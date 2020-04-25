Літній чоловік із СOVID-19 помер у Чернівцях, - ОДА

72-річний пацієнт з підтвердженим коронавірусом помер 24 квітня в Чернівецькій міській лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 24 квітня помер пацієнт, інфікований коронавірусом.

72-річного чоловіка госпіталізували 16 квітня із двобічною пневмонією. У недужого була також ішемічна хвороба серця, гіпертонія та цукровий діабет.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що всього в області вже померли 34 людини (31 з позитивним COVID-19 і три з підозрою), 43 пацієнти одужали.

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Нагадаємо, станом на 24 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 109 нових фактів зараження COVID-19. Загальна чисельність інфікованих у області з першого встановленого випадку - 1308 осіб.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук припустив, що за умови недотримання карантину обмежувальні заходи в області можуть тривати до літа.