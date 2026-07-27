Заборгованість держави за програмою "5-7-9" сягнула майже 9 мільярдів гривень

Заборгованість держави із виплати банкам компенсації частини процентних платежів за кредитами в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9" сягнула 8,8 млрд грн.

Про це пише ЕП із посиланням на дані Національної установи розвитку (НУР).

Лише за першу половину 2026 року сума боргу уряду зросла на 1,6 млрд грн (із 7,2 млрд грн на початку року). Якщо порівняти з 1 липня 2025 року, заборгованість збільшилася у понад 6 разів – тоді вона становила 1,4 млрд грн.

Динаміка боргу

За даними Національної установи розвитку (НУР) щодо розміру боргу на початок кожного півріччя, раніше спостерігалася стала тенденція: на початку кожного року розмір боргу держави зростав, а всередині року – знижувався.

У 2026 році цю динаміку було порушено вперше. Заборгованість уряду зростала паралельно з розширенням портфеля пільгових кредитів "5-7-9".

Якщо на початку 2026 року його обсяг становив 150,1 млрд грн, то на початку липня – вже 189,3 млрд грн.

Завдяки цьому відносний розмір боргу щодо загального портфеля навіть дещо скоротився: із 4,8% на початку року до 4,7% на початку другого півріччя.

Чи запроваджують банки додаткові комісії

В установі наголосили, що всі можливі комісійні платежі чітко прописані у порядку видачі пільгових кредитів, а їхній загальний розмір не може перевищувати 1,5% від суми кредиту.

"Хоча звітність уповноважених банків до НУР не передбачає окремого подання інформації щодо фактично стягнутих комісій, дотримання банками вимог порядку перебуває під постійним контролем НУР. Зокрема, в межах здійснення моніторингу реалізації програми НУР перевіряє дотримання уповноваженими банками її умов", – зазначили в установі.

У НУР додали, що дотримання банками умов видачі пільгових кредитів також перевіряє Державна аудиторська служби України. За підсумками цих перевірок фактів стягнення банками додаткових комісій виявлено не було.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" працює для мікро-, малого та середнього бізнесу по всій країні й залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Підтримка бізнесу надається завдяки здешевленню кредитів через державні компенсації або державні гарантії. Найактивніше програмою користуються підприємства аграрної галузі, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

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Нагадаємо, лише за минулий тиждень 48 уповноважених банків у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали мікро-, малому та середньому бізнесу 588 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося, за оцінками Національного банку України (НБУ), заборгованість держави з виплати компенсацій за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" перед банками до кінця поточного року може сягнути близько 10 млрд грн.

Зокрема у червні 2026 року обсяг чистих гривневих кредитів, наданих платоспроможними банками суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам, зріс на 31% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас кредитування населення в національній валюті збільшилося на 36% у річному вимірі.

Нагадаємо, що завдяки реалізації Стратегії розвитку кредитування в Україні обсяги гривневих кредитів для бізнесу вже понад рік демонструють щорічне зростання приблизно на третину.

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