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Новини Коронавірус і карантин
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Спецрейс для евакуації українців з Данії заплановано на 6 травня, - посольство

Спецрейс для евакуації українців з Данії заплановано на 6 травня, - посольство

Авіакомпанія SkyUP планує 6 травня виконати чартерний рейс за маршрутом Копенгаген-Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України в Данії.

Зазначається, що квитки можна купити на сайті авіакомпанії в розділі "спеціальні рейси".

Зауважмо, що вартість квитка становить майже 6,5 тисячі гривень. Це не найдорожчий рейс на сайті авіакомпанії. Повернення з Коломбо (Шрі-Ланка) коштує понад 16 тисяч гривень.

Також читайте: "Це крихкий успіх": як країни Європи виходять з карантину

У посольстві також нагадують правила повернення: обов'язкове підписання згоди на обсервацію або самоізоляцію (за умови встановлення програми "Дій вдома").

Нагадаємо, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine, додали в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 90 українців повертаються з Туреччини на поромі, - Генконсульство

Автор: 

Данія (787) карантин (18172) посольство України (285) евакуація (2343) SkyUp (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Может не надо? Пусть там сидят.
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27.04.2020 01:00 Відповісти
+5
Для чого повертатися тим, хто влаштувався в Данії? В України значно збільшилося безробіття, тому евакуйовані просто не знайдуть роботи.
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27.04.2020 02:53 Відповісти
+5
Ошибка какая-то. Эвакуация из Зебилэнда в Данию правильно.
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27.04.2020 04:18 Відповісти
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Может не надо? Пусть там сидят.
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27.04.2020 01:00 Відповісти
Тем более с Дании короновирус "не признают".... Здоровые, думаю, не прилетят...
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27.04.2020 01:56 Відповісти
что за бред ты написал? У меня знакомые в Дании, у них карантин ввели до того, как в Киеве метро закрыли. А теперь потихоньку снимают ограничения.
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27.04.2020 10:12 Відповісти
Так не рановато ли ослабления? Может ослабления не и-за того что случаев стало меньше. а что бы экономика не рухнула?
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27.04.2020 10:27 Відповісти
Именно так. Очень поучительное видео. Особенно последняя фраза впечатлила.....
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
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27.04.2020 10:28 Відповісти
ты б еще ссылку на геббельса привел.
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27.04.2020 17:28 Відповісти
"Геббельс"- у тебя на рашке, кац. А в Украине Плюсы= топовый канал, если ты не в теме.
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27.04.2020 18:54 Відповісти
нет, не из-за того.

"В отличие от остальных стран Европы, Дания приняла жесткие меры очень быстро. Ограничения на передвижение людей были объявлены 11 марта - на 12 дней раньше, чем подобные рекомендации были приняты британским правительством.
В Дании были запрещены собрания в количестве более 10 человек, работающим было сказано оставаться дома, а границы страны были закрыты."

