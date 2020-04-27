Спецрейс для эвакуации украинцев из Дании запланирован на 6 мая, - посольство
Авиакомпания SkyUP планирует 6 мая выполнить чартерный рейс по маршруту Копенгаген-Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Дании.
Отмечается, что билеты можете купить на сайте авиакомпании в разделе "специальные рейсы".
Отметим, что стоимость билета составляет почти 6,5 тысяч гривен. Это не самый дорогой рейс на сайте авиакомпании. Возвращение из Коломбо (Шри-Ланка) стоит более 16 тысяч гривен.
В посольстве также напоминают правила возвращения: обязательное подписание соглашение на обсервацию или самоизоляцию (при условии установки приложения "Дій вдома").
Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.
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https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
"В отличие от остальных стран Европы, Дания приняла жесткие меры очень быстро. Ограничения на передвижение людей были объявлены 11 марта - на 12 дней раньше, чем подобные рекомендации были приняты британским правительством.
В Дании были запрещены собрания в количестве более 10 человек, работающим было сказано оставаться дома, а границы страны были закрыты."
Вот здесь описано хорошо, https://www.bbc.com/russian/features-52264575
И умоляю вас, не слушайте масс-медиа, проспонсированые коломойским - они всегда будут говорить то, что им скажут, де-факто они уже не журналисты.
По ссылке репортаж о реальном положении дел. И да. Обрати внимание на последнюю фразу. Впечатляет.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
https://lb.ua/society/2020/04/22/455894_sud_opravdal_sbezhavshih.html Суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полиция
В душе благодарю Бога, что отвел нас всех от пециного второго срока. Ибо олигарх-рабовладелец при власти во время пандемии- пипец стране.....