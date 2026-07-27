Ціни на нафту впали на 4% після того, як США та Іран призупинили обмін ударами

27 липня світові ціни на нафту знизилися приблизно на 4% після того, як США та Іран призупинили взаємні удари після двох тижнів ескалації.

Це посилило очікування дипломатичного врегулювання та відновленню судноплавства через Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $3,96, або 4,1%, до $92,82 за барель станом на 03:29 за Гринвічем. Під час торгів котирування ненадовго опускалися нижче психологічної позначки $90 за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate також втратила в ціні ‒ на $4,02, або 4,5%, до $85,29 за барель.

"Ціни на нафту різко впали на початку торгів, оскільки США та Іран утрималися від подальших військових дій, що стало першими відчутними ознаками потенційної деескалації напруженості", – йдеться у записці для клієнтів від аналітиків ING.

Попри тимчасове припинення атак, через Ормузьку протоку протягом вихідних щодня проходило менш як 10 вантажних суден, свідчать дані Kpler щодо судноплавства.

"Будь-яке відновлення транзину через Ормузьку протоку, ймовірно, виявиться повільним і частковим, оскільки багато вантажовідправників залишаються обережними та хочуть бути більш впевненими у своїй безпеці, перш ніж вони заведуть у протоку більше суден", – зазначив аналітик MST Marquee Сол Кавонік. Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, напередодні командувач Центрального командування Збройних сил США адмірал Бред Купер заявив, що кампанія по нанесенню ударів у районі Ормузької протоки вичерпала свій потенціал.

Раніше посол США в ООН Майк Волц повідомив, що Вашингтон вирішив взяти паузу, аби надати шанс дипломатичному врегулюванню.

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