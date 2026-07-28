"Укрпошта" вже встановила поштомати у відділеннях у 15 областях. Де можна скористатися?

"Укрпошта" вже встановила 376 із 600 запланованих поштоматів у своїх відділеннях.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, 7 із 10 посилок у відділеннях користувачі отримують саме через внутрішні поштомати, і завдяки їм час на отримання відправлення зменшується до 30 секунд.

Де працюють поштомати

Поштмати встановили і в прифронтових регіонах, зокрема в Харкові та Сумах.

Окрім того, вони вже працюють у 15 областях України:

Захід: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький;

Центр: Київ, Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Полтава;

Південь: Одеса, Миколаїв, Запоріжжя;

Схід та Північ: Харків, Дніпро, Суми, Чернігів.

Смілянський також анонсував оголошення нових міст за два тижні.

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Поштомати "Укрпошти"

У середині червня повідомлялося, що "Укрпошта" планує збільшити кількість комірок швидкої видачі відправлень у відділеннях до 600 із 400, як планувала раніше.

До того повідомлялося, що частину відправлень "Укрпошта" автоматично направляє на отримання в новому форматі.

Послуги "Укрпошти

Як повідомлялося, в травні цього року "Укрпошта" завершила повну автоматизацію ключової логістики по всій країні. У трансформацію було інвестовано 687 млн грн власних коштів без залучення кредитного фінансування.

Раніше в травні "Укрпошта" завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країні.

На сьогодні мережа "Укрпошти" налічує близько 26 тис. точок присутності.

Уже влітку "Укрпошта" планує запустити у пересувних відділеннях поповнення карток і видачу готівки.

У квітні цього року "Укрпошта" запустила доставку в поштомати й додала в застосунок нові можливості для керування відправленнями.

Наприкінці червня "Укрпошта" підписала угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу – Etsy. На платформу зараз продаються більше 2 млн українських товарів.

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