Єврокомісія звинуватила TikTok у порушенні правил безпеки дітей в інтернеті

Європейський Союз активізував розслідування проти соціальної мережі TikTok у межах Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська Комісія звинуватила платформу в недотриманні стандартів безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів.

За даними регулятора, облікові записи осіб віком до 18 років легко знайти та переглянути в інтернеті.

Зокрема, фотографії профілів підлітків залишаються доступними для будь-кого, навіть для користувачів без акаунта в TikTok.

У Єврокомісії наголошують, що такі налаштування наражають дітей на ризики небажаних контактів, кібербулінгу та зазіхань з боку зловмисників.

Згідно з керівними принципами DSA, профілі неповнолітніх у соцмережах не повинні бути видимими для осіб поза їхнім колом спілкування.

Позиція TikTok та можливі санкції

У TikTok зауважили, що функція "підліткових акаунтів" має 50 налаштувань приватності та безпеки, перевірених експертами, а за замовчуванням профілі дітей є приватними. Представник компанії заявив про готовність опрацювати попередні висновки та продовжити співпрацю з Єврокомісією.

Це рішення поглиблює масштабне розслідування проти TikTok, розпочате у лютому 2024 року. Наразі платформа має можливість захистити свою позицію або запропонувати заходи для усунення зауважень.

У разі невиконання вимог соцмережі загрожують штрафи обсягом до 6% від її річного глобального виторгу.

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Обмеження для соцмереж

Нагадаємо, у лютому 2026 року Європейська Комісія попередньо визнала, що соціальна мережа TikTok порушує закон про цифрові послуги через свій дизайн, що викликає залежність.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2026 року Національна асамблея Франції схвалила законопроєкт, який забороняє користування соціальними мережами для дітей до 15 років.

До того стало відомо, що компанії соціальних мереж протягом місяця після введення першої в світі заборони на соцмережі для користувачів молодше 16 років у Австралії деактивували майже 5 млн акаунтів.

Також повідомлялося, що TikTok розпочне впровадження в Європі нової системи визначення віку користувачів. Платформа перебуває під тиском регуляторів, які вимагають більш ефективного виявлення та видалення акаунтів дітей до 13 років.

На початку лютого стало відомо, що Іспанія заборонить дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, а платформи зобов’яжуть впровадити системи перевірки віку.

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