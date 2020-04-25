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Новости Коронавирус и карантин
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Пожилой мужчина с СOVID-19 умер в Черновцах, - ОГА

Пожилой мужчина с СOVID-19 умер в Черновцах, - ОГА

72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом скончался 24 апреля в Черновицкой городской больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В Черновицкой городской больнице №1 24 апреля умер пациент, инфицированный коронавирусом. 72-летнего мужчину госпитализировали 16 апреля с двусторонней пневмонией. У больного была также ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабет. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - отмечается в сообщении.

Отметим, что всего в области уже умерли 34 человека (31 положительным COVID-19 и три с подозрением), 43 пациента выздоровели.

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Пожилой мужчина с СOVID-19 умер в Черновцах, - ОГА 01

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксировано 109 новых фактов заражения COVID-19. Общая численность инфицированных по области с первого установленного случая - 1308 человек.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предположил, что при условии несоблюдения карантина ограничительные меры в области могут продлиться до лета.

Также читайте: В Украине с COVID-19 госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) смерть (9251) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Юноша в 72 мог и без короны ласты склеить как первый пациент Юхани в 89 лет...
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25.04.2020 19:02 Ответить
+4
Впав, розбив голову. Помер.
Діагноз - смерть від коронавірусу.
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25.04.2020 19:08 Ответить
+4
вобщем, были симптомы всех болезней, а умер от вируса.
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25.04.2020 19:09 Ответить
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Юноша в 72 мог и без короны ласты склеить как первый пациент Юхани в 89 лет...
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25.04.2020 19:02 Ответить
вобщем, были симптомы всех болезней, а умер от вируса.
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25.04.2020 19:09 Ответить
У меня отец в 70 умер без всяких вирусов (давненько). Слышал, заставляют многим умершим диагноз "корона" ставить.
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25.04.2020 19:32 Ответить
та ето специально пишут чтоб народ раслабился
и потом лазил везде без масок
а потом 20 летние дохнут пачками
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25.04.2020 20:01 Ответить
Впав, розбив голову. Помер.
Діагноз - смерть від коронавірусу.
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25.04.2020 19:08 Ответить
Лікування одного інфікованого коронавірусом за добу коштує 15 тисяч гривень - Кличко
Стало відомо, скільки коштує лікування інфікованого Covid-19
сьогодні, 17:19

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість лікування одного хворого Covid-19 залежить від тяжкості хвороби, а також може досягти 15 тисяч гривень.

Про таке він розповів під час чергового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в столиці.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Тому що все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 000 до 15 000 за один день лікування", - сказав він.

Кличко також додав, що в лікарнях Києва є 90% необхідних препаратів. А відтак, ті, хто лікується на стаціонарі, отримують їх безкоштовно, щоправда, люди, які перебувають на амбулаторному лікуванні (лікуються вдома), купують медикаменти за власні кошти.
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25.04.2020 19:08 Ответить
Особисто мені цікавіше почути ваше враження на те, що відбувається в Києві на фоні коронавірусу.
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25.04.2020 19:25 Ответить
Мне конечно жаль пожилого мужчину , но почему не сообщают о сотнях других смертей от других болезней и несчастных случаев?
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25.04.2020 19:11 Ответить
Может это привелегия?
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25.04.2020 19:14 Ответить
Звичайно, краще моментально померти, ніж в муках.
Але, тоді, коронавірус не підпадає під діагноз.
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25.04.2020 19:28 Ответить
При средней продолжительности 62 года у мужчин, пожил ещё с таким букетом до 72.
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25.04.2020 19:15 Ответить
У Миргороді поліція склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй сторінці у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172453559473858&id=100001277355670 Facebook зробила репост відео блогера Антона Гури про нестачу захисних засобів у лікарні. Поліція розцінила це як роздмухування панічних настроїв у суспільстві і склала адмінпротокол за ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток). Справу передали до Миргородського міського суду. Про це йдеться у сюжеті знімальної групи https://tsn.ua/********/provokuvala-paniku-pid-chas-karantinu-u-mirgorodi-sudili-likarku-za-dopis-u-facebook-1533912.html ТСН .
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25.04.2020 19:19 Ответить
72-летнего мужчину госпитализировали 16 апреля с двусторонней пневмонией. У больного была также ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабет. Источник: https://censor.net.ua/n3191544
А умер от коронавируса !!
Во, маразм
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25.04.2020 19:20 Ответить
І шо вам не зрозуміло, із тими діагнозами він жив, а короновірус створив імунодефіцит і перекрив кисень
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25.04.2020 19:23 Ответить
Он умер от пневмонии, и у него уже был ослабленный всеми этими диагнозами организм
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25.04.2020 19:27 Ответить
Міг прожити на один день довше, але помер на один день раніше.
ТОМУ, ВСЯ КРАЇНА НА КАРАНТИНІ?
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25.04.2020 19:30 Ответить
72 це не такий поважний вік, хоча з висоти досвіду 18 річних, він майже тиранозавр
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25.04.2020 19:21 Ответить
чого не написали "пенсіонер"?
зазвичай, людина яка в Україні має більше 40 років пишуть "пенсіонер".
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25.04.2020 19:35 Ответить
можна ознайомитись де таке пишуть ....- дякую
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25.04.2020 19:42 Ответить
коли я буду зустрічати - буду вам слати, я ж не колекціоную.
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25.04.2020 19:52 Ответить
та на "заборах" еще и не такое пишут...- все читать , жизни не хватит ...
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25.04.2020 20:16 Ответить
сам спитав - сам відмовився. логічно.
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25.04.2020 23:03 Ответить
не не - це якраз було відносно того - "коли я буду зустрічати - буду вам слати, я ж не колекціоную."....- мені просто дуже цікаво де про 40-них " пишуть та хто - "пенсіонери"
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26.04.2020 11:34 Ответить
ну то трохи пожартував. Бо наші так звані українські "журналісти" на людину 60 років пишуть "пенсіонер", а на будь-яке авто пишуть "іномарка".
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26.04.2020 11:36 Ответить
- згоден...
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26.04.2020 11:56 Ответить
Я раньше тоже думал, 30 лет это писец какой старик.
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25.04.2020 20:53 Ответить
ну так колись дійте вчили "дедушка лєнін". а який він був дєдушка.
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26.04.2020 11:37 Ответить
поправка - замість дійте -.діток...коли дивишся телевізор і пишеш коментра, якусь фігню напише точно
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26.04.2020 12:00 Ответить
 
 