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Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідали Чорнобильську зону, вшанувавши пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент і прем'єр поклали квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

"Чорнобильська катастрофа - це, без перебільшення, лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком із недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та спільним обов’язком усіх націй світу", - зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі подякував усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

"У мене є товариш. У 1986 році він був у Чорнобилі. Він прекрасно розумів, що відбувається, але залишався і робив свою роботу. Після евакуації ще пів року шукав свою сім'ю. Щороку я телефоную йому цього дня, щоб сказати лише одне слово: "Дякую!". Дякую всім рятувальникам і вклоняюся тим, хто віддав життя за нашу безпеку. Пам'ятаємо..." - написав глава уряду.

Присутні вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.

Дивіться також: "Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) ЧАЕС (544) Чорнобиль (398) чорнобильці (75) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+15
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля, видео обнародовал телеканал "Наш".
"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
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26.04.2020 13:55 Відповісти
+9
Хорошо, что я не слушала, как оно это гундосило...
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26.04.2020 13:59 Відповісти
+9
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2851
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26.04.2020 14:00 Відповісти
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почтить память легче всего,а заплатить?
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26.04.2020 13:53 Відповісти
что заплатить?
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26.04.2020 13:56 Відповісти
а они пока не попали на самый верх, даже никогда и не думали об этой проблемме, а сейчас они по протоколу, им напоминают где нужно чтото ляпнуть и поклониться. и гарантия 100% что позавчера у них даже мысли об этом небыло
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26.04.2020 13:57 Відповісти
У них крім інстинктів нічого не буває!
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26.04.2020 14:39 Відповісти
Прохання, на цій гілці не робити срач...
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26.04.2020 13:53 Відповісти
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля, видео обнародовал телеканал "Наш".
"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
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26.04.2020 13:55 Відповісти
для нього це свято піару.
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26.04.2020 13:58 Відповісти
При таких помощницах в ВР с тупыми глазами Тищенко не одну дурню сморозит
а ведь зарплату им платят украинцы
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2195
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26.04.2020 14:05 Відповісти
за наші податки платять цим халявам...клас...дообиралися...((
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26.04.2020 14:12 Відповісти
https://twitter.com/pastorkopf

https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%) https://twitter.com/pastorkopf @pastorkopf https://twitter.com/pastorkopf/status/1254161678922629120 14 ч

В цей час і в цю дату 34 роки тому над 4-м реактором почав плавитись дах, а батя Тищенко кончив не на стіну.
Зі святом, підр!
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26.04.2020 15:07 Відповісти
Хіба зараз мова про цього придурка?
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26.04.2020 14:05 Відповісти
Мова ПРО ПРАВЯЩУЮ ПАРТИЮ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗЕ И ЕРМАКА
ВАМ это видно тоже не понятно 😀😀😀
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26.04.2020 14:07 Відповісти
Це троль з гугл-транслейтом. Не годуйте його, ставте спам на усіх гілках.
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26.04.2020 21:41 Відповісти
Ггг, і оцей піде в мери Києва?? Ну навіть Віталік таке ляпнуть не додумався! І навіть Космос!
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26.04.2020 14:11 Відповісти
Так они подбирают такие кандидатуры- Тищенко , Пальчевский, Ткаченко - ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ КАДРЫ
ТАк шо Кличко - наш мэр
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26.04.2020 14:52 Відповісти
Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 331
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26.04.2020 14:54 Відповісти
Вот кто реально ездит на велике на работу
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26.04.2020 14:56 Відповісти
О ликвидаторах правительство вспоминает раз в году, цветочками у памятника и речью перед телекамерами. А в остальные 364 дня - "денег нет, но вы держитесь"
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26.04.2020 13:58 Відповісти
Хорошо, что я не слушала, как оно это гундосило...
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26.04.2020 13:59 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2851
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26.04.2020 14:00 Відповісти
Это кредо такое у страны, раз в год владе вспомнить про космос в День космонавтики ,раз про чернобыльцев в день аварии, это лицемерное порно даже совковым не назвать бо при совке хоть космос с квартирами для ликвидаторов был, зато про холокост раз в месяц это самое оно.Даже им казны лв выделить не влом с куском территории.
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26.04.2020 14:04 Відповісти
Когда это тупое зеленое дерьмо навсегда исчезнет из информ пространства Украины. Уже противно смотреть, как эта квартальная тварь, откосившая от армии, ходит в милитари одежде, пиарится на крови и нихрена не делает, чтобы прекратить тот зашквар который каждый день накрывает страну!
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26.04.2020 14:09 Відповісти
и чего это они с собой рЭсторатора тищенка не прхватили. было б весело
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26.04.2020 14:27 Відповісти
Вот я никогда не понимаю, на кой тратить время , ресурсы для таких почтений? Лучше дали бы эти потраченные ресурсы на кортежи, охрану, цветы и т.д. ликвидаторам которые еще живы, они им гораздо нужнее чем мертвым! А кто хочет почтить память, тот сам в душе чтит каждый день! Показуха власти не меняется... Вот когда в Украине будет лучшая жизнь в мире для живых а не для мертвых , вот тогда и занимайтесь подобной показухой, а то у нас о мертвых заботятся больше чем о живых! Лично мне , когда буду на том свете, будет пох от ваших цветов!
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26.04.2020 14:27 Відповісти
Лес горит потому что тут годовщина аварии, кризис дайте денег!
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26.04.2020 14:43 Відповісти
А коля тіщенко зплясав бариню... - в нього свято...
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26.04.2020 15:02 Відповісти
Шмыгаль Зеленский...
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26.04.2020 15:34 Відповісти
Чубач Ганна....Весна 1986 року.
***
Можливо, я колись прощу,
Але забути це не вдасться!
Біда забрала в мене щастя -
Радіти теплому дощу.

Можливо, я колись втомлюсь,
Але забути - не забуду!
Біда і лихо рядом будуть,
І я , як всі, цього боюсь.

Можливо, я колись навчусь
Міняти гнів на тиху прощу
А нині всіх вождів я прошу -
Мовчіть! Мовчіть - бо я зірвусь!

Можливо час біль притаїть,
Та кожен рік, квітучою весною.
Мій світ, як хмара над Десною:
Як зупинилась, так й стоїть!

А замість правди - напівправда,
Вриває ниточку добра...
І воду п'ємо із Дніпра,
Яку ніхто вже пить не радить.

І бджоли з вуликів летять
На цвіт чорнобильського саду.
Вони ще можуть дати ладу...
Я ж мушу все це пам'ятать..
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26.04.2020 16:07 Відповісти
 
 