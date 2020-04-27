Спецрейс для эвакуации украинцев из Дании запланирован на 6 мая, - посольство

Авиакомпания SkyUP планирует 6 мая выполнить чартерный рейс по маршруту Копенгаген-Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Дании.

Отмечается, что билеты можете купить на сайте авиакомпании в разделе "специальные рейсы".

Отметим, что стоимость билета составляет почти 6,5 тысяч гривен. Это не самый дорогой рейс на сайте авиакомпании. Возвращение из Коломбо (Шри-Ланка) стоит более 16 тысяч гривен.

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В посольстве также напоминают правила возвращения: обязательное подписание соглашение на обсервацию или самоизоляцию (при условии установки приложения "Дій вдома").

Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

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