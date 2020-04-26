Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідали Чорнобильську зону, вшанувавши пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент і прем'єр поклали квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.
"Чорнобильська катастрофа - це, без перебільшення, лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком із недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та спільним обов’язком усіх націй світу", - зазначив Володимир Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі подякував усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
"У мене є товариш. У 1986 році він був у Чорнобилі. Він прекрасно розумів, що відбувається, але залишався і робив свою роботу. Після евакуації ще пів року шукав свою сім'ю. Щороку я телефоную йому цього дня, щоб сказати лише одне слово: "Дякую!". Дякую всім рятувальникам і вклоняюся тим, хто віддав життя за нашу безпеку. Пам'ятаємо..." - написав глава уряду.
Присутні вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.
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"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
а ведь зарплату им платят украинцы
https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf/status/1254161678922629120 14 ч
В цей час і в цю дату 34 роки тому над 4-м реактором почав плавитись дах, а батя Тищенко кончив не на стіну.
Зі святом, підр!
ВАМ это видно тоже не понятно 😀😀😀
ТАк шо Кличко - наш мэр
***
Можливо, я колись прощу,
Але забути це не вдасться!
Біда забрала в мене щастя -
Радіти теплому дощу.
Можливо, я колись втомлюсь,
Але забути - не забуду!
Біда і лихо рядом будуть,
І я , як всі, цього боюсь.
Можливо, я колись навчусь
Міняти гнів на тиху прощу
А нині всіх вождів я прошу -
Мовчіть! Мовчіть - бо я зірвусь!
Можливо час біль притаїть,
Та кожен рік, квітучою весною.
Мій світ, як хмара над Десною:
Як зупинилась, так й стоїть!
А замість правди - напівправда,
Вриває ниточку добра...
І воду п'ємо із Дніпра,
Яку ніхто вже пить не радить.
І бджоли з вуликів летять
На цвіт чорнобильського саду.
Вони ще можуть дати ладу...
Я ж мушу все це пам'ятать..