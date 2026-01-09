Sanctions against Russia: Trump is ready to support bill on one condition
US President Donald Trump has stated that he is prepared to support a bill imposing sanctions on Russia, but only on condition that it is subject to his approval.
According to Censor.NET, Trump said this in an interview with The New York Times.
During the interview, the host directly asked Trump whether he supported the bill on sanctions against Russia.
There are 84 or 85 senators who want it... So I support it, but only if he reports to me. And you know, I support him," Trump replied.
Later, the head of the White House added, що сподівається: законопроєкт не доведеться застосовувати.
"We already have serious sanctions against Russia," he said.
In addition, Trump emphasized that Russia's economy is currently in very poor shape. At the same time, he noted that it is a larger and more powerful country in this regard compared to Ukraine.
What preceded it?
On the eve of the vote, Republican Senator Lindsey Graham announced that Trump had agreed to support a bill to strengthen sanctions against Russia, particularly with regard to its oil revenues.
The Graham-Blumenthal Bill
Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.
Основні положення законопроєкту:
- заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;
- пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;
- запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;
- забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.
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