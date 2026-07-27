Чому Дунай та сухопутні кордони не зможуть замінити порти Великої Одеси?

Попри наявність альтернативних логістичних маршрутів, вони не здатні повністю компенсувати потужності портів Великої Одеси, які у 2024 році перевалили майже 97,2 млн тонн вантажів (у середньому 8,1 млн тонн щомісяця).

Про це повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України.

Пропускна здатність альтернативних маршрутів

Експерти проаналізували граничні можливості всіх наявних сухопутних та річкових шляхів.

Західний кордон (залізниця та автотранспорт):

максимальний обсяг відвантажень цим напрямком досягав лише близько 0,9 млн тонн на місяць;

маршрут суворо обмежений пропускною здатністю прикордонних переходів.

Дунайські порти:

потенційний максимум становить близько 1,3 млн тонн на місяць;

напрямок має суттєві ризики – обмеження через осадку суден (падіння рівня води, гирло Бистре – 5,5 м), вразливі під'їзні мости та дефіцит флоту.

Порт "Констанца" (Румунія):

може знову стати ключовим шляхом, але порт входить у власний сезон і працює за власними зобов'язаннями.

Українському вантажу доведеться конкурувати за баржі, склади та залізничні колії.

Що відбувається з експортом зараз

Наразі експортери почали поступово переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай. Водночас різкого переходу на західні автомобільні пункти пропуску не сталося.

Експортери не готові компенсувати втрату морського коридору за будь-яку ціну і наразі займають вичікувальну позицію, розраховуючи на відновлення роботи морських портів, аніж на значно дорожчу сухопутну логістику.

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Український експорт

Як повідомлялося раніше, з початку року українські морські порти обробили вже 40 млн тонн вантажів, понад половину з яких (більше ніж 20 млн тонн) становить аграрна продукція.

Нагадаємо, із часу запуску в 2023 році станом на початок червня 2026 року українським морським коридором було транспортовано 200 млн тонн вантажів, із яких 118 млн тонн становить зернова продукція.

Також повідомлялося, що Україна за неповні шість місяців поточного року погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту продукції. Таким чином, це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки.

Наразі ситуація із судноплавством є складною, однак вона принципово відрізняється від подій 2022 року.

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