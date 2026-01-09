Санкции против РФ: Трамп готов поддержать законопроект при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о санкциях против России, однако только при условии, что он будет подчинен ему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.

Во время беседы ведущий напрямую спросил Трампа, поддерживает ли он законопроект о санкциях против России.

Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да, поддерживаю, но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", - ответил Трамп.

Впоследствии глава Белого дома добавил, что надеется: законопроект не придется применять.

"У нас уже есть серьезные санкции против России", - заявил он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это большая и более мощная страна с этой точки зрения по сравнению с Украиной.

Что предшествовало?

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп согласился поддержать законопроект об усилении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта: