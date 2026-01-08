Трамп дал "зеленый свет" законопроекту о санкциях против РФ, - Грем

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать законопроект об усилении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети X.

Голосование по нему может состояться уже на следующей неделе.

По словам Грэма, Трамп "дал зеленый свет" этому законопроекту после их встречи в среду.

Документ, над которым Грэм в течение нескольких месяцев работал совместно с республиканцами и демократами, предусматривает введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией, включая покупателей ее энергоносителей, из-за отказа Москвы вести переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Россия вторглась в Украину в 2022 году.

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть и тем самым подпитывают военную машину Путина", - заявил Грэм, назвав среди возможных целей Китай, Индию и Бразилию.

Грэм рассчитывает на двухпартийную поддержку законопроекта

Сенатор от Южной Каролины отметил, что рассчитывает на "сильное двухпартийное голосование" по законопроекту, которое может состояться уже на следующей неделе.

Руководство Сената и Палаты представителей до сих пор воздерживалось от вынесения документа на голосование, поскольку Трамп предпочел вводить тарифы на товары, импортируемые из Индии - второго по величине покупателя российской нефти в мире после Китая, отмечает Reuters.

