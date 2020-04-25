Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на вечер 25 апреля в мире зарегистрировали 2 865 938 (2 790 986 утром) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 200 698 (195 920 утром) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 52 782, заболевших - 924 576.
Испания сообщает о 223 759 случаях COVID-19, 22 902 человека умерли.
В Италии зафиксировано 195 351 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 26 384 летальные.
После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 648 человек, в Великобритании - 20 380, в Германии - 5 819, в Иране - 5 650, в Китае - 4 636, Турции - 2 706, в Канаде - 2 498, в Швеции - 2 192.
В РФ число зараженных достигло 74 588 человек, из которых 681 умер, в Беларуси - 9 590, умерли - 67; в Польше - 11 273, умерли - 524; в Молдове - 3 304, умерли - 94; в Венгрии - 2 443, умерли - 262; в Румынии - 10 635, умерли - 601; в Словакии - 1 373, умерли - 17.
Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.
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Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
«Жодна людина, яка не мала хвороби, не померла від вірусу в Гамбурзі. У всіх тих, кого ми досліджували до цього часу, був рак, хронічне захворювання легенів, діабет, серцево-судинні захворювання... Вірус був останньою краплею».
Про це розповів відомий німецький судмедексперт патологоанатом професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel) в інтерв'ю гамбурзькій щоденній газеті https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928 Hamburger Morgenpost 3 квітня 2020 року .
«Цей вірус впливає на наше життя абсолютно перебільшеним чином. Це не пов'язано з небезпекою, яку становить вірус. І астрономічний економічний збиток, який зараз виникає, не співмірний з небезпекою, яку створює вірус. Я переконаний, що смертність від коронавірусу навіть не дасть про себе знати у статистиці річної смертності» - стверджує керівник Гамбурзької судової медицини, професор Клаус Пюшель.«У всіх тих, кого ми досліджували до цього часу, був рак, хронічне захворювання легенів, були важкі курці або сильно ожиріли, страждали діабетом або мали серцево-судинні захворювання». Вірус був останньою краплею, так би мовити.
- Перший загиблий від Ковіда-19 у нас був 100-річним. Це була остання крапля? - запитав Olaf Wunder, головний репортер Hamburger Morgenpost.
«Сама остання», - відповів Пюшель.
Клаус Пюшель хоче заспокоїти населення. «Нема підстав для побоювання смерті у зв'язку з поширенням хвороби... Ковід-19 - смертельна хвороба лише у виняткових випадках, але в більшості випадків це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція».
- Політична реакція на Ковід-19 є надмірною? - запитали професора Пюшеля.
Відповідь: «Я радий, що мені не потрібно приймати жодних політичних рішень. Але я кажу, що як лікар я приймав би інші рішення» - повідомляє Hamburger Morgenpost.
99,5 відсотків людей, які заразилися, не мають жодних симптомів хвороби або мають легкі симптоми. Натомість антивірусні заходи призводять до самознищення та колективного самогубства. Хибна реакція на коронавірус скорочує тривалість життя мільйонів. Руйнівний вплив на глобальну економіку є загрозою для незліченної кількості людей.
Про це розповів Сухаріт Бхакді (Sucharit Bhakdi), лікар-інфекціоніст і мікробіолог, професор університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці, який 22 роки очолював Інститут медичної мікробіології та гігієни. У недавньому інтерв'ю він пояснив, що коронавіруси є причиною поширених респіраторних захворювань, проте у більшості випадків інфекція не викликає симптомів. У більшості випадків симптоми захворювання мають лише літні люди.
Професор зазначив, що прогнозована смертність - 4, 5 чи навіть 6 відсотків - не змогла реалізуватися. «У Південній Кореї врешті помер один відсоток пацієнтів, в Англії - 0,3%» - сказав він.
Насправді летальність може бути ще нижчою, оскільки важко сказати, помер пацієнт від вірусу чи від поганого загального стану, від уже наявних хвороб, наприклад, астми чи пневмонії. Ця невизначеність може пояснити, чому в Північній Італії та Китаї є відносно багато померлих пацієнтів з коронавірусом.
- Що спільного між Північною Італією та Китаєм?
- Жахливе забруднення повітря. Північна Італія - це своєрідний Китай Європи. Легені місцевих жителів серйозно постраждали в останні десятиліття, - сказав він.
Болеть, конечно, никому не хочется даже простым ОРЗ, поэтому масок и соц.дистанции придерживаться необходимо, желательно в каждый эпидсезон))), но устраивать такой треш???
Зачем? Зачем нужно было закрывать базары, парки и скверы, маленькие магазинчики, кофейни на вынос? При этом оставив работающие торговые сети. Для чего?