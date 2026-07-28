Нацкомісія позапланово перевірить газових операторів через маніпуляції з показами

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 11 операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Приводом для перевірок стало звернення газопостачальної компанії "Нафтогаз України" щодо можливих порушень під час передачі даних про обсяги спожитого газу.

Крім того, до регулятора звернулася Служба безпеки України (СБУ) через загрозу сталій роботі газорозподільних мереж країни.

У чому підозрюють операторів газорозподільних систем

У "Нафтогазі" виявили дивні аномалії в даних, які облгази передають до системи оператора газоросподільних систем.

Зокрема, у платіжках людей зафіксували:

раптові й необґрунтовані стрибки обсягів споживання;

сильні відхилення від середніх показників;

багаторазові переписування та коригування даних.

Саме на основі переданих обгазами даних постачальники нараховують людям підсумкові суми у квитанціях. Через будь-які маніпуляції чи помилки облгазів споживачі отримують завищені рахунки за газ.

Кого саме перевірить регулятор

Під час перевірок НКРЕКП з'ясує, чи відповідають цифри у системі фактичним показам лічильників людей та вимогам закону.

Позапланові перевірки чекають на 11 компаній:

ПРАТ "Гадячгаз";

АТ "Київгаз";

ДП "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу";

ПРАТ "Кременчукгаз";

АТ "Лубнигаз";

АТ "Одесагаз";

АТ "Полтавагаз";

ПРАТ "Тернопільміськгаз";

ПРАТ "Уманьгаз";

АТ "Херсонгаз";

ПРАТ "Шепетівкагаз".

За результатами перевірок Нацкомісія надасть оцінку діям облгазів та ухвалить рішення щодо покарання порушників.

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Раніше Нацкомісія з енергетики також вирішила перевірити, як органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Регулятор схвалив проєкт порядку контрольних перевірок, щоб з'ясувати правильність розрахунку цін на воду для населення.

Перерахунок платіжок за тепло та гарячу воду через обстріли

Проблема мільярдних заборгованостей за теплопостачання, особливо у прифронтових областях, тісно пов'язана з постійними атаками на критичну інфраструктуру.

Раніше Кабінет Міністрів України вже уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води на випадок надзвичайних ситуацій. Новий алгоритм діє у випадках, коли через ворожі удари по енергетичних чи комунальних об'єктах люди годинами або днями залишаються без опалення чи водопостачання, або ж отримують послуги неналежної якості.

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