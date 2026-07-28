Українцям пояснили, хто отримає третю платіжку за газ у серпні

Влітку 2026 року фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України" продовжують технічне обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках.

У зв'язку з цим у серпні мешканці таких будинків отримають третю платіжку за природний газ, повідомляють Новини.LIVE.

Що входитиме до третьої платіжки за газ

Під час технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання фахівці перевіряють:

герметичність з'єднань газопроводів та обладнання;

щільність газопроводів;

стан кріплень газопроводів;

наявність футлярів у місцях проходження газопроводів через будівельні конструкції.

Водночас технічне обслуговування не передбачає:

поточного або капітального ремонту, реконструкції чи переоснащення внутрішньобудинкових систем газопостачання;

ремонту, заміни або встановлення обладнання й приладів у квартирах споживачів;

обслуговування газових лічильників, їх повірки чи сигналізаторів контролю концентрації газу;

перевірки та очищення димових і вентиляційних каналів;

ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризації обладнання та перевірки його відповідності проєктно-виконавчій документації.

Періодичність технічного обслуговування залежить від строку експлуатації газових мереж:

якщо мережі використовуються понад 25 років ‒ один раз на три роки;

якщо строк експлуатації не перевищує 25 років ‒ один раз на п'ять років.

Від чого залежить сума в платіжці

Витрати на утримання внутрішньобудинкових газових мереж покладаються на власників, співвласників та управителів будинків. Саме тому мешканці отримують окрему платіжку за ці послуги.

Вона надходить окремо від рахунку за спожитий газ, оскільки, відповідно до Закону "Про житлово-комунальні послуги", витрати на ремонт і технічне обслуговування газових комунікацій не входять до тарифу на природний газ.

Сума в платіжці визначається індивідуально для кожного будинку та залежить від:

кількості квартир;

технічного стану газових мереж і обладнання;

регіону розташування будинку.

Після завершення обстеження загальну вартість робіт розподіляють між усіма мешканцями будинку пропорційно. Чим більше квартир і чим меншою є протяжність внутрішньобудинкових мереж, тим меншою буде сума на одну квартиру.

У 2026 році розмір таких платежів стартує приблизно від 100 грн і може перевищувати 1 000 грн.

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