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Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, почтив память ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен вблизи взорвавшегося в 1986 году энергоблока.

"Чернобыльская катастрофа — это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение — ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram поблагодарил всех ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: "Спасибо!". Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность. Помним..." — написал глава правительства.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

Также на Цензор.НЕТ: "Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) ЧАЭС (569) Чернобыль (513) чернобыльцы (485) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+15
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля, видео обнародовал телеканал "Наш".
"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
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26.04.2020 13:55 Ответить
+9
Хорошо, что я не слушала, как оно это гундосило...
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26.04.2020 13:59 Ответить
+9
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2851
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26.04.2020 14:00 Ответить
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почтить память легче всего,а заплатить?
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26.04.2020 13:53 Ответить
что заплатить?
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26.04.2020 13:56 Ответить
а они пока не попали на самый верх, даже никогда и не думали об этой проблемме, а сейчас они по протоколу, им напоминают где нужно чтото ляпнуть и поклониться. и гарантия 100% что позавчера у них даже мысли об этом небыло
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26.04.2020 13:57 Ответить
У них крім інстинктів нічого не буває!
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26.04.2020 14:39 Ответить
Прохання, на цій гілці не робити срач...
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26.04.2020 13:53 Ответить
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля, видео обнародовал телеканал "Наш".
"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
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26.04.2020 13:55 Ответить
для нього це свято піару.
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26.04.2020 13:58 Ответить
При таких помощницах в ВР с тупыми глазами Тищенко не одну дурню сморозит
а ведь зарплату им платят украинцы
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2195
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26.04.2020 14:05 Ответить
за наші податки платять цим халявам...клас...дообиралися...((
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26.04.2020 14:12 Ответить
https://twitter.com/pastorkopf

https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf/status/1254161678922629120 14 ч

В цей час і в цю дату 34 роки тому над 4-м реактором почав плавитись дах, а батя Тищенко кончив не на стіну.
Зі святом, підр!
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26.04.2020 15:07 Ответить
Хіба зараз мова про цього придурка?
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26.04.2020 14:05 Ответить
Мова ПРО ПРАВЯЩУЮ ПАРТИЮ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗЕ И ЕРМАКА
ВАМ это видно тоже не понятно 😀😀😀
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26.04.2020 14:07 Ответить
Це троль з гугл-транслейтом. Не годуйте його, ставте спам на усіх гілках.
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26.04.2020 21:41 Ответить
Ггг, і оцей піде в мери Києва?? Ну навіть Віталік таке ляпнуть не додумався! І навіть Космос!
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26.04.2020 14:11 Ответить
Так они подбирают такие кандидатуры- Тищенко , Пальчевский, Ткаченко - ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ КАДРЫ
ТАк шо Кличко - наш мэр
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26.04.2020 14:52 Ответить
Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 331
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26.04.2020 14:54 Ответить
Вот кто реально ездит на велике на работу
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26.04.2020 14:56 Ответить
О ликвидаторах правительство вспоминает раз в году, цветочками у памятника и речью перед телекамерами. А в остальные 364 дня - "денег нет, но вы держитесь"
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26.04.2020 13:58 Ответить
Хорошо, что я не слушала, как оно это гундосило...
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26.04.2020 13:59 Ответить
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2851
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26.04.2020 14:00 Ответить
Это кредо такое у страны, раз в год владе вспомнить про космос в День космонавтики ,раз про чернобыльцев в день аварии, это лицемерное порно даже совковым не назвать бо при совке хоть космос с квартирами для ликвидаторов был, зато про холокост раз в месяц это самое оно.Даже им казны лв выделить не влом с куском территории.
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26.04.2020 14:04 Ответить
Когда это тупое зеленое дерьмо навсегда исчезнет из информ пространства Украины. Уже противно смотреть, как эта квартальная тварь, откосившая от армии, ходит в милитари одежде, пиарится на крови и нихрена не делает, чтобы прекратить тот зашквар который каждый день накрывает страну!
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26.04.2020 14:09 Ответить
и чего это они с собой рЭсторатора тищенка не прхватили. было б весело
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26.04.2020 14:27 Ответить
Вот я никогда не понимаю, на кой тратить время , ресурсы для таких почтений? Лучше дали бы эти потраченные ресурсы на кортежи, охрану, цветы и т.д. ликвидаторам которые еще живы, они им гораздо нужнее чем мертвым! А кто хочет почтить память, тот сам в душе чтит каждый день! Показуха власти не меняется... Вот когда в Украине будет лучшая жизнь в мире для живых а не для мертвых , вот тогда и занимайтесь подобной показухой, а то у нас о мертвых заботятся больше чем о живых! Лично мне , когда буду на том свете, будет пох от ваших цветов!
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26.04.2020 14:27 Ответить
Лес горит потому что тут годовщина аварии, кризис дайте денег!
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26.04.2020 14:43 Ответить
А коля тіщенко зплясав бариню... - в нього свято...
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26.04.2020 15:02 Ответить
Шмыгаль Зеленский...
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26.04.2020 15:34 Ответить
Чубач Ганна....Весна 1986 року.
***
Можливо, я колись прощу,
Але забути це не вдасться!
Біда забрала в мене щастя -
Радіти теплому дощу.

Можливо, я колись втомлюсь,
Але забути - не забуду!
Біда і лихо рядом будуть,
І я , як всі, цього боюсь.

Можливо, я колись навчусь
Міняти гнів на тиху прощу
А нині всіх вождів я прошу -
Мовчіть! Мовчіть - бо я зірвусь!

Можливо час біль притаїть,
Та кожен рік, квітучою весною.
Мій світ, як хмара над Десною:
Як зупинилась, так й стоїть!

А замість правди - напівправда,
Вриває ниточку добра...
І воду п'ємо із Дніпра,
Яку ніхто вже пить не радить.

І бджоли з вуликів летять
На цвіт чорнобильського саду.
Вони ще можуть дати ладу...
Я ж мушу все це пам'ятать..
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26.04.2020 16:07 Ответить
 
 