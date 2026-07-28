Де в Україні цього року відкрили нові ТРЦ і які плани на друге півріччя. ПЕРЕЛІК

Упродовж першого півріччя 2026 року в Україні відкрилися п'ять нових торговельних центрів – усі вони розташовані у західних областях.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів, передає LIGA.net.

У другій половині року девелопери планують ввести в експлуатацію ще 12 об'єктів.

Де вже відкрили нові торгові центри

Першим у лютому запрацював ритейл-парк Obriy площею 8 тис. кв. м у селі Татарів на Івано-Франківщині (девелопер – Alterra Group спільно з Building Development).

У квітні запустилися ще два об'єкти:

ТЦ "А7" в Івано-Франківську (10,1 тис. кв. м), який вивів на місцевий ринок бренди Half Price та CCC;

ТЦ Varosh у Мукачеві (8,5 тис. кв. м), що відкрився із 93% підписаних договорів оренди.

Наприкінці червня у Львові офіційсно відкрили торговельно-офісний центр "Galas" (9,4 тис. кв. м) під управлінням WR Group, а в Чорткові на Тернопільщині запрацював триповерховий ТЦ "Ареал Плаза" (загальна площа понад 4,9 тис. кв. м).

Які ТРЦ готують до відкриття до кінця року

У другому півріччі девелопери заявли про намір відкрити ще 12 об'єктів із сукупною торговою площею 150 тис. кв. м.

Серед них:

друга черга ТРЦ "Подоляни" у Тернополі (відкриття – 15 жовтня). Загальна площа зросте до 71 тис. кв. м, у місті вперше з'являться бренди New Yorker, CCC, HalfPrice, KFC та Pepco;

ТРК White Lines у Києві на вул. Васильківській (загальна площа – 51,5 тис. кв. м, під оренду – 27 тис. кв. м). Серед якірних орендарів – "Сільпо", Multiplex, Energym, Comfy та інші;

ТРЦ Novos у Новояворівську на Львівщині (понад 5 тис. кв. м);

ТРЦ "Крокіс" у Тернополі (8,1 тис. кв. м);

ритейл-парк Silver Park (4 тис. кв. м) та друга черга Retail Park Mukachevo (15 876 кв. м) у Мукачеві.

ритейл-парк Park 808 на об'їзній дорозі Ужгорода (село Кінчеш) загальною площею понад 6 тис. кв. м (будується двома чергами);

ТЦ Road Park у Львові біля села Винники (13,5 тис. кв. м).

перша черга ритейл-парку Obriy у Вишгороді на Київщині (10,5 тис. кв. м).

Водночас зазначається, що відкриття деяких великих об'єктів може зміститися.

Зокрема, станом на кінець липня керівництво столичного ТРЦ Ocean Mall досі не оголосило офіційну дату запуску.

Робота ТРЦ

В Україні в березні цього року показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговх центрів знизився в порівнянні з лютим на 0,1%, до 18,6%, проте залишається на високому рівні – у березні 2025 року цей показник дорівнював 11%.

Також повідомлялося, що станом на кінець лютого торговельно-розважальні центри в Україні за час повномасштабної війни зазнали втрат на $10-11 млрд.

Магазини в Україні

Раніше в червні стало відомо, що мережа супермаркетів "Фора" розширює присутність у Києві та Київській області. Так, мережа бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий".

При цьому до того в Асоціації ритейлерів України повідомили, що аналіз закриттів торговельних мереж в Україні й системне скорочення присутності регіональних мереж за останні два місяці вказує на падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та зміну стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.

Читайте також: У Києві після 16 років роботи закривається гіпермаркет Auchan на Кільцевій