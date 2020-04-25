У ЗСУ виявили ще 6 випадків COVID-19, - командування Медсил

Загалом в армії на коронавірус хворіють 37 військовослужбовців. 18 осіб за весь час епідемії одужали, двоє померло.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку командування Медичний сил ЗСУ у фейсбуці.

"На 7:00 25 квітня в Збройних силах України зафіксовано 37 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб, 2 летальні випадки", - сказано в повідомленні.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 328 осіб. У 33 із них термін ізоляції закінчиться упродовж найближчих трьох діб. 4 військовослужбовців перебувають у лікарнях, 2 лікуються вдома під наглядом медслужби.

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"Стан хворих військовослужбовців задовільний, працівник ЗС України перебуває в стані середньої тяжкості. Всі хворі отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.

У командуванні Медсил зазначили, що найчастіше військовослужбовці інфікуються під час епізодичних зустрічей із друзями і родичами, з якими не спілкуються щодня.

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"Не наражайте себе і свою сім'ю на небезпеку через зайві контакти. Залишайтеся вдома", - закликали в командуванні.



