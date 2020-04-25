Літній чоловік із СOVID-19 помер у Чернівцях, - ОДА
72-річний пацієнт з підтвердженим коронавірусом помер 24 квітня в Чернівецькій міській лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
"У Чернівецькій міській лікарні №1 24 квітня помер пацієнт, інфікований коронавірусом.
72-річного чоловіка госпіталізували 16 квітня із двобічною пневмонією. У недужого була також ішемічна хвороба серця, гіпертонія та цукровий діабет.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що всього в області вже померли 34 людини (31 з позитивним COVID-19 і три з підозрою), 43 пацієнти одужали.
Нагадаємо, станом на 24 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 109 нових фактів зараження COVID-19. Загальна чисельність інфікованих у області з першого встановленого випадку - 1308 осіб.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук припустив, що за умови недотримання карантину обмежувальні заходи в області можуть тривати до літа.
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и потом лазил везде без масок
а потом 20 летние дохнут пачками
Діагноз - смерть від коронавірусу.
Стало відомо, скільки коштує лікування інфікованого Covid-19
сьогодні, 17:19
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість лікування одного хворого Covid-19 залежить від тяжкості хвороби, а також може досягти 15 тисяч гривень.
Про таке він розповів під час чергового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в столиці.
"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Тому що все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 000 до 15 000 за один день лікування", - сказав він.
Кличко також додав, що в лікарнях Києва є 90% необхідних препаратів. А відтак, ті, хто лікується на стаціонарі, отримують їх безкоштовно, щоправда, люди, які перебувають на амбулаторному лікуванні (лікуються вдома), купують медикаменти за власні кошти.
Але, тоді, коронавірус не підпадає під діагноз.
А умер от коронавируса !!
Во, маразм
ТОМУ, ВСЯ КРАЇНА НА КАРАНТИНІ?
зазвичай, людина яка в Україні має більше 40 років пишуть "пенсіонер".