Российские телекоммуникационные кампании негласно собирают информацию о пользователях в оккупированном Крыму, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном получении информации пользователей интернета в Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории временно оккупированного полуострова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования СБУ установила, что менеджмент российской фирмы, которая входит в большой телекомхолдинг в РФ, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ. Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации с телекоммуникационных сетей из-за несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокировки украинских интернет-сайтов на территории АР Крым.

В рамках досудебного расследования начатого следователями СБУ по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины, а также по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, осуществлено сообщение о подозрении президенту и конечному бенефициарному собственниками российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний.

Президент холдинга пока скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть в деянии, умышленно совершенном по предварительному сговору группой лиц, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины. Справка: в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые возглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам".

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