130 тисяч пачок на добу: БЕБ ліквідувало нелегальне виробництво сигарет на Львівщині та Харківщині

Бюро економічної безпеки України ліквідувало два підпільні виробництва сигарет у Львівській та Харківській областях.

Як повідомили в БЕБ, фабрики працювали в промислових масштабах і могли виготовляти разом понад 130 тис. пачок сигарет на добу.

Львівська область

У Львівській області група осіб облаштувала нелегальне виробництво в одному зі складських приміщень – там встановили промислову виробничу лінію та організували повний цикл виготовлення сигарет із фільтром під виглядом продукції відомих міжнародних брендів.

Потужність виробництва становила близько 70 тис. пачок сигарет на добу.

Окрім того, для забезпечення безперервної роботи, фабрику обладнали промисловим генератором, а для працівників облаштували житлові приміщення безпосередньо на території виробництва.

Вилучена продукція на Львівщині

За результатами обшуків детективи вилучили:

виробничу лінію,

54 короби готових сигарет,

36 коробів тютюнової сировини,

фільтр-палички,

сигаретний папір,

пакувальну плівку,

фольгу,

поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів,

інше обладнання.

Загальна вартість усього вилученого майна перевищує 50 млн грн.

Харківська область

Іншу підпільну фабрику викрили на Харківщині – там у промислових масштабах виготовляли сигарети без фільтра, а потужність виробництва становила близько 60 тис. пачок на добу. Фігуранти максимально приховували діяльність цеху та облаштували повний цикл виготовлення сигарет.

Це виробництво також працювало автономно завдяки промисловому генератору.

Вилучена продукція на Харківщині

Детективи вилучили, зокрема:

виробниче обладнання,

117 коробів готової продукції,

тютюнову сировину,

сигаретний папір,

поліграфічну продукцію,

інші матеріали.

Загальна вартість – понад 10 млн грн.







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Тіньовий ринок тютюну

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки у Вінницькі області припинило незаконну діяльність групи осіб, яка організувала вирощування, переробку та збут контрафактного тютюну.

На початку липня Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу стосовно злочинної групи на Київщині – фігуранти справи організували мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через торговельні точки у кількох районах області.

У червні колишньому директору підприємства тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Внаслідок незаконного виробництва та реалізації сигарет державний бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн.

Також стало відомо, що Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн податкових надходжень через нелегальний ринок тютюнової продукції та вейпів. При цьому більшість торговельних точок, які закривають правоохоронці, відновлюють роботу вже протягом тижня.

Раніше представники легальних виробників заявляли, що за підсумками 2025 року бюджет недоотримав 26,5 млрд грн. За їхніми оцінками, у разі збереження поточної тенденції у 2026 році втрати можуть зрости до 28 млрд грн.

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