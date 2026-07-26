Українці витрачають на дрібні щоденні потреби 4,6 тисячі гривень на місяць, – дослідження

Більшість українців (67%) регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом.

Про це свідчать результати дослідження "Економіка щоденного вибору", проведеного компанією Kantar Україна, повідомляє Forbes.

У середньому такі витрати становлять 4 603 грн на місяць.

За даними аналітиків, 47% опитаних уже вважають такі витрати звичною частиною свого бюджету. Найбільше на небазові категорії витрачає молодь віком 18-29 років – у середньому 5 906 грн на місяць.

Структура додаткових витрат

Крім щоденного комфорту, українці спрямовують кошти на такі напрями:

догляд за собою та розвиток – 55% опитаних;

здоров’я – 49%;

домашні улюбленці – 35%;

дозвілля – 30%.

Також 56% українців користуються платними підписками.

Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%). При цьому 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.

Лише 18% респондентів повністю задоволені своїми витратами на підписки, тоді як 82% вважають, що їх можна оптимізувати.

У разі потреби скоротити бюджет українці насамперед відмовляються від кави, харчування поза домом та розваг. Натомість витрати на здоров’я та домашніх улюбленців залишаються статтями, які урізають найменше.

Дослідження базується на онлайн-опитуванні 1 тис. респондентів віком 18-55 років, проведеному у травні 2026 року (за винятком тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій та сільської місцевості).

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Витрати та заощадження громадян

Як повідомлялось раніше, 78% громадян України за останній рік збільшили свої витрати порівняно з минулим періодом. Водночас 13% опитаних зазначили, що намагаються економити та скоротили власні видатки.

Пенсійне забезпечення

Нагадаємо, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося майже 9,98 млн пенсіонерів, а середня пенсія становила 7 273 грн.

Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн на місяць.

Економічна динаміка

Водночас у червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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