співзасновниками EU-Ukraine Drone Alliance – нової ініціативи, покликаної поглибити співпрацю України та Європейського Союзу в сфері безпілотних систем та антидронових технологій.

Загалом до нового Альянсу увійшло 18 компаній, серед яких як українські виробники, так і виробники з держав-членів ЄС.

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