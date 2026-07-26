Українці витрачають на дрібні щоденні потреби 4,6 тисячі гривень на місяць, – дослідження
Більшість українців (67%) регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом.
Про це свідчать результати дослідження "Економіка щоденного вибору", проведеного компанією Kantar Україна, повідомляє Forbes.
У середньому такі витрати становлять 4 603 грн на місяць.
За даними аналітиків, 47% опитаних уже вважають такі витрати звичною частиною свого бюджету. Найбільше на небазові категорії витрачає молодь віком 18-29 років – у середньому 5 906 грн на місяць.
Структура додаткових витрат
Крім щоденного комфорту, українці спрямовують кошти на такі напрями:
- догляд за собою та розвиток – 55% опитаних;
- здоров’я – 49%;
- домашні улюбленці – 35%;
- дозвілля – 30%.
Також 56% українців користуються платними підписками.
Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%). При цьому 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.
Лише 18% респондентів повністю задоволені своїми витратами на підписки, тоді як 82% вважають, що їх можна оптимізувати.
У разі потреби скоротити бюджет українці насамперед відмовляються від кави, харчування поза домом та розваг. Натомість витрати на здоров’я та домашніх улюбленців залишаються статтями, які урізають найменше.
Дослідження базується на онлайн-опитуванні 1 тис. респондентів віком 18-55 років, проведеному у травні 2026 року (за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та сільської місцевості).
Витрати та заощадження громадян
Як повідомлялось раніше, 78% громадян України за останній рік збільшили свої витрати порівняно з минулим періодом. Водночас 13% опитаних зазначили, що намагаються економити та скоротили власні видатки.
Пенсійне забезпечення
Нагадаємо, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося майже 9,98 млн пенсіонерів, а середня пенсія становила 7 273 грн.
Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн на місяць.
Економічна динаміка
Водночас у червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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