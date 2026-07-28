Ціни на нафту продовжують падати на тлі призупинення взаємних ударів між США та Іраном

28 липня ціни на нафту продовжили падіння, реагуючи на очікування можливого врегулювання війни між США та Іраном, яка суттєво вплинула на глобальні постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 03:26 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на $1,47, або 1,66%, до $86,89 за барель ‒ це найнижчий рівень із 20 липня.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate знизилася на $1,45, або 1,76%, до $81,16 за барель, що також стало мінімальним показником із 20 липня.

На попередній торговій сесії обидва еталонні сорти нафти втратили близько 8% після несподіваного рішення США призупинити кампанію авіаударів по Ірану минулими вихідними.

Афра аль-Зуба, призначена міністром закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, заявила, що єменські бойовики-хусити прагнуть запровадити контроль над судноплавством через протоку Баб-ель-Мандеб.

"Чи мають хусити військовий потенціал для забезпечення всеохоплюючої блокади, під питанням, особливо враховуючи, що саудівці будуть безжально атакувати їх. Тим не менш, немає сумнівів, що рух транспорту в Червоному морі та Ормузькій протоці значно скоротився", ‒ зазначив аналітик Marex Едвард Меїр.

Додатковий тиск на нафтові котирування спричинило повідомлення про відновлення роботи чорноморського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму на російському узбережжі. Завантаження нафти поновили після тижневої перерви, викликаної атаками українських безпілотників.

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що США не виключають позитивного результату переговорів з Іраном, однак водночас готуються і до сценарію, за якого домовленостей досягти не вдасться.

Раніше Трамп повідомляв, що має намір з'ясувати у Володимира Путіна, чи передавала Росія Ірану супутникові дані про американські військові об'єкти в районі Перської затоки.

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