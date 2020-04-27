Спецрейс для евакуації українців з Данії заплановано на 6 травня, - посольство

Авіакомпанія SkyUP планує 6 травня виконати чартерний рейс за маршрутом Копенгаген-Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України в Данії.

Зазначається, що квитки можна купити на сайті авіакомпанії в розділі "спеціальні рейси".

Зауважмо, що вартість квитка становить майже 6,5 тисячі гривень. Це не найдорожчий рейс на сайті авіакомпанії. Повернення з Коломбо (Шрі-Ланка) коштує понад 16 тисяч гривень.

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У посольстві також нагадують правила повернення: обов'язкове підписання згоди на обсервацію або самоізоляцію (за умови встановлення програми "Дій вдома").

Нагадаємо, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine, додали в міністерстві.

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