Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідали Чорнобильську зону, вшанувавши пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент і прем'єр поклали квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

"Чорнобильська катастрофа - це, без перебільшення, лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком із недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та спільним обов’язком усіх націй світу", - зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі подякував усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

"У мене є товариш. У 1986 році він був у Чорнобилі. Він прекрасно розумів, що відбувається, але залишався і робив свою роботу. Після евакуації ще пів року шукав свою сім'ю. Щороку я телефоную йому цього дня, щоб сказати лише одне слово: "Дякую!". Дякую всім рятувальникам і вклоняюся тим, хто віддав життя за нашу безпеку. Пам'ятаємо..." - написав глава уряду.

Присутні вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.

Дивіться також: "Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО