Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак
Ідея призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ виникла на одній з нарад із президентом Володимиром Зеленським.
Про це голова ОП розповів у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас Єрмак зазначив, що "не може сказати, що ця ідея була озвучена кимось одним".
Крім того, він прокоментував інформацію про те, що вони з третім президентом Грузії вже доволі давно знайомі і навіть навчалися разом.
"Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тому справді давно знайомі. Більше того, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Доволі складно знайти когось, з ким я не знайомий", - заявив Єрмак.
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ЗЕ явно ОФУЕЛ. А украинцев как всегда обманули . И неудивительно шо сливают Майдан ДЕТКИ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ ЕРМАК И ВЕНЕДИКТОВА
ТАК ШО ПОРА ВОЗВРАТИТЬ ЛЮСТРАЦИЮ и запретить им работать во власти , как сделали многие пост совковые страны
Среди них практически нет УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, отстаивающих право украинцев иметь своё национальное государство
Ну прям Ронины офицеры, утратили своего Императора.Ронины бывают в Японии,которые служат Императору,даже после его смерти или свержения.В СССР коньюктурщики,плывущие туда куда ветер подул.Поэтому,они и не стали соблюдать Присягу по защите того,що в меру их испорченности и так вже считалось нежизнеспособным
"Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого."
У тебя тоже - одна "трепология"...
Вначале було слово
Вон как ТАДЕЕВ его сдаёт в аренду до 2042 г( а Ермак у него в шестерках )
ТАК ЧТО ЕРМАКА В ОТСТАВКУ - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗЕ
Не могло простить
А вот Украина - богатая по мнению ЗЕ - простила 16 млрд козломордым и уволила великолепного дипломата Зеркаль
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку»
от умів Сашка зажигать
---У дарагова Леонида Иллича идея! Ура!
--- Идея!
---Ещё одна идея! Ура!
Далее следуют бурные,продолжительные аплодисменты,переходящие в овации.
---Да нее.. Я просто хочу спросить и хде я нахожусь??!
"Как сообщили ZN.UA ("Зеркало недели. Украина"), свидетели подобных разговоров на Банковой, при общении с Зеленским президент Грузии и экс-губернатора Одесчины позиционировал себя следующим образом: "Я эффективен и талантлив. Дайте мне любой участок работы: налоговую, таможню, вице-премьера по инвестициям, губернатора Одессы, мера Одессы. Любой участок. Я с ним справлюсь. Украина для меня - не цель. Моя родина - Грузия. Я дождусь следующего избирательного цикла и буду бороться за свою страну. Политических амбиций в Украине у меня нет. Но в это время я могу быть полезен Вам здесь, господин президент".
При окончательном обсуждении с президентом кандидатуры Саакашвили главой ОП Андреем Ермаком и первым помощником президента Сергеем Шефиром высказывались следующие аргументы "за" и "против": "Он яркий. Его все знают. Он удачно коммуницирует с телезрителем и журналистами. Он выстроит отношения с фракцией. Назначение Саакашвили - это ход. А если он начнет играть свою игру, то мы его просто снимем".
Єрмак, ти так и кажи: померлому брату забашляли, а я зєлі сказав, що людина гарна, друг юності і треба взяти.
Главная задача нужна болтающая за реформы голова для запада и громоотвод для зеленских, а так же человек под которого запад может дать шекелей.
шмыгаль не громоотвод, его вообще не знают, он как амёба без известная.
Это всё бардальеро в театре.
Идёт повтор серии, появился новый свинарчук-ермак-шефир, коррупция, воровство, нищета народа.
как только михо станет премьером вместо шмыгаля
ермак тут же пойдет под сраку
возможно вместе с зе)
так шо такая замечателеная идея не могла родиться в оп
извне и только за деньги))
о чем это говорит, что у бубочки и его руководителя дерьмака появилась "гениальная идея" - найти чувака и бросить типа под танки. пока министр без нифига будет воду мутить, бубочка вместе с его шефом дерьмаком будут и дальше страну уничтожать. а потом все стрелки на ********* переведут, типа чувак не справился, не оправдал оказанного доверия))))))
короче, шоу осла оманского и его шефа дерьмака продолжается))))
"...Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась.. на совещании с Зеленским."
Ідєі , мілачка, можуть народжуватись лише в головах, а в усіх учасників таво савєщанія, як показав річний досвід зєльоного 3.14дора,замість голів сраки.
" А що є результатом роботи сраки?",- питання риторичне.