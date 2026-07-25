Скільки коштуватиме бензин в Україні найближчим часом, – прогноз

Бензин в Україні найближчими тижнями перетне позначку в 90 грн за літр і може коштувати вже 93-95 грн за літр.

Такий прогноз зробив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін для матеріалу Бізнес Цензора "Чи буде трьохзначне число: Як зросте ціна на пальне в Україні найближчим часом".

"Однозначно перетнемо позначку в 90 грн за літр, підемо на 93-95 грн", – заявив Льоушкін.

При цьому він наголосив, що про дефіцит палива не йдеться, оскільки зараз проблема не в закупівлях пального, хоча й ціни на нього високі.

Зі свого боку директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив: проблема в тому, що "в усіх ланцюгах постачання ми – останні".

"У нас немає зараз власних портів, у нас немає власних заводів. Ми вимушені стояти в кінці черги й чекати, поки буде можливість забрати", – зазначив він.

Як приклад Куюн навів нещодавну історію з поставкою дизельного палива до Румунії: в порт Констанци, де Україна купує чимало ресурсу, йшов великий танкер на 100 тис. тонн із близькосхідним дизелем, але дорогою хтось домовився викупити партію дорожче – і танкер змінив курс.

Тому всі попередні замовлення скасували.

"Буквально нещодавно спілкувався з трейдерами, вони кажуть: "Доведеться попрацювати". Що це означає? Доведеться платити більше. Але, в принципі, – це нормальна ринкова ситуація. Набагато гірше за високу ціну – дефіцит", – наголосив він.

Причини підвищення цін

Вартість пального зараз збільшується передусім через поновлення активних воєнних дій між Іраном та США. Так, через нову блокаду Ормузької протоки ціни на сиру нафту зростають, вперше з травня перетинали позначку в $100 за барель.

Водночас зменшились обсяги пального в Європі, і сталося це через великий попит із боку Росії, яка намагається максимально закупитись бензином, і закрила власний експорт дизельного палива.

При цьому в Європі важко знайти вільний ресурс. Пальне можна було би привезти із Саудівської Аравії чи з ОАЕ, але якраз таки через проблеми в Ормузі його наразі проблематично довезти. Інші контракти – з Бразилією, Гаяною, Індонезією, США – потребують більше часу.

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Імпорт бензину

Як повідомлялося, за січень-червень 2026 року імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 768 тис. тонн.

Перехід на новий екобензин

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).

Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.

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