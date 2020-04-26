Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, почтив память ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен вблизи взорвавшегося в 1986 году энергоблока.
"Чернобыльская катастрофа — это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение — ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира", — отметил Владимир Зеленский.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram поблагодарил всех ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
"У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: "Спасибо!". Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность. Помним..." — написал глава правительства.
Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.
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"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
а ведь зарплату им платят украинцы
https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf/status/1254161678922629120 14 ч
В цей час і в цю дату 34 роки тому над 4-м реактором почав плавитись дах, а батя Тищенко кончив не на стіну.
Зі святом, підр!
ВАМ это видно тоже не понятно 😀😀😀
ТАк шо Кличко - наш мэр
***
Можливо, я колись прощу,
Але забути це не вдасться!
Біда забрала в мене щастя -
Радіти теплому дощу.
Можливо, я колись втомлюсь,
Але забути - не забуду!
Біда і лихо рядом будуть,
І я , як всі, цього боюсь.
Можливо, я колись навчусь
Міняти гнів на тиху прощу
А нині всіх вождів я прошу -
Мовчіть! Мовчіть - бо я зірвусь!
Можливо час біль притаїть,
Та кожен рік, квітучою весною.
Мій світ, як хмара над Десною:
Як зупинилась, так й стоїть!
А замість правди - напівправда,
Вриває ниточку добра...
І воду п'ємо із Дніпра,
Яку ніхто вже пить не радить.
І бджоли з вуликів летять
На цвіт чорнобильського саду.
Вони ще можуть дати ладу...
Я ж мушу все це пам'ятать..