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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 200 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 200 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Станом на вечір 25 квітня в світі зареєстрували 2 865 938 (2 790 986 вранці) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 200 698 (195 920 вранці) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 52 782, хворих - 924 576.

Іспанія повідомляє про 223 759 випадків COVID-19, 22 902 особи померли.

В Італії зафіксовано 195 351 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 26 384 летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС зосередиться на питаннях розробки вакцини від коронавірусу й економічного оновлення Європи, - Меркель

Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції 22 648 осіб, у Великій Британії - 20 380, в Німеччині - 5 819, у Ірані - 5 650, у Китаї - 4 636, Туреччині - 2 706, в Канаді - 2 498, в Швеції - 2 192.

У РФ кількість заражених досягла 74 588 осіб, з яких 681 помер, в Білорусі - 9 590, померли - 67; в Польщі - 11 273, померли - 524; в Молдові - 3 304, померли - 94; в Угорщині - 2 443, померли - 262; в Румунії - 10 635, померли - 601; в Словаччині - 1 373, померли - 17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 200 тисяч 01

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Брехняя, открывайте рынки, бо вже выздыхивают с голода.
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25.04.2020 21:58 Відповісти
+6
Прошло всего 4 месяца...Поглядим что будет через 3 месяца,пол года. Даже если и так.
Если твои родные будут в этих 200 тысяч. Тоже будешь говорить пустяк?
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25.04.2020 22:01 Відповісти
+5
От гриппа умирает в 5 раз больше и если это наши родные мы ничего сделать не можем!
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25.04.2020 22:03 Відповісти
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Сейчас мы видим смертность под 10%, даже учитывая что не всех заболевших выявляют - смертность не ниже 5%. На 5 миллиардов, это под 250 миллионов трупов. Это несколько крупных стран.
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26.04.2020 00:34 Відповісти
Сейчас на ногах переносят и даже не догадываются о своей болезни в десятки раз больше людей, чем по объективным причинам показывает официальная статистика. Из них болеют 10-20%. Из числа заболевших, легко болеют %90%, оставшиеся 10 болеют тяжело и многие из них умирают. Так, что ваша арифметика не верна. Считать надо не процент больных к умершим, а инфицированных к умершим. Посколько мы с вами достоверных цифр не знаем, то и погрешность в прогнозах будет очень не точной. Но возможно раз в сто меньше ваших цифр.
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26.04.2020 00:47 Відповісти
Ну пусть 1%. Всё равно 50 миллионов. Какие потери следует считать приемлемыми? Ну допустим 1 миллион. Но ведь будет гораздо больше, эпидемия едва началась - а уже 1/5 от этого погибли. А ВОЗ ещё и говорит что иммунитета после выздоровления не появляется. Так что болеть будут не по одному разу.

