РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Санкции против России заявления Линдси Грэма
3 653 31

Трамп дал "зеленый свет" законопроекту о санкциях против РФ, - Грем

Трамп дал "зеленый свет" санкциям против нефтяных доходов России

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать законопроект об усилении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Голосование по нему может состояться уже на следующей неделе. 

По словам Грэма, Трамп "дал зеленый свет" этому законопроекту после их встречи в среду.

Документ, над которым Грэм в течение нескольких месяцев работал совместно с республиканцами и демократами, предусматривает введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией, включая покупателей ее энергоносителей, из-за отказа Москвы вести переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Россия вторглась в Украину в 2022 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует ледокольный танкер для обхода санкций США по экспорту СПГ, ‒ Bloomberg

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть и тем самым подпитывают военную машину Путина", - заявил Грэм, назвав среди возможных целей Китай, Индию и Бразилию.

Грэм рассчитывает на двухпартийную поддержку законопроекта

Сенатор от Южной Каролины отметил, что рассчитывает на "сильное двухпартийное голосование" по законопроекту, которое может состояться уже на следующей неделе.

Руководство Сената и Палаты представителей до сих пор воздерживалось от вынесения документа на голосование, поскольку Трамп предпочел вводить тарифы на товары, импортируемые из Индии - второго по величине покупателя российской нефти в мире после Китая, отмечает Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давление на РФ, финансовая и военная поддержка Украины, переговоры о членстве в ЕС: Сибига подвел итоги года в отношениях с ЕС

Автор: 

россия (98620) санкции (12118) Трамп Дональд (7403) Линдси Грэм (133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ось тобі й "агент Краснов".
Походу догралось ***** до того, що само себе переграло.
показать весь комментарий
08.01.2026 06:43 Ответить
+8
зараз піде маячня з боліт про арєшнікі і ядрьоні бімби. )
показать весь комментарий
08.01.2026 06:47 Ответить
+5
І Аляску
показать весь комментарий
08.01.2026 06:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не пройшло і року
показать весь комментарий
08.01.2026 06:39 Ответить
Ось тобі й "агент Краснов".
Походу догралось ***** до того, що само себе переграло.
показать весь комментарий
08.01.2026 06:43 Ответить
зараз піде маячня з боліт про арєшнікі і ядрьоні бімби. )
показать весь комментарий
08.01.2026 06:47 Ответить
І Аляску
показать весь комментарий
08.01.2026 06:49 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 06:56 Ответить
До наступного тижня ще є час,хуйло позвонить Трампу,поплачеться і може нічого не відбудеться.
показать весь комментарий
08.01.2026 07:03 Ответить
так, такий варіант теж можливий. і його ймовірність значно вища нуля.
показать весь комментарий
08.01.2026 07:35 Ответить
Вже. генерал алкогольних військ гурульов почав пісню про "арєшнік"
показать весь комментарий
08.01.2026 08:21 Ответить
китай, індія... а звідки чипи та мікроелектронику везтиметиме? з бангладеш?...
показать весь комментарий
08.01.2026 06:51 Ответить
з бангладеш везтиме Україна.
показать весь комментарий
08.01.2026 07:17 Ответить
Рюзкє, що ти тут робиш? Родіна зовйот!
показать весь комментарий
08.01.2026 08:12 Ответить
Доведи.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:24 Ответить
Перечитай свій допис.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:33 Ответить
Infineon Technologies (Німеччина): є новим лідером світового ринку мікроконтролерів, зокрема завдяки сильним позиціям в автомобільному секторі.Microchip Technology (США): відома своїми широкими лінійками продукції, включаючи популярні серії PIC та AVR, які використовуються в різних галузях промисловості та споживчій електроніці.NXP Semiconductors (Нідерланди): спеціалізується на рішеннях для автомобільної промисловості та пристроїв з розширеними можливостями підключення.STMicroelectronics (Швейцарія): особливо відома своєю універсальною та надзвичайно популярною серією STM32 на базі архітектури ARM Cortex-M, яка широко застосовується в IoT та автоматизації.Renesas Electronics (Японія): великий постачальник МК для автомобільної та промислової автоматизації, відомий високою надійністю своєї продукції.Texas Instruments (США): пропонує надійні мікроконтролери з акцентом на промисловий та автомобільний сектори, а також ультранизьким енергоспоживанням (серія MSP430).
показать весь комментарий
08.01.2026 07:37 Ответить
чіпи з Тайваню везуть, не виробляє чіпи ні китай ні індія!
показать весь комментарий
08.01.2026 07:46 Ответить
настільки не везуть і не виробляє, що навіть мита на півтора року відклали, які хотіли ввести з огляду на "необґрунтоване" прагнення Пекіна до домінування в чиповій індустрії"... а скільки айфонів в америці складається?...
показать весь комментарий
08.01.2026 08:15 Ответить
ну ти хоч трісни, не виробляє чіпи китай та індія, погугли! до чого ту що де складається, коли мова йде про те хто виробляє чіпи?
показать весь комментарий
08.01.2026 08:18 Ответить
Огляд від ШІ

