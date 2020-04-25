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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ виявили ще 6 випадків COVID-19, - командування Медсил

У ЗСУ виявили ще 6 випадків COVID-19, - командування Медсил

Загалом в армії на коронавірус хворіють 37 військовослужбовців. 18 осіб за весь час епідемії одужали, двоє померло.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку командування Медичний сил ЗСУ у фейсбуці.

"На 7:00 25 квітня в Збройних силах України зафіксовано 37 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб, 2 летальні випадки", - сказано в повідомленні.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 328 осіб. У 33 із них термін ізоляції закінчиться упродовж найближчих трьох діб. 4 військовослужбовців перебувають у лікарнях, 2 лікуються вдома під наглядом медслужби.

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"Стан хворих військовослужбовців задовільний, працівник ЗС України перебуває в стані середньої тяжкості. Всі хворі отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.

У командуванні Медсил зазначили, що найчастіше військовослужбовці інфікуються під час епізодичних зустрічей із друзями і родичами, з якими не спілкуються щодня.

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"Не наражайте себе і свою сім'ю на небезпеку через зайві контакти. Залишайтеся вдома", - закликали в командуванні.


У ЗСУ виявили ще 6 випадків COVID-19, - командування Медсил 01У ЗСУ виявили ще 6 випадків COVID-19, - командування Медсил 02

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На "Шарле де голле" заразилась половина экипажа.
Ну и "статистика" у нас показывает шо у нас в 50 раз крепче медицина. Люблю локшину по утрам, я поступаю муд.ро, то тут читаю, но и там, на это оно - утро.

"статистика" - мать порядка.
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25.04.2020 12:58 Відповісти
Подводят к тому,что армию пора на самоизоляцию отправлять.
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25.04.2020 13:04 Відповісти
Армия - последний бастион на пути реваншистов.
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25.04.2020 14:23 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
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25.04.2020 13:05 Відповісти
Все ж час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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25.04.2020 13:13 Відповісти
случай не равно болезнь
из почти 3 млн. случаев заражения в мире меньше 150 тыс. требуют госпитализации, еще меньше - реанимационных мероприятий
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25.04.2020 13:33 Відповісти
A триппера сколько ?
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25.04.2020 14:22 Відповісти
 
 