Пока не будет вакцины - будет пи... (крайне не хорошая ситуация).
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26.04.2020 01:04 Відповісти
И всё равно Вы как и основная часть людской массы находящейся в состоянии индуктивного психоза, сами себя обманываете, и пугаете свой социум преувеличивая опасность. Невольно нагнетаете ложные страхи, которые только усиливают эту эпидемию. Даже исходя из официальных цифр ВОЗ, не 1/5, а 1/15 (3 000 000/200 000), и в их числе все доходяги, которые и так бы умерли от своих хронических болячек, к тому же как я уже сказал, инфицированных в разы больше, и многие об этом даже не знают. Сегодня, иногда паникёры невольно, а иногда провокаторы умышленно, нагоняют волну страха, манипулируя обществом. Недавно видел характерный фейк с ужасной картинкой, где гробы стоят рядами и колоннами на ледовом поле, но оказалось, что эта фотография сделана несколько лет назад во время массовой гибели беженцев из Африки, когда перевернулся корабль и тела утонувших собрали в одном месте. Думаю жертв этой пандемии будет меньше миллиона. Хотя я и не любитель теории заговоров, но в данном случае, это он. Это мировая афёра по переделу собственности.
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26.04.2020 06:14 Відповісти
Всей нашей Богом отведённой жизни 800-900 месяцев. Мы уже вычеркнули из этой жизни один месяц в карантине. Вот и и его не забудьте приплюсовать в проценты жертв вируса.
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25.04.2020 23:56 Відповісти
https://www.ar25.org/node/44848 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», мали іншу патологію - особливості національної статистики .
Розгадано таємницю страшного італійського коронавірусу. Висока смертність в Італії пояснюється тим, що кожного померлого ледь не в ДТП чи від кулі тестують на коронавірус і, якщо тест позитивний, то значить від нього і помер. Це нагадує американський жарт про 106-річного хронічного алкоголіка з трьома інсультами, який на швидкості 105 миль на годину в'їхав в стіну і вмер від грипу, бо був не щеплений. Так от, 99,2% італійців, які вмерли «від коронавірусу», вже мали іншу патологію - як то проблеми з серцем і нирками, страждали діабетом і деменцією. 48,5% померлих мали три й більше з перелічених захворювань. Лише 0,8% від загальної кількості померлих не мали попередньої патології. Середній вік померлих склав 79 з половиною років. Серед 2,5 тисяч померлих, людей у віці менше 50-ти років нарахували аж 17.
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26.04.2020 00:59 Відповісти
Професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel): «Covid-19 - це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція» (Hamburger Morgenpost, Німеччина)
«Жодна людина, яка не мала хвороби, не померла від вірусу в Гамбурзі. У всіх тих, кого ми досліджували до цього часу, був рак, хронічне захворювання легенів, діабет, серцево-судинні захворювання... Вірус був останньою краплею».
Про це розповів відомий німецький судмедексперт патологоанатом професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel) в інтерв'ю гамбурзькій щоденній газеті https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928 Hamburger Morgenpost 3 квітня 2020 року .
«Цей вірус впливає на наше життя абсолютно перебільшеним чином. Це не пов'язано з небезпекою, яку становить вірус. І астрономічний економічний збиток, який зараз виникає, не співмірний з небезпекою, яку створює вірус. Я переконаний, що смертність від коронавірусу навіть не дасть про себе знати у статистиці річної смертності» - стверджує керівник Гамбурзької судової медицини, професор Клаус Пюшель.«У всіх тих, кого ми досліджували до цього часу, був рак, хронічне захворювання легенів, були важкі курці або сильно ожиріли, страждали діабетом або мали серцево-судинні захворювання». Вірус був останньою краплею, так би мовити.
- Перший загиблий від Ковіда-19 у нас був 100-річним. Це була остання крапля? - запитав Olaf Wunder, головний репортер Hamburger Morgenpost.
«Сама остання», - відповів Пюшель.
Клаус Пюшель хоче заспокоїти населення. «Нема підстав для побоювання смерті у зв'язку з поширенням хвороби... Ковід-19 - смертельна хвороба лише у виняткових випадках, але в більшості випадків це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція».
- Політична реакція на Ковід-19 є надмірною? - запитали професора Пюшеля.
Відповідь: «Я радий, що мені не потрібно приймати жодних політичних рішень. Але я кажу, що як лікар я приймав би інші рішення» - повідомляє Hamburger Morgenpost.
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26.04.2020 01:02 Відповісти
Реакція політиків на коронавірус гротескна, абсурдна й дуже небезпечна - німецький професор Сухаріт Бхакді
99,5 відсотків людей, які заразилися, не мають жодних симптомів хвороби або мають легкі симптоми. Натомість антивірусні заходи призводять до самознищення та колективного самогубства. Хибна реакція на коронавірус скорочує тривалість життя мільйонів. Руйнівний вплив на глобальну економіку є загрозою для незліченної кількості людей.
Про це розповів Сухаріт Бхакді (Sucharit Bhakdi), лікар-інфекціоніст і мікробіолог, професор університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці, який 22 роки очолював Інститут медичної мікробіології та гігієни. У недавньому інтерв'ю він пояснив, що коронавіруси є причиною поширених респіраторних захворювань, проте у більшості випадків інфекція не викликає симптомів. У більшості випадків симптоми захворювання мають лише літні люди.
Професор зазначив, що прогнозована смертність - 4, 5 чи навіть 6 відсотків - не змогла реалізуватися. «У Південній Кореї врешті помер один відсоток пацієнтів, в Англії - 0,3%» - сказав він.
Насправді летальність може бути ще нижчою, оскільки важко сказати, помер пацієнт від вірусу чи від поганого загального стану, від уже наявних хвороб, наприклад, астми чи пневмонії. Ця невизначеність може пояснити, чому в Північній Італії та Китаї є відносно багато померлих пацієнтів з коронавірусом.
- Що спільного між Північною Італією та Китаєм?
- Жахливе забруднення повітря. Північна Італія - ​​ це своєрідний Китай Європи. Легені місцевих жителів серйозно постраждали в останні десятиліття, - сказав він.
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26.04.2020 01:06 Відповісти
Всегда полезно знать и альтернативную точку зрения)))
Болеть, конечно, никому не хочется даже простым ОРЗ, поэтому масок и соц.дистанции придерживаться необходимо, желательно в каждый эпидсезон))), но устраивать такой треш???
Зачем? Зачем нужно было закрывать базары, парки и скверы, маленькие магазинчики, кофейни на вынос? При этом оставив работающие торговые сети. Для чего?
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26.04.2020 01:15 Відповісти
Парикмахерские закрыты, но алкоголем торгуют. Пьяные нестриженые, нагоняют страх.
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26.04.2020 06:20 Відповісти
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