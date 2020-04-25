Пожилой мужчина с СOVID-19 умер в Черновцах, - ОГА

72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом скончался 24 апреля в Черновицкой городской больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В Черновицкой городской больнице №1 24 апреля умер пациент, инфицированный коронавирусом. 72-летнего мужчину госпитализировали 16 апреля с двусторонней пневмонией. У больного была также ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабет. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - отмечается в сообщении.

Отметим, что всего в области уже умерли 34 человека (31 положительным COVID-19 и три с подозрением), 43 пациента выздоровели.

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Напомним, по состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксировано 109 новых фактов заражения COVID-19. Общая численность инфицированных по области с первого установленного случая - 1308 человек.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предположил, что при условии несоблюдения карантина ограничительные меры в области могут продлиться до лета.

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