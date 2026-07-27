В Україні дорожчає бензин. Які ціни на АЗС сьогодні?

Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні в понеділок, 27 липня, зросла на 83 коп. – до 80,91 грн/л, на дизельне пальне – на 2 грн 95 коп., до 88,18 грн/л.

Про це пише Укрінформ із посилання на дані видання "Мінфін".

Які ціни

Так, пальне коштує:

бензин марки А-95 (преміум) – 84,18 грн/л (здорожчав на 45 коп. порівняно з попереднім робочим днем, 24 липня);

бензин марки А-95 – 80,91 грн/л (зростання на 83 коп.);

бензин марки А-92 – 77,64 грн/л (подорожчання на 43 коп.);

дизпальне – 88,18 грн/л (здорожчало на 2 грн 95 коп.);

автогаз – 41,53 грн/л (на 26 коп. більше).

Ціни на заправках

У мережі автозаправних станцій "Укрнафти" ціни на пальне становлять: бензин А-95 – 79,9 грн/л, дизпальне – 85,9 грн/л, автогаз - 39,9 грн/л.

На заправках "Авантаж 7" ціни такі: бензин А-95 – 79,95 грн/л, дизпальне – 85,95 грн/л, автогаз - 38,95 грн/л.

У мережі ОККО встановили наступні: бензин А-95 – 82,9 грн/л, дизпальне – 89,9 грн/л, автогаз – 41,9 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" ціни на пальне такі: бензин А-95 – 78,31 грн/л, дизпальне – 86,94 грн/л, автогаз – 39,53 грн/л.

Заправки WOG пропонують такі ціни: бензин А-95 – 83,5 грн/л, дизпальне – 89,5 грн/л, автогаз – 41,9 грн/л.

На заправках BVS ціни наступні: бензин А-95 – 82,9 грн/л, дизпальне – 92,9 грн/л, автогаз – 41,57 грн/л.

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Прогноз цін

Раніше повідомлялося, що бензин в Україні найближчими тижнями перетне позначку в 90 грн за літр і може коштувати вже 93-95 грн за літр.

Причини підвищення цін

Вартість пального зараз збільшується передусім через поновлення активних воєнних дій між Іраном та США. Так, через нову блокаду Ормузької протоки ціни на сиру нафту зростають, вперше з травня перетинали позначку в $100 за барель.

Водночас зменшились обсяги пального в Європі, і сталося це через великий попит із боку Росії, яка намагається максимально закупитись бензином, і закрила власний експорт дизельного палива.

При цьому в Європі важко знайти вільний ресурс. Пальне можна було би привезти із Саудівської Аравії чи з ОАЕ, але якраз таки через проблеми в Ормузі його наразі проблематично довезти. Інші контракти – з Бразилією, Гаяною, Індонезією, США – потребують більше часу.

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