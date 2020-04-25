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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ выявили еще 6 случаев COVID-19, - Командование медсил

В ВСУ выявили еще 6 случаев COVID-19, - Командование медсил

Всего в армии коронавирусной болезнью болеют 37 военнослужащих. 18 человек за все время эпидемии выздоровели, двое умерли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Командования медицинский сил ВСУ в Фейсбуке.

"На 07:00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 37 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", — сказано в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 328 человек. У 33 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток. 4 военнослужащих находятся в больницах, 2 лечатся дома под наблюдением медслужбы.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав

"Состояние здоровья пациентов военнослужащих удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", — сказано в сообщении.

В Командовании медсил отметили, что чаще всего военнослужащие заражаются при эпизодических встречах с друзьями и родственниками, с которыми не общаются каждый день.

Также на Цензор.НЕТ: Ослабление карантина не означает, что угроза миновала. Нас ждут новые стандарты жизни, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

"Не подвергайте себя и свою семью опасности из-за лишних контактов. Оставайтесь дома", — призвали в Командовании.


В ВСУ выявили еще 6 случаев COVID-19, - Командование медсил 01В ВСУ выявили еще 6 случаев COVID-19, - Командование медсил 02

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На "Шарле де голле" заразилась половина экипажа.
Ну и "статистика" у нас показывает шо у нас в 50 раз крепче медицина. Люблю локшину по утрам, я поступаю муд.ро, то тут читаю, но и там, на это оно - утро.

"статистика" - мать порядка.
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25.04.2020 12:58 Ответить
Подводят к тому,что армию пора на самоизоляцию отправлять.
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25.04.2020 13:04 Ответить
Армия - последний бастион на пути реваншистов.
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25.04.2020 14:23 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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25.04.2020 13:05 Ответить
Все ж час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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25.04.2020 13:13 Ответить
случай не равно болезнь
из почти 3 млн. случаев заражения в мире меньше 150 тыс. требуют госпитализации, еще меньше - реанимационных мероприятий
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25.04.2020 13:33 Ответить
A триппера сколько ?
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25.04.2020 14:22 Ответить
 
 