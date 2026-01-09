РУС
Санкции против РФ: Трамп готов поддержать законопроект при одном условии

Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но выдвинул условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о санкциях против России, однако только при условии, что он будет подчинен ему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.

Во время беседы ведущий напрямую спросил Трампа, поддерживает ли он законопроект о санкциях против России. 

Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да, поддерживаю, но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", - ответил Трамп.

Впоследствии глава Белого дома добавил, что надеется: законопроект не придется применять.

"У нас уже есть серьезные санкции против России", - заявил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это большая и более мощная страна с этой точки зрения по сравнению с Украиной.

Что предшествовало?

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп согласился поддержать законопроект об усилении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

  • замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
  • предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
  • введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
  • запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

