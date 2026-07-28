Частка сільгосппродукції становить 60% загального експорту України, – ІАЕ

Частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України в першому півріччі поточного року склала 60%, таким чином традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі.

Як повідомили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", це на 3% більше показника за аналогічний період минулого року.

Додана вартість продукції

Там зазначили, що характерною рисою перших пів року для аграрного сектору економіки України знову став досить високий показник експорту агропродукції з більш вагомою доданою вартістю.

Зокрема, експортували готові харчові продукти, борошно, солод, крохмаль, молочні, яєчні продукти тощо.

Їхня частка становила приблизно 19% від усіх поставок українських сільгосппродуктів за кордон.

Дані митниці

За даними Державної митної служби України, за підсумками першого півріччя зовнішньоторговельний оборот України агропродовольчою продукцією склав $17,3 млрд (+10% порівняно з першим півріччям торік), включно з експортом у обсязі $12,59 млрд (+11%) та імпортом – $4,7 млрд (+8%).

"У січні-червні 2026 року показники зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією зросли, хоча експортний потенціал залишається використаним не повністю. Чергове посилення російських обстрілів одеських морських портів суттєво підвищує й без того високі безпекові ризики та ускладнює супутню логістику", – зазначили в "Інституті аграрної економки".

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Виробництво агропродукції

Як раніше повідомили в Державній службі статистики, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за перші шість місяців поточного року зменшилося на 1,6% порівняно з аналогічним періодом торік, тоді як за підсумками п'яти місяців зростання становило 1,4%. Таку негативну динаміку забезпечила галузь рослинництва на агропідприємствах, де спад був зафіксований ні рівні 14,8%.

Підтримка галузі

На початку липня повідомлялося, що загальний кредитний портфель українського агросектору зріс до $3,9 млрд, що суттєво перевищує показники, які фіксувалися до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, наразі уряд розробляє окремий механізм компенсації збитків для сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах, а також готує нові інструменти фінансової допомоги для підтримки їхньої діяльності.

У травні 2026 року Міністерство економіки вперше перерахувало аграріям із прифронтових територій підвищену компенсацію за придбання сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

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