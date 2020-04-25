В ВСУ выявили еще 6 случаев COVID-19, - Командование медсил

Всего в армии коронавирусной болезнью болеют 37 военнослужащих. 18 человек за все время эпидемии выздоровели, двое умерли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Командования медицинский сил ВСУ в Фейсбуке.

"На 07:00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 37 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", — сказано в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 328 человек. У 33 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток. 4 военнослужащих находятся в больницах, 2 лечатся дома под наблюдением медслужбы.

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"Состояние здоровья пациентов военнослужащих удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", — сказано в сообщении.

В Командовании медсил отметили, что чаще всего военнослужащие заражаются при эпизодических встречах с друзьями и родственниками, с которыми не общаются каждый день.

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"Не подвергайте себя и свою семью опасности из-за лишних контактов. Оставайтесь дома", — призвали в Командовании.



