"Національний кешбек": До програми долучилися ще два банки

До державної програми "Національний кешбек" долучилися ще два банки – Alliance Bank та "Кредобанк", – і таким чином у програмі вже беруть участь 22 фінустанови.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки та довкілля.

Скільки українців користуються програмою

Як зазначили в Мінекономіки, за попередні два місяці кількість користувачів програми збільшилася майже на пів мільйона людей.

Відтак уже понад 5 млн українців отримують щомісяця виплати "Національного кешбеку".

Як повідомлялося, з 3 липня українці почали отримувати грошові виплати за державною програмою "Національний кешбек" за квітень.

Про програму

Програму підтримки українських виробників ухвалив Кабінет Міністрів для стимулювання попиту на українські товари. За умовами проєкту, українці отримують компенсацію від вартості куплених українських товарів. Користувачам програми нараховується компенсація за купівлю товарів українського виробництва за диференційованою моделлю – 15% або 5%. Максимальна сума кешбеку складає 3 тис. грн.

Наразі в програмі зареєстровано понад 422 тис. товарів від більше 2 тис. українських виробників, а також майже 1,5 тис. торгових мереж та окремих магазинів по всій країні.

Такоє у межах "Національного кешбеку" діяла програма кешбеку на пальне. Кошти на фінансування паливного кешбеку були виділені шляхом перерозподілу існуючих урядових програм, тому це не потребує збільшення бюджетних видатків.

Програмою "Кешбек на пальне" скористалися 2,3 млн українців. Програма тривала з 20 березня по 31 травня.

Продовження програми

Нагадаємо, 29 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення на 799,2 млн грн фінансування програми "Національний кешбек" у 2026 році.

На початку травня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження дії експериментального проєкту "Національний кешбек" до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.

До того повідомлялося, до урядової програми "Національний кешбек" найближчим часом не збираються додавати нові категорії витрат.

Читайте також: В останній день використання коштів "Нацкешбеку" його продовжили ще на місяць