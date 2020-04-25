Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 200 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Станом на вечір 25 квітня в світі зареєстрували 2 865 938 (2 790 986 вранці) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 200 698 (195 920 вранці) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 52 782, хворих - 924 576.

Іспанія повідомляє про 223 759 випадків COVID-19, 22 902 особи померли.

В Італії зафіксовано 195 351 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 26 384 летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС зосередиться на питаннях розробки вакцини від коронавірусу й економічного оновлення Європи, - Меркель

Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції 22 648 осіб, у Великій Британії - 20 380, в Німеччині - 5 819, у Ірані - 5 650, у Китаї - 4 636, Туреччині - 2 706, в Канаді - 2 498, в Швеції - 2 192.

У РФ кількість заражених досягла 74 588 осіб, з яких 681 помер, в Білорусі - 9 590, померли - 67; в Польщі - 11 273, померли - 524; в Молдові - 3 304, померли - 94; в Угорщині - 2 443, померли - 262; в Румунії - 10 635, померли - 601; в Словаччині - 1 373, померли - 17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис. ІНФОГРАФІКА