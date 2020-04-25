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Новини Коронавірус і карантин
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Літній чоловік із СOVID-19 помер у Чернівцях, - ОДА

Літній чоловік із СOVID-19 помер у Чернівцях, - ОДА

72-річний пацієнт з підтвердженим коронавірусом помер 24 квітня в Чернівецькій міській лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"У Чернівецькій міській лікарні №1 24 квітня помер пацієнт, інфікований коронавірусом.
72-річного чоловіка госпіталізували 16 квітня із двобічною пневмонією. У недужого була також ішемічна хвороба серця, гіпертонія та цукровий діабет.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що всього в області вже померли 34 людини (31 з позитивним COVID-19 і три з підозрою), 43 пацієнти одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другу смерть від COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині

Літній чоловік із СOVID-19 помер у Чернівцях, - ОДА 01

Нагадаємо, станом на 24 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 109 нових фактів зараження COVID-19. Загальна чисельність інфікованих у області з першого встановленого випадку - 1308 осіб.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук припустив, що за умови недотримання карантину обмежувальні заходи в області можуть тривати до літа.

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) смерть (6779) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Юноша в 72 мог и без короны ласты склеить как первый пациент Юхани в 89 лет...
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25.04.2020 19:02 Відповісти
+4
Впав, розбив голову. Помер.
Діагноз - смерть від коронавірусу.
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25.04.2020 19:08 Відповісти
+4
вобщем, были симптомы всех болезней, а умер от вируса.
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25.04.2020 19:09 Відповісти
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Юноша в 72 мог и без короны ласты склеить как первый пациент Юхани в 89 лет...
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25.04.2020 19:02 Відповісти
вобщем, были симптомы всех болезней, а умер от вируса.
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25.04.2020 19:09 Відповісти
У меня отец в 70 умер без всяких вирусов (давненько). Слышал, заставляют многим умершим диагноз "корона" ставить.
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25.04.2020 19:32 Відповісти
та ето специально пишут чтоб народ раслабился
и потом лазил везде без масок
а потом 20 летние дохнут пачками
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25.04.2020 20:01 Відповісти
Впав, розбив голову. Помер.
Діагноз - смерть від коронавірусу.
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25.04.2020 19:08 Відповісти
Лікування одного інфікованого коронавірусом за добу коштує 15 тисяч гривень - Кличко
Стало відомо, скільки коштує лікування інфікованого Covid-19
сьогодні, 17:19

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість лікування одного хворого Covid-19 залежить від тяжкості хвороби, а також може досягти 15 тисяч гривень.

Про таке він розповів під час чергового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в столиці.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають на добу на одного пацієнта - неможливо. Тому що все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 000 до 15 000 за один день лікування", - сказав він.

Кличко також додав, що в лікарнях Києва є 90% необхідних препаратів. А відтак, ті, хто лікується на стаціонарі, отримують їх безкоштовно, щоправда, люди, які перебувають на амбулаторному лікуванні (лікуються вдома), купують медикаменти за власні кошти.
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25.04.2020 19:08 Відповісти
Особисто мені цікавіше почути ваше враження на те, що відбувається в Києві на фоні коронавірусу.
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25.04.2020 19:25 Відповісти
Мне конечно жаль пожилого мужчину , но почему не сообщают о сотнях других смертей от других болезней и несчастных случаев?
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25.04.2020 19:11 Відповісти
Может это привелегия?
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25.04.2020 19:14 Відповісти
Звичайно, краще моментально померти, ніж в муках.
Але, тоді, коронавірус не підпадає під діагноз.
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25.04.2020 19:28 Відповісти
При средней продолжительности 62 года у мужчин, пожил ещё с таким букетом до 72.
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25.04.2020 19:15 Відповісти
У Миргороді поліція склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй сторінці у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172453559473858&id=100001277355670 Facebook зробила репост відео блогера Антона Гури про нестачу захисних засобів у лікарні. Поліція розцінила це як роздмухування панічних настроїв у суспільстві і склала адмінпротокол за ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток). Справу передали до Миргородського міського суду. Про це йдеться у сюжеті знімальної групи https://tsn.ua/********/provokuvala-paniku-pid-chas-karantinu-u-mirgorodi-sudili-likarku-za-dopis-u-facebook-1533912.html ТСН .
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25.04.2020 19:19 Відповісти
72-летнего мужчину госпитализировали 16 апреля с двусторонней пневмонией. У больного была также ишемическая болезнь сердца, гипертония и сахарный диабет. Источник: https://censor.net.ua/n3191544
А умер от коронавируса !!
Во, маразм
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25.04.2020 19:20 Відповісти
І шо вам не зрозуміло, із тими діагнозами він жив, а короновірус створив імунодефіцит і перекрив кисень
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25.04.2020 19:23 Відповісти
Он умер от пневмонии, и у него уже был ослабленный всеми этими диагнозами организм
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25.04.2020 19:27 Відповісти
Міг прожити на один день довше, але помер на один день раніше.
ТОМУ, ВСЯ КРАЇНА НА КАРАНТИНІ?
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25.04.2020 19:30 Відповісти
72 це не такий поважний вік, хоча з висоти досвіду 18 річних, він майже тиранозавр
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25.04.2020 19:21 Відповісти
чого не написали "пенсіонер"?
зазвичай, людина яка в Україні має більше 40 років пишуть "пенсіонер".
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25.04.2020 19:35 Відповісти
можна ознайомитись де таке пишуть ....- дякую
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25.04.2020 19:42 Відповісти
коли я буду зустрічати - буду вам слати, я ж не колекціоную.
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25.04.2020 19:52 Відповісти
та на "заборах" еще и не такое пишут...- все читать , жизни не хватит ...
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25.04.2020 20:16 Відповісти
сам спитав - сам відмовився. логічно.
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25.04.2020 23:03 Відповісти
не не - це якраз було відносно того - "коли я буду зустрічати - буду вам слати, я ж не колекціоную."....- мені просто дуже цікаво де про 40-них " пишуть та хто - "пенсіонери"
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26.04.2020 11:34 Відповісти
ну то трохи пожартував. Бо наші так звані українські "журналісти" на людину 60 років пишуть "пенсіонер", а на будь-яке авто пишуть "іномарка".
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26.04.2020 11:36 Відповісти
- згоден...
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26.04.2020 11:56 Відповісти
Я раньше тоже думал, 30 лет это писец какой старик.
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25.04.2020 20:53 Відповісти
ну так колись дійте вчили "дедушка лєнін". а який він був дєдушка.
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26.04.2020 11:37 Відповісти
поправка - замість дійте -.діток...коли дивишся телевізор і пишеш коментра, якусь фігню напише точно
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26.04.2020 12:00 Відповісти
 
 