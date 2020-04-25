РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8068 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 717 113

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на вечер 25 апреля в мире зарегистрировали 2 865 938 (2 790 986 утром) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 200 698 (195 920 утром) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 52 782, заболевших - 924 576.

Испания сообщает о 223 759 случаях COVID-19, 22 902 человека умерли.

В Италии зафиксировано 195 351 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 384 летальные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 648 человек, в Великобритании - 20 380, в Германии - 5 819, в Иране - 5 650, в Китае - 4 636, Турции - 2 706, в Канаде - 2 498, в Швеции - 2 192.

В РФ число зараженных достигло 74 588 человек, из которых 681 умер, в Беларуси - 9 590, умерли - 67; в Польше - 11 273, умерли - 524; в Молдове - 3 304, умерли - 94; в Венгрии - 2 443, умерли - 262; в Румынии - 10 635, умерли - 601; в Словакии - 1 373, умерли - 17.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Брехняя, открывайте рынки, бо вже выздыхивают с голода.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:58 Ответить
+6
Прошло всего 4 месяца...Поглядим что будет через 3 месяца,пол года. Даже если и так.
Если твои родные будут в этих 200 тысяч. Тоже будешь говорить пустяк?
показать весь комментарий
25.04.2020 22:01 Ответить
+5
От гриппа умирает в 5 раз больше и если это наши родные мы ничего сделать не можем!
показать весь комментарий
25.04.2020 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сейчас мы видим смертность под 10%, даже учитывая что не всех заболевших выявляют - смертность не ниже 5%. На 5 миллиардов, это под 250 миллионов трупов. Это несколько крупных стран.
показать весь комментарий
26.04.2020 00:34 Ответить
Сейчас на ногах переносят и даже не догадываются о своей болезни в десятки раз больше людей, чем по объективным причинам показывает официальная статистика. Из них болеют 10-20%. Из числа заболевших, легко болеют %90%, оставшиеся 10 болеют тяжело и многие из них умирают. Так, что ваша арифметика не верна. Считать надо не процент больных к умершим, а инфицированных к умершим. Посколько мы с вами достоверных цифр не знаем, то и погрешность в прогнозах будет очень не точной. Но возможно раз в сто меньше ваших цифр.
показать весь комментарий
26.04.2020 00:47 Ответить
Ну пусть 1%. Всё равно 50 миллионов. Какие потери следует считать приемлемыми? Ну допустим 1 миллион. Но ведь будет гораздо больше, эпидемия едва началась - а уже 1/5 от этого погибли. А ВОЗ ещё и говорит что иммунитета после выздоровления не появляется. Так что болеть будут не по одному разу.