Вот здесь описано хорошо, https://www.bbc.com/russian/features-52264575

И умоляю вас, не слушайте масс-медиа, проспонсированые коломойским - они всегда будут говорить то, что им скажут, де-факто они уже не журналисты.
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27.04.2020 17:35 Відповісти
Ну, если у тебя такие же отбитые "знакомые", как ты сам ("закрытое метро- "ошибка", которую мы поймем через 100 лет), то "так оно и есть".
По ссылке репортаж о реальном положении дел. И да. Обрати внимание на последнюю фразу. Впечатляет.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
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27.04.2020 10:31 Відповісти
"отбитый" здесь ты. Иди нах, чмо, после такого обращения я тебя, быдло, вообще не читаю.
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27.04.2020 17:27 Відповісти
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27.04.2020 17:56 Відповісти
Ну всё. Отсчитываем ещё месяц после 6 мая.
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27.04.2020 01:02 Відповісти
почему?
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27.04.2020 01:06 Відповісти
Карантин - это навсегда
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27.04.2020 04:38 Відповісти
Это непростой вопрос...
https://lb.ua/society/2020/04/22/455894_sud_opravdal_sbezhavshih.html Суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полиция
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27.04.2020 07:28 Відповісти
непідтверджено -уроди планують нас "карантинити" до вересня...
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27.04.2020 01:07 Відповісти
у них це не вдасться! #saveФОП обіцяють с 1 травня протести! Слава Україні!
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27.04.2020 01:10 Відповісти
Героям слава!
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27.04.2020 01:27 Відповісти
А ты причем к Украине? Жуй там себе лягушек и славь хутиновскую подстилку Макарона.
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27.04.2020 01:57 Відповісти
А ты причем к Украине, зебилобот тупой?
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27.04.2020 04:19 Відповісти
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27.04.2020 08:34 Відповісти
Неужели и правда свалить сюда хотят наши? Ну если конечно что по туризму там случилось. А если нет? Как там у раннего В. Высоцкого:* Я б в Москве уран с киркой нашёл---при такой завышеной зарплате....*!
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27.04.2020 01:09 Відповісти
в стране такая хрень происходит что в таких странах как Дания Исландия Швещия наши соотечественники чувствуют себя как у бога запазухой....
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27.04.2020 01:13 Відповісти
Не скажи. Две из трех стран (если не все три) проводят над своим населением эксперименты, ибо экономика им дороже человеческих жизней. Так что рвать когти оттуда как раз будет очень разумным.
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27.04.2020 02:18 Відповісти
При Порохе уже давно бы всех вывезли и вылечили. Зе- команда, это никчемное стадо прокремлевских баранов!
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27.04.2020 01:14 Відповісти
А не стадо за это ЗЕ голосовало ?
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27.04.2020 01:42 Відповісти
При Потрохе не закрывали бы киевское метро, не говоря уже обо всем остальном. И была бы у нас а-ля Америка времен испанки. Так что некого было бы возвращать. Ибо идиотов, желающих вернуться, днем с огнем не нашлось бы.
В душе благодарю Бога, что отвел нас всех от пециного второго срока. Ибо олигарх-рабовладелец при власти во время пандемии- пипец стране.....
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27.04.2020 02:07 Відповісти
закрывать метро было ошибкой. Ничего, до тебя это дойдет через несколько лет.
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27.04.2020 10:14 Відповісти
С точки зрения олигарха-рабовладельца Потроха- вне всяких сомнений, ошибка. Ты хотя бы поинтересовался историей пандемий- отчего в США началась волна испанки- именно из-за работающего метро. Или в Польше образованных людей в жо помои не берут?
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27.04.2020 10:24 Відповісти
Дак и тянуть-то не собираемся! Принимай участие в короновирусном эксперименте "человек-ничто, экономика- наше фсё!" Лишь бы ты сюда к нам не вёз заразу.
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27.04.2020 08:38 Відповісти
Хотелось бы уточнить - за чей счет банкет, кто оплачивать будет????
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27.04.2020 02:46 Відповісти
Для чого повертатися тим, хто влаштувався в Данії? В України значно збільшилося безробіття, тому евакуйовані просто не знайдуть роботи.
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27.04.2020 02:53 Відповісти
Ошибка какая-то. Эвакуация из Зебилэнда в Данию правильно.
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27.04.2020 04:18 Відповісти
Хр вы так друзья когда-нибудь выползите из этого гребаного карантина. Вы это спецом делаете???
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27.04.2020 04:37 Відповісти
Здоровые на голову из Дании эвакуироться точно не будут, ну если только это не шлюхи(бардели видать на время карантина закрыли)
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27.04.2020 05:52 Відповісти
Больных на борт не посадят
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27.04.2020 07:28 Відповісти
Лучше бы там оставались. Потом из Украины, страны нищеты и хаоса, уже не выпустят, Шмыга уже об этом прокукарекал.
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27.04.2020 07:37 Відповісти
Наши, полетевшие чартером в Финляндию 'на клубнику' ,будут честно выдерживать 14 дневный карантин, а уж потом начнут работать. Зато, попав в Украину , все прибывшие ведут себя в своём большинстве аморально и плюют на своих сограждан, начинают лазить по магазинам и друзьям. В Украине уже почти два месяца карантин. Значит, эти туристы сами ответственны за то, что выехали, все риски на их совести. Я б их оставила там. Когда-то ж нужно начинать думать мозгами. Хорошо хоть не за счёт государства их вывозят.
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27.04.2020 07:47 Відповісти
Оперативная эвакуация...и года не прошло...все в стиле зеленого стада...
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27.04.2020 08:18 Відповісти
А мона на нем в Данию?
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27.04.2020 08:51 Відповісти
Опять наташи?
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27.04.2020 12:02 Відповісти
 
 