Санкції проти РФ: Трамп готовий підтримати законопроєкт за однієї умови

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати законопроєкт про санкції проти Росії, однак лише за умови, що він буде підпорядкований йому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю для The New York Times.

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Під час бесіди ведучий безпосередньо запитав Трампа, чи підтримує він законопроєкт про санкції проти Росії.

Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть… Так підтримую але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", - відповів Трамп.

Згодом очільник Білого дому додав, що сподівається: законопроєкт не доведеться застосовувати.

"У нас уже є серйозні санкції проти Росії", заявив він.

Крім того, Трамп підкреслив, що економіка Росії зараз у дуже поганому стані. При цьому він зазначив, що це більша і потужніша країна з цього погляду порівняно з Україною.

Що передувало?

Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп погодився підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її нафтових прибутків.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту: