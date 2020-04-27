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Новости Коронавирус и карантин
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Спецрейс для эвакуации украинцев из Дании запланирован на 6 мая, - посольство

Спецрейс для эвакуации украинцев из Дании запланирован на 6 мая, - посольство

Авиакомпания SkyUP планирует 6 мая выполнить чартерный рейс по маршруту Копенгаген-Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Дании.

Отмечается, что билеты можете купить на сайте авиакомпании в разделе "специальные рейсы".

Отметим, что стоимость билета составляет почти 6,5 тысяч гривен. Это не самый дорогой рейс на сайте авиакомпании. Возвращение из Коломбо (Шри-Ланка) стоит более 16 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это хрупкий успех": как страны Европы выходят из карантина

В посольстве также напоминают правила возвращения: обязательное подписание соглашение на обсервацию или самоизоляцию (при условии установки приложения "Дій вдома").

Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев. 

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

Также читайте: Более 90 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - Генконсульство

Автор: 

Дания (595) карантин (16729) посольство Украины (334) эвакуация (2102) SkyUp (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Может не надо? Пусть там сидят.
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27.04.2020 01:00 Ответить
+5
Для чого повертатися тим, хто влаштувався в Данії? В України значно збільшилося безробіття, тому евакуйовані просто не знайдуть роботи.
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27.04.2020 02:53 Ответить
+5
Ошибка какая-то. Эвакуация из Зебилэнда в Данию правильно.
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27.04.2020 04:18 Ответить
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Может не надо? Пусть там сидят.
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27.04.2020 01:00 Ответить
Тем более с Дании короновирус "не признают".... Здоровые, думаю, не прилетят...
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27.04.2020 01:56 Ответить
что за бред ты написал? У меня знакомые в Дании, у них карантин ввели до того, как в Киеве метро закрыли. А теперь потихоньку снимают ограничения.
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27.04.2020 10:12 Ответить
Так не рановато ли ослабления? Может ослабления не и-за того что случаев стало меньше. а что бы экономика не рухнула?
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27.04.2020 10:27 Ответить
Именно так. Очень поучительное видео. Особенно последняя фраза впечатлила.....
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
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27.04.2020 10:28 Ответить
ты б еще ссылку на геббельса привел.
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27.04.2020 17:28 Ответить
"Геббельс"- у тебя на рашке, кац. А в Украине Плюсы= топовый канал, если ты не в теме.
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27.04.2020 18:54 Ответить
нет, не из-за того.

"В отличие от остальных стран Европы, Дания приняла жесткие меры очень быстро. Ограничения на передвижение людей были объявлены 11 марта - на 12 дней раньше, чем подобные рекомендации были приняты британским правительством.
В Дании были запрещены собрания в количестве более 10 человек, работающим было сказано оставаться дома, а границы страны были закрыты."

Вот здесь описано хорошо, https://www.bbc.com/russian/features-52264575

И умоляю вас, не слушайте масс-медиа, проспонсированые коломойским - они всегда будут говорить то, что им скажут, де-факто они уже не журналисты.
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27.04.2020 17:35 Ответить
Ну, если у тебя такие же отбитые "знакомые", как ты сам ("закрытое метро- "ошибка", которую мы поймем через 100 лет), то "так оно и есть".
По ссылке репортаж о реальном положении дел. И да. Обрати внимание на последнюю фразу. Впечатляет.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
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27.04.2020 10:31 Ответить
"отбитый" здесь ты. Иди нах, чмо, после такого обращения я тебя, быдло, вообще не читаю.
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27.04.2020 17:27 Ответить
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27.04.2020 17:56 Ответить
Ну всё. Отсчитываем ещё месяц после 6 мая.
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27.04.2020 01:02 Ответить
почему?
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27.04.2020 01:06 Ответить
Карантин - это навсегда
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27.04.2020 04:38 Ответить
Это непростой вопрос...
https://lb.ua/society/2020/04/22/455894_sud_opravdal_sbezhavshih.html Суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полиция
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27.04.2020 07:28 Ответить
непідтверджено -уроди планують нас "карантинити" до вересня...
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27.04.2020 01:07 Ответить
у них це не вдасться! #saveФОП обіцяють с 1 травня протести! Слава Україні!
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27.04.2020 01:10 Ответить
Героям слава!
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27.04.2020 01:27 Ответить
А ты причем к Украине? Жуй там себе лягушек и славь хутиновскую подстилку Макарона.
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27.04.2020 01:57 Ответить
А ты причем к Украине, зебилобот тупой?
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27.04.2020 04:19 Ответить
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27.04.2020 08:34 Ответить
Неужели и правда свалить сюда хотят наши? Ну если конечно что по туризму там случилось. А если нет? Как там у раннего В. Высоцкого:* Я б в Москве уран с киркой нашёл---при такой завышеной зарплате....*!
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27.04.2020 01:09 Ответить
в стране такая хрень происходит что в таких странах как Дания Исландия Швещия наши соотечественники чувствуют себя как у бога запазухой....
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27.04.2020 01:13 Ответить
Не скажи. Две из трех стран (если не все три) проводят над своим населением эксперименты, ибо экономика им дороже человеческих жизней. Так что рвать когти оттуда как раз будет очень разумным.
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27.04.2020 02:18 Ответить
При Порохе уже давно бы всех вывезли и вылечили. Зе- команда, это никчемное стадо прокремлевских баранов!
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27.04.2020 01:14 Ответить
А не стадо за это ЗЕ голосовало ?
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27.04.2020 01:42 Ответить
При Потрохе не закрывали бы киевское метро, не говоря уже обо всем остальном. И была бы у нас а-ля Америка времен испанки. Так что некого было бы возвращать. Ибо идиотов, желающих вернуться, днем с огнем не нашлось бы.
В душе благодарю Бога, что отвел нас всех от пециного второго срока. Ибо олигарх-рабовладелец при власти во время пандемии- пипец стране.....
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27.04.2020 02:07 Ответить
закрывать метро было ошибкой. Ничего, до тебя это дойдет через несколько лет.
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27.04.2020 10:14 Ответить
С точки зрения олигарха-рабовладельца Потроха- вне всяких сомнений, ошибка. Ты хотя бы поинтересовался историей пандемий- отчего в США началась волна испанки- именно из-за работающего метро. Или в Польше образованных людей в жо помои не берут?
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27.04.2020 10:24 Ответить
Дак и тянуть-то не собираемся! Принимай участие в короновирусном эксперименте "человек-ничто, экономика- наше фсё!" Лишь бы ты сюда к нам не вёз заразу.
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27.04.2020 08:38 Ответить
Хотелось бы уточнить - за чей счет банкет, кто оплачивать будет????
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27.04.2020 02:46 Ответить
Для чого повертатися тим, хто влаштувався в Данії? В України значно збільшилося безробіття, тому евакуйовані просто не знайдуть роботи.
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27.04.2020 02:53 Ответить
Ошибка какая-то. Эвакуация из Зебилэнда в Данию правильно.
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27.04.2020 04:18 Ответить
Хр вы так друзья когда-нибудь выползите из этого гребаного карантина. Вы это спецом делаете???
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27.04.2020 04:37 Ответить
Здоровые на голову из Дании эвакуироться точно не будут, ну если только это не шлюхи(бардели видать на время карантина закрыли)
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27.04.2020 05:52 Ответить
Больных на борт не посадят
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27.04.2020 07:28 Ответить
Лучше бы там оставались. Потом из Украины, страны нищеты и хаоса, уже не выпустят, Шмыга уже об этом прокукарекал.
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27.04.2020 07:37 Ответить
Наши, полетевшие чартером в Финляндию 'на клубнику' ,будут честно выдерживать 14 дневный карантин, а уж потом начнут работать. Зато, попав в Украину , все прибывшие ведут себя в своём большинстве аморально и плюют на своих сограждан, начинают лазить по магазинам и друзьям. В Украине уже почти два месяца карантин. Значит, эти туристы сами ответственны за то, что выехали, все риски на их совести. Я б их оставила там. Когда-то ж нужно начинать думать мозгами. Хорошо хоть не за счёт государства их вывозят.
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27.04.2020 07:47 Ответить
Оперативная эвакуация...и года не прошло...все в стиле зеленого стада...
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27.04.2020 08:18 Ответить
А мона на нем в Данию?
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27.04.2020 08:51 Ответить
Опять наташи?
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27.04.2020 12:02 Ответить
 
 