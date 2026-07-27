БЕБ викрило схему вирощування та збуту контрафактного тютюну на Вінничині. ФОТО

Бюро економічної безпеки у Вінницькі області припинило незаконну діяльність групи осіб, яка організувала вирощування, переробку та збут контрафактного тютюну.

Про це повідомили в БЕБ.

Деталі справи

Як повідомляється, зловмисники облаштували підпільний цех у приватному домоволодінні йналагодили повний цикл – від вирощування тютюну до його сушіння й переробки.

Сировину додатково купували в постачальників із інших областей, а готовий товар збували на місцевому ринку.

Обшуки та вилучена продукція

Детективи БЕБ провели п'ять обшуків у місцях виготовлення, зберігання контрафакту та за місцями проживання фігурантів.

Як результат – БЕБ вилучило понад 2,5 тонни тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 млн грн, майже 40 тис. гільз для сигарет із фільтром, станок для подрібнення листового тютюну та 63 пристрої (машинки) для виготовлення сигарет, а також готівкові кошти в гривні та іноземній валютах, мобільні телефони та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Загальна вартість вилученого складає понад 4,3 млн грн.













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Тіньовий ринок тютюну

Як повідомлялося, раніше в липні Бюро економічної безпеки у Вінницькій області припинило діяльність чергових нелегальних точок продажу рідин для електронних сигарет і, завершивши досудове розслідування, повідомило про підозру двом особам.

На початку липня Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу стосовно злочинної групи на Київщині – фігуранти справи організували мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через торговельні точки у кількох районах області.

У червні колишньому директору підприємства тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Внаслідок незаконного виробництва та реалізації сигарет державний бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн.

Також стало відомо, що Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн податкових надходжень через нелегальний ринок тютюнової продукції та вейпів. При цьому більшість торговельних точок, які закривають правоохоронці, відновлюють роботу вже протягом тижня.

Раніше представники легальних виробників заявляли, що за підсумками 2025 року бюджет недоотримав 26,5 млрд грн. За їхніми оцінками, у разі збереження поточної тенденції у 2026 році втрати можуть зрости до 28 млрд грн.

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