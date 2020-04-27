Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась на совещании с Зеленским, - Ермак

Идея назначить Михеила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ возникла на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом председатель ОП рассказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Ермак отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним".

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что они с третьим президентом Грузии уже довольно давно знакомы и даже учились вместе.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", - заявил Ермак.

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