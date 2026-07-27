За пів року українські банки закрили понад 60 відділень

За перше півріччя 2026 року українські банки скоротили мережу своїх відділень на 61 підрозділ. Станом на 1 липня в країні працювали 4 754 банківські відділення.

Про це свідчать дані Національного банку України, повідомляють Українські Новини.

На початку 2026 року мережа діючих банків налічувала 4 815 відділень, тоді як станом на 1 липня їхня кількість зменшилася до 4 754.

Найбільше відділень із початку року закрили:

"Ощадбанк" – 16;

"Райффайзен Банк" – 10;

"Приватбанк" – 8;

"Укрексімбанк" – 5;

"ТАСкомбанк" – 5.

Натомість найбільше нових відділень відкрили:

"Акордбанк" – 6;

"МТБ Банк" – 3;

"АСВІО Банк" – 2.

Лідери за кількістю банківських відділень залишилися незмінними:

"Ощадбанк" – 1 115;

"Приватбанк" – 1 050;

"Райффайзен Банк" – 282;

ПУМБ – 220.

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Як повідомлялося, за останнє десятиліття після банківської кризи 2014-2015 років кількість активних корпоративних позичальників в українських банках зросла вдвічі й перевищила 17 тис. компаній.

Нагадаємо, Національний банк України повторно запропонував для громадського обговорення зміни до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки. Зокрема, регулятор ініціює скасування вимоги щодо дотримання банками на міжбанківському ринку тарифу на здавання готівки, який не може перевищувати встановлений НБУ рівень.

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