Китай активно розвиває власну індустрію чіпів, прагнучи самодостатності, незважаючи на санкції США, і досягає успіхів у випуску чіпів рівня 7-нм для смартфонів (Kirin 9000S від Huawei), а також розробляє передові рішення для ШІ, включаючи гібридні недвійкові та фото-чіпи, інвестуючи мільярди в R&D та вітчизняне обладнання, включаючи спроби створення власних EUV-машин для літографії, хоча поки що відстає від лідерів..

Так, не лідер, але займає добрячу нішу, яку стрімко розвиває. Що таке чіпи для ШІ - мабуть, знаєте краще за мене... і мова була не лише про чіпи, але і про мікроелектронику. а це досить широкий спектр виробів.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:34 Ответить
Посилені санкції проти Росії будуть через два тижня, потім через два місяця, потім через............. При тому, що США самі продовжують торгувати з РФ - уран, добрива............
показать весь комментарий
08.01.2026 06:59 Ответить
Вот-вот, сначала надо дождаться этих санкций !
А то пока соберутся на «сильное двухпартийное голосование» , траМпон передумает, даст заднюю, скажет надо подождать, а потом и вовсе он такого не говорил или пошутил ! Знаем, плавали !🤪
показать весь комментарий
08.01.2026 07:12 Ответить
Більше 98% імпорту США з Росії в січні-червні 2025 року було зосереджено у 300 товарах, при чому на передньому плані були добрива та радіоактивні хімікати. Лише азотні добрива становили 43,4% від загального імпорту, загальна сума якого склала 1,69 млрд доларів США та зросла на 87,15% у річному порівнянні. Іншими основними імпортними товарами були радіоактивні хімікати (951,8 млн доларів, +104%), платина (716,7 млн доларів, +52,6%) та калійні добрива - незважаючи на 35%-ве падіння вартості їх імпорту.
показать весь комментарий
08.01.2026 07:31 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 07:05 Ответить
в мене Перший
показать весь комментарий
08.01.2026 07:15 Ответить
Це вже в корте? Здається разів п'ять вже було...
показать весь комментарий
08.01.2026 07:10 Ответить
Грем багато чого каже.
показать весь комментарий
08.01.2026 07:18 Ответить
два тижні
показать весь комментарий
08.01.2026 07:19 Ответить
Фредович знає своє діло
показать весь комментарий
08.01.2026 07:48 Ответить
Взагалі жирнищим шрифтом новину треба було виділити ..Це добра новина ..Але як запрацює цей закон подивимся
показать весь комментарий
08.01.2026 07:54 Ответить
Поки це балачки.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:00 Ответить
трамп до останнього грав дурника і намагався ладиком зробити перемиря...але ******* ***** якого підганяють китайці рішило стати геогравцем....от і маєш.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:18 Ответить
Той пустобріх Грем з його імітацією діяльності вже задовбав.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:40 Ответить
 
 