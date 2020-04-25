Пожилой мужчина с СOVID-19 умер в Черновцах, - ОГА
72-летний пациент с подтвержденным коронавирусом скончался 24 апреля в Черновицкой городской больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"В Черновицкой городской больнице №1 24 апреля умер пациент, инфицированный коронавирусом. 72-летнего мужчину госпитализировали 16 апреля с двусторонней пневмонией. У больного была также ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабет. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - отмечается в сообщении.
Отметим, что всего в области уже умерли 34 человека (31 положительным COVID-19 и три с подозрением), 43 пациента выздоровели.
Напомним, по состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксировано 109 новых фактов заражения COVID-19. Общая численность инфицированных по области с первого установленного случая - 1308 человек.
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предположил, что при условии несоблюдения карантина ограничительные меры в области могут продлиться до лета.
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и потом лазил везде без масок
а потом 20 летние дохнут пачками
Діагноз - смерть від коронавірусу.
Стало відомо, скільки коштує лікування інфікованого Covid-19
сьогодні, 17:19
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість лікування одного хворого Covid-19 залежить від тяжкості хвороби, а також може досягти 15 тисяч гривень.
Про таке він розповів під час чергового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в столиці.
"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Тому що все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 000 до 15 000 за один день лікування", - сказав він.
Кличко також додав, що в лікарнях Києва є 90% необхідних препаратів. А відтак, ті, хто лікується на стаціонарі, отримують їх безкоштовно, щоправда, люди, які перебувають на амбулаторному лікуванні (лікуються вдома), купують медикаменти за власні кошти.
Але, тоді, коронавірус не підпадає під діагноз.
А умер от коронавируса !!
Во, маразм
ТОМУ, ВСЯ КРАЇНА НА КАРАНТИНІ?
зазвичай, людина яка в Україні має більше 40 років пишуть "пенсіонер".