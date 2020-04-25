Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на вечер 25 апреля в мире зарегистрировали 2 865 938 (2 790 986 утром) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 200 698 (195 920 утром) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 52 782, заболевших - 924 576.

Испания сообщает о 223 759 случаях COVID-19, 22 902 человека умерли.

В Италии зафиксировано 195 351 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 384 летальные.

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После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 648 человек, в Великобритании - 20 380, в Германии - 5 819, в Иране - 5 650, в Китае - 4 636, Турции - 2 706, в Канаде - 2 498, в Швеции - 2 192.

В РФ число зараженных достигло 74 588 человек, из которых 681 умер, в Беларуси - 9 590, умерли - 67; в Польше - 11 273, умерли - 524; в Молдове - 3 304, умерли - 94; в Венгрии - 2 443, умерли - 262; в Румынии - 10 635, умерли - 601; в Словакии - 1 373, умерли - 17.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.