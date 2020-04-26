Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, почтив память ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен вблизи взорвавшегося в 1986 году энергоблока.

"Чернобыльская катастрофа — это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение — ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира", — отметил Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram поблагодарил всех ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: "Спасибо!". Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность. Помним..." — написал глава правительства.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

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