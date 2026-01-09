Санкции против РФ: Трамп готов поддержать законопроект при одном условии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о санкциях против России, однако только при условии, что он будет подчинен ему.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.
Во время беседы ведущий напрямую спросил Трампа, поддерживает ли он законопроект о санкциях против России.
Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да, поддерживаю, но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", - ответил Трамп.
Впоследствии глава Белого дома добавил, что надеется: законопроект не придется применять.
"У нас уже есть серьезные санкции против России", - заявил он.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это большая и более мощная страна с этой точки зрения по сравнению с Украиной.
Что предшествовало?
Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп согласился поддержать законопроект об усилении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов.
Законопроект Грэма-Блюменталя
Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.
Основные положения законопроекта:
- замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
- предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
- введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
- запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.
