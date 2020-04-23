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Российские телекоммуникационные кампании негласно собирают информацию о пользователях в оккупированном Крыму, - СБУ

Российские телекоммуникационные кампании негласно собирают информацию о пользователях в оккупированном Крыму, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном получении информации пользователей интернета в Крыму, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории временно оккупированного полуострова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования СБУ установила, что менеджмент российской фирмы, которая входит в большой телекомхолдинг в РФ, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ. Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации с телекоммуникационных сетей из-за несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокировки украинских интернет-сайтов на территории АР Крым.

В рамках досудебного расследования начатого следователями СБУ по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины, а также по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, осуществлено сообщение о подозрении президенту и конечному бенефициарному собственниками российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний.

Президент холдинга пока скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть в деянии, умышленно совершенном по предварительному сговору группой лиц, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины. Справка: в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые возглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам".

Также читайте: За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

Автор: 

интернет (1709) Крым (26425) СБУ (20033) коммуникация (34)


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Топ комментарии
+9
Весь рунет под ФСБ, какое на хер «негласное получение информации»? Вконтакты, мои миры, одноклассники и Яндексы и без того прекрасные досье имеют на всех представителей «рускава мира».
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23.04.2020 16:55 Ответить
+3
Они и в Украине прекрасно все собирают,друг цуркиса почему то этого не замечает.
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23.04.2020 17:04 Ответить
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Да! Он ещё в 2014-м потужно выгнал прикацапленных совладельцев из КСтар и МТС, сразу вслед за кацапскими банками и заправками! И чуть чуть не успел с созданием украинской телекоммуникационной кАмпании!
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23.04.2020 17:21 Ответить
Весь рунет под ФСБ, какое на хер «негласное получение информации»? Вконтакты, мои миры, одноклассники и Яндексы и без того прекрасные досье имеют на всех представителей «рускава мира».
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23.04.2020 16:55 Ответить
весь инет - одна большая дыра, не скрывайте ничего, неважно кто и что о вас подумает или скажет это ваша жизнь, вам ее жить, кому не нравится, пусть не смотрят, никто не заставляет!
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23.04.2020 17:01 Ответить
Що значить негласно, на московії збираються вводити поголовне чіпування москалів.
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23.04.2020 17:01 Ответить
Они и в Украине прекрасно все собирают,друг цуркиса почему то этого не замечает.
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23.04.2020 17:04 Ответить
Они и в Украине




т.е. Крым не Украина?
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23.04.2020 17:13 Ответить
Российские телекоммуникационные кампании негласно собирают информацию о пользователях в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 2584
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23.04.2020 17:15 Ответить
" Справка: в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые возглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам"

ЭТО КАК МЛЯТЬ ПОНИМАТЬ?????????????????????
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23.04.2020 17:38 Ответить
Та ви шо? Ніде у світі такого нема, а кацапи таке витворяють!
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23.04.2020 17:50 Ответить
Подайте на Гугл в суд заодно, раз уж они на весь мир инфу собирают.
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23.04.2020 18:46 Ответить
Киевстар и вудафон.
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24.04.2020 00:07 Ответить
 
 