Пока не будет вакцины - будет пи... (крайне не хорошая ситуация).
показать весь комментарий
26.04.2020 01:04 Ответить
И всё равно Вы как и основная часть людской массы находящейся в состоянии индуктивного психоза, сами себя обманываете, и пугаете свой социум преувеличивая опасность. Невольно нагнетаете ложные страхи, которые только усиливают эту эпидемию. Даже исходя из официальных цифр ВОЗ, не 1/5, а 1/15 (3 000 000/200 000), и в их числе все доходяги, которые и так бы умерли от своих хронических болячек, к тому же как я уже сказал, инфицированных в разы больше, и многие об этом даже не знают. Сегодня, иногда паникёры невольно, а иногда провокаторы умышленно, нагоняют волну страха, манипулируя обществом. Недавно видел характерный фейк с ужасной картинкой, где гробы стоят рядами и колоннами на ледовом поле, но оказалось, что эта фотография сделана несколько лет назад во время массовой гибели беженцев из Африки, когда перевернулся корабль и тела утонувших собрали в одном месте. Думаю жертв этой пандемии будет меньше миллиона. Хотя я и не любитель теории заговоров, но в данном случае, это он. Это мировая афёра по переделу собственности.
показать весь комментарий
26.04.2020 06:14 Ответить
Всей нашей Богом отведённой жизни 800-900 месяцев. Мы уже вычеркнули из этой жизни один месяц в карантине. Вот и и его не забудьте приплюсовать в проценты жертв вируса.
показать весь комментарий
25.04.2020 23:56 Ответить
https://www.ar25.org/node/44848 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», мали іншу патологію - особливості національної статистики .
Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
показать весь комментарий
26.04.2020 00:59 Ответить
Професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel): «Covid-19 - це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція» (Hamburger Morgenpost, Німеччина)
«Жодна людина, яка не мала хвороби, не померла від вірусу в Гамбурзі. У всіх тих, кого ми досліджували до цього часу, був рак, хронічне захворювання легенів, діабет, серцево-судинні захворювання... Вірус був останньою краплею».
Про це розповів відомий німецький судмедексперт патологоанатом професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel) в інтерв'ю гамбурзькій щоденній газеті https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928 Hamburger Morgenpost 3 квітня 2020 року .
«Цей вірус впливає на наше життя абсолютно перебільшеним чином. Це не пов'язано з небезпекою, яку становить вірус. І астрономічний економічний збиток, який зараз виникає, не співмірний з небезпекою, яку створює вірус. Я переконаний, що смертність від коронавірусу навіть не дасть про себе знати у статистиці річної смертності» - стверджує керівник Гамбурзької судової медицини, професор Клаус Пюшель.«У всіх тих, кого ми досліджували до цього часу, був рак, хронічне захворювання легенів, були важкі курці або сильно ожиріли, страждали діабетом або мали серцево-судинні захворювання». Вірус був останньою краплею, так би мовити.
- Перший загиблий від Ковіда-19 у нас був 100-річним. Це була остання крапля? - запитав Olaf Wunder, головний репортер Hamburger Morgenpost.
«Сама остання», - відповів Пюшель.
Клаус Пюшель хоче заспокоїти населення. «Нема підстав для побоювання смерті у зв'язку з поширенням хвороби... Ковід-19 - смертельна хвороба лише у виняткових випадках, але в більшості випадків це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція».
- Політична реакція на Ковід-19 є надмірною? - запитали професора Пюшеля.
Відповідь: «Я радий, що мені не потрібно приймати жодних політичних рішень. Але я кажу, що як лікар я приймав би інші рішення» - повідомляє Hamburger Morgenpost.
показать весь комментарий
26.04.2020 01:02 Ответить
Реакція політиків на коронавірус гротескна, абсурдна й дуже небезпечна - німецький професор Сухаріт Бхакді
99,5 відсотків людей, які заразилися, не мають жодних симптомів хвороби або мають легкі симптоми. Натомість антивірусні заходи призводять до самознищення та колективного самогубства. Хибна реакція на коронавірус скорочує тривалість життя мільйонів. Руйнівний вплив на глобальну економіку є загрозою для незліченної кількості людей.
Про це розповів Сухаріт Бхакді (Sucharit Bhakdi), лікар-інфекціоніст і мікробіолог, професор університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці, який 22 роки очолював Інститут медичної мікробіології та гігієни. У недавньому інтерв'ю він пояснив, що коронавіруси є причиною поширених респіраторних захворювань, проте у більшості випадків інфекція не викликає симптомів. У більшості випадків симптоми захворювання мають лише літні люди.
Професор зазначив, що прогнозована смертність - 4, 5 чи навіть 6 відсотків - не змогла реалізуватися. «У Південній Кореї врешті помер один відсоток пацієнтів, в Англії - 0,3%» - сказав він.
Насправді летальність може бути ще нижчою, оскільки важко сказати, помер пацієнт від вірусу чи від поганого загального стану, від уже наявних хвороб, наприклад, астми чи пневмонії. Ця невизначеність може пояснити, чому в Північній Італії та Китаї є відносно багато померлих пацієнтів з коронавірусом.
- Що спільного між Північною Італією та Китаєм?
- Жахливе забруднення повітря. Північна Італія - ​​ це своєрідний Китай Європи. Легені місцевих жителів серйозно постраждали в останні десятиліття, - сказав він.
показать весь комментарий
26.04.2020 01:06 Ответить
Всегда полезно знать и альтернативную точку зрения)))
Болеть, конечно, никому не хочется даже простым ОРЗ, поэтому масок и соц.дистанции придерживаться необходимо, желательно в каждый эпидсезон))), но устраивать такой треш???
Зачем? Зачем нужно было закрывать базары, парки и скверы, маленькие магазинчики, кофейни на вынос? При этом оставив работающие торговые сети. Для чего?
показать весь комментарий
26.04.2020 01:15 Ответить
Парикмахерские закрыты, но алкоголем торгуют. Пьяные нестриженые, нагоняют страх.
показать весь комментарий
26.04.2020 06:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 