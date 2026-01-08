Трамп дав "зелене світло" законопроєкту щодо санкцій проти РФ, - Грем

Президент США Дональд Трамп, погодився підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її нафтових прибутків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соціальній мережі X.

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Голосування по ньому може відбутися вже наступного тижня.

За словами Грема, Трамп "дав зелене світло" цьому законопроєкту після їхньої зустрічі в середу.

Документ, над яким Грем протягом декількох місяців працював спільно з республіканцями і демократами, передбачає введення санкцій проти країн, що співпрацюють з Росією, включаючи покупців її енергоносіїв, через відмову Москви вести переговори про мирне врегулювання війни в Україні. Росія вторглася в Україну в 2022 році.

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"Цей законопроєкт дозволить президенту Трампу карати країни, які купують дешеву російську нафту і тим самим підживлюють військову машину Путіна", - заявив Грем, назвавши серед можливих цілей Китай, Індію та Бразилію.

Грем розраховує на двопартійну підтримку законопроєкту

Сенатор від Південної Кароліни зазначив, що розраховує на "сильне двопартійне голосування" щодо законопроєкту, яке може відбутися вже наступного тижня.

Керівництво Сенату і Палати представників досі утримувалося від винесення документа на голосування, оскільки Трамп вважав за краще вводити тарифи на товари, що імпортуються з Індії - другого за величиною покупця російської нафти в світі після Китаю, зазначає Reuters.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту: