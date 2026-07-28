Українські аграрії намолотили понад 10,6 мільйонів тонн зерна нового врожаю. ІНФОГРАФІКА

В Україні триває кампанія збору ранніх зернових і зернобобових культур. Станом на 28 липня аграрії всіх областей уже зібрали врожай із 2,6 млн га, що становить 22% прогнозованих площ, та намолотили 10,65 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

Станом на сьогодні зібрано:

пшениця ‒ обмолочено 1 531,7 тис. га (30% площ), намолочено 6,61 млн тонн при середній урожайності 43,2 ц/га;

ячмінь ‒ обмолочено 790,0 тис. га (53% площ), намолочено 3,49 млн тонн при середній урожайності 44,2 ц/га;

горох ‒ обмолочено 279,5 тис. га (94,6% площ), намолочено 549,5 тис. тонн при середній урожайності 19,7 ц/га.

Статистика за регіонами

Найбільші обсяги збору ранніх зернових і зернобобових культур наразі забезпечили аграрії:

Одеської області ‒ 2 425,7 тис. тонн із площі 586,7 тис. га, зокрема пшениці ‒ 1 252,1 тис. тонн, ячменю ‒ 988,9 тис. тонн, гороху ‒ 184,7 тис. тонн;

Миколаївської області ‒ 1 797,8 тис. тонн із площі 514,1 тис. га, зокрема пшениці ‒ 1 152,0 тис. тонн, ячменю ‒ 539,0 тис. тонн, гороху ‒ 106,8 тис. тонн;

Дніпропетровської області ‒ 1 493,0 тис. тонн із площі 376,4 тис. га, зокрема пшениці ‒ 1 087,2 тис. тонн, ячменю ‒ 379,0 тис. тонн, гороху ‒ 26,8 тис. тонн.

Окрім того, в Україні триває збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 539,6 тис. га, або 41% від запланованої, та намолочено 1,31 млн тонн.

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Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики працює над механізмом підвищення компенсацій агровиробникам, які втратили врожай на прифронтових територіях. Передбачається, що розмір виплат перевищуватиме 10 тис. грн за гектар оброблюваних земель.

Нагадаємо, у січні-червні 2026 року Україна імпортувала техніки для збирання та обмолоту врожаю, косарок, а також обладнання для сортування яєць і плодів на $255,1 млн. Це на 6,4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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