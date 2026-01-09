Санкції проти РФ: Трамп готовий підтримати законопроєкт за однієї умови
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати законопроєкт про санкції проти Росії, однак лише за умови, що він буде підпорядкований йому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю для The New York Times.
Під час бесіди ведучий безпосередньо запитав Трампа, чи підтримує він законопроєкт про санкції проти Росії.
Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть… Так підтримую але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", - відповів Трамп.
Згодом очільник Білого дому додав, що сподівається: законопроєкт не доведеться застосовувати.
"У нас уже є серйозні санкції проти Росії", заявив він.
Крім того, Трамп підкреслив, що економіка Росії зараз у дуже поганому стані. При цьому він зазначив, що це більша і потужніша країна з цього погляду порівняно з Україною.
Що передувало?
Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп погодився підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її нафтових прибутків.
Законопроєкт Грема-Блюменталя
Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.
Основні положення законопроєкту:
- заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;
- пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;
- запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;
- забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.
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Це все, що потрібно знати про підтримку Трампом санкцій проти пуцина. Перехопоення танкерів тіньового флоту і виселення кацапів із Вкнесуели - це для Трампа бізнес, а не допомога Україні. Ьізнес, бізнес і ніякої політики.