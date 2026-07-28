Стало відомо, скільки пального аграрії використовують під час жнив

Понад 85% дизельного пального в аграрному секторі споживається безпосередньо під час польових робіт, причому майже третина цього обсягу припадає на період жнив.

Про це повідомляє AgroPortal.ua з посиланням на завідувача відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ННЦ ІАЕ) Олександра Захарчука.

За його словами, за розрахунками науковців ННЦ ІАЕ, у 2026 році витрати на паливо та мастильні матеріали становитимуть близько 12-15% усіх виробничих витрат аграріїв. За цим показником вони поступаються лише витратам на мінеральні добрива.

Науковець зазначив, що прогнозні виробничі витрати фермерських господарств у 2026 році становитимуть близько 45 тис. грн на 1 га посівів п'яти основних сільськогосподарських культур: озимої пшениці, кукурудзи на зерно, озимого ріпаку, сої та соняшнику.

За словами Захарчука, найбільш чутливими до подорожчання пального залишаються малі та середні фермерські господарства, які не мають довгострокових контрактів на його закупівлю, використовують орендовану техніку або несуть значні транспортні витрати.

Водночас великі агрохолдинги частково нівелюють вплив зростання цін завдяки гуртовим закупівлям, сформованим запасам пального та ефекту масштабу.

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Нагадаємо, в Україні продовжується жнива ранніх зернових і зернобобових культур. Станом на 28 липня сільгоспвиробники всіх областей обмолотили 2,6 млн га, або 22% прогнозованих площ, і зібрали 10,65 млн тонн зерна нового врожаю.

Водночас на тлі логістичних затримок і регулярних російських атак на нафтобази українські мережі автозаправних станцій (АЗС) розпочали підвищення цін на пальне.

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