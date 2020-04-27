Спецрейс для евакуації українців з Данії заплановано на 6 травня, - посольство
Авіакомпанія SkyUP планує 6 травня виконати чартерний рейс за маршрутом Копенгаген-Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України в Данії.
Зазначається, що квитки можна купити на сайті авіакомпанії в розділі "спеціальні рейси".
Зауважмо, що вартість квитка становить майже 6,5 тисячі гривень. Це не найдорожчий рейс на сайті авіакомпанії. Повернення з Коломбо (Шрі-Ланка) коштує понад 16 тисяч гривень.
У посольстві також нагадують правила повернення: обов'язкове підписання згоди на обсервацію або самоізоляцію (за умови встановлення програми "Дій вдома").
Нагадаємо, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.
Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.
Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine, додали в міністерстві.
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https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
"В отличие от остальных стран Европы, Дания приняла жесткие меры очень быстро. Ограничения на передвижение людей были объявлены 11 марта - на 12 дней раньше, чем подобные рекомендации были приняты британским правительством.
В Дании были запрещены собрания в количестве более 10 человек, работающим было сказано оставаться дома, а границы страны были закрыты."
Вот здесь описано хорошо, https://www.bbc.com/russian/features-52264575
И умоляю вас, не слушайте масс-медиа, проспонсированые коломойским - они всегда будут говорить то, что им скажут, де-факто они уже не журналисты.
По ссылке репортаж о реальном положении дел. И да. Обрати внимание на последнюю фразу. Впечатляет.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhizn-ili-koshelek-evropeyskie-strany-otkazyvayutsya-ot-karantina-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html
https://lb.ua/society/2020/04/22/455894_sud_opravdal_sbezhavshih.html Суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полиция
В душе благодарю Бога, что отвел нас всех от пециного второго срока. Ибо олигарх-рабовладелец при власти во время пандемии- пипец стране.....