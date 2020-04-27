УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11300 відвідувачів онлайн
Новини
9 643 97

Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак

Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак

Ідея призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ виникла на одній з нарад із президентом Володимиром Зеленським.

Про це голова ОП розповів у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас Єрмак зазначив, що "не може сказати, що ця ідея була озвучена кимось одним".

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що вони з третім президентом Грузії вже доволі давно знайомі і навіть навчалися разом.

"Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тому справді давно знайомі. Більше того, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Доволі складно знайти когось, з ким я не знайомий", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені

Автор: 

Кабмін (14153) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єрмак Андрій (1384)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Какой процент тебе брательник отстегивает??? Или у вас все по братски 50 на 50?
показати весь коментар
27.04.2020 09:49 Відповісти
+17
Вот как человек , который три срока был помощником депутата Тадеева , возглавлять офис презедента ?

ЗЕ явно ОФУЕЛ. А украинцев как всегда обманули . И неудивительно шо сливают Майдан ДЕТКИ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ ЕРМАК И ВЕНЕДИКТОВА
показати весь коментар
27.04.2020 09:50 Відповісти
+17
ВОПРОС - А КТО СДАЛ КРЫМ ?

Вон как ТАДЕЕВ его сдаёт в аренду до 2042 г( а Ермак у него в шестерках )
Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась на совещании с Зеленским, - Ермак - Цензор.НЕТ 4066
показати весь коментар
27.04.2020 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что нам сегодня нового "изречёт" в видосике "Зелёный пророк "халявы"? До 30 апреля - три дня всего...
показати весь коментар
27.04.2020 09:48 Відповісти
А що може сказати? Що напишуть, те і скаже. А Єрмак уже наговорив. На статтю про узурпації влади. Виявляється, це не Зєлєнскій з ним радить я а він із Зєлєнскім. Але це ще квіточки. А ягідки - визнання впливу ОПи - не конституційного органу на формування Кабміну - конституційного органу. Навіть през може рекомендувати у Кабмін лише двох міністрів - МО і МЗС. А тут якийсь завгосп, "порадившись" із Зєлжнскім пхає цілого віце-прем'єра.
показати весь коментар
27.04.2020 11:40 Відповісти
Підкажіть будь ласка, а ким працює віслючок в офісі Дєрмака?
показати весь коментар
27.04.2020 12:37 Відповісти
Віслюк мав купувати посаду президента у Ермаків, але у нього пинёнз не вистачило.
показати весь коментар
27.04.2020 12:49 Відповісти
ВСПОМИНАЮ,как оманский клоун, в своем дебильном квартале, унижал и смеялся над саакашвили, НУ, А ТЕПЕРЬ ЭТО ВЕЛИКИЙ РЕХВОРМАТЕР,только ничего у них не выйдет,псы авакова опять будут гоняться по крышам за этим--- ПОПУЛИСТОМ-КАРСОЛОМ !!!!!
показати весь коментар
27.04.2020 12:03 Відповісти
а лучше премьером...
показати весь коментар
27.04.2020 09:48 Відповісти
а лучше руководителем офиса президента
показати весь коментар
27.04.2020 09:50 Відповісти
Та давай уже сразу в ***********...чего мелочится то??
показати весь коментар
27.04.2020 09:51 Відповісти
А может быть голубем? Над крышами летать.
показати весь коментар
27.04.2020 10:07 Відповісти
Какой процент тебе брательник отстегивает??? Или у вас все по братски 50 на 50?
показати весь коментар
27.04.2020 09:49 Відповісти
коррупционной составляющей не выявлено)))) наверное 70 на 30))
показати весь коментар
27.04.2020 09:51 Відповісти
Вот как человек , который три срока был помощником депутата Тадеева , возглавлять офис презедента ?

ЗЕ явно ОФУЕЛ. А украинцев как всегда обманули . И неудивительно шо сливают Майдан ДЕТКИ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ ЕРМАК И ВЕНЕДИКТОВА
показати весь коментар
27.04.2020 09:50 Відповісти
насчёт первой части согласен, насчёт второй...детки советских офицеров это пол страны))))
показати весь коментар
27.04.2020 09:52 Відповісти
Детям советских офицеров не обязательно быть первыми лицами страны , тем более генпрокурором или секретарем презедента - ВЛИЯНИЕ КГБ НИКТО ЕЩЁ НЕ УНИЧТОЖИЛ
ТАК ШО ПОРА ВОЗВРАТИТЬ ЛЮСТРАЦИЮ и запретить им работать во власти , как сделали многие пост совковые страны
показати весь коментар
27.04.2020 09:58 Відповісти
пора уже вводить графу "социальное происхождение"?))) из рабочих, из офицеров, из крестьян?))
показати весь коментар
27.04.2020 10:10 Відповісти
Ваша графа - Маузер . Вроде и смешной Ник- а суть ваша ясно 😜😜😜
показати весь коментар
27.04.2020 10:22 Відповісти
а вот и нет.. всегда ненавидел большевиков-комиссаров и всякую красную сволочь..маньяки, убийцы, подлецы всех мастей...
показати весь коментар
27.04.2020 10:25 Відповісти
А какое отношение "советские офицеры" имеют к КГБ? Генерал Пётр Григоренко тоже был "советским офицером"... Вы поосторожнее с "ярлыками", поосторожнее...
показати весь коментар
27.04.2020 10:14 Відповісти
Большинство советских офицеров мыслят по советски - ментальность такая
Среди них практически нет УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, отстаивающих право украинцев иметь своё национальное государство
показати весь коментар
27.04.2020 10:21 Відповісти
Извините за резкость, но, всё-таки - Вы знаете "большинство советских офицеров"? Ментальность их проверяли?... Или мыслите категориями "тётушки из Бразилии" - "У нас , в Бразилии, много всяких Педров..."? И что Вы подразумеваете под "украинскими националистами"? Есть умные люди, строящие суверенное украинское государство, учитывая "мультикультурность" и "многонациональность, с "приматом" государствообразующей нации - украинцев, а есть "тягныбоки", "корчинские" и фарионы", от которых шовинизмом несёт за версту...
показати весь коментар
27.04.2020 10:39 Відповісти
Не, ну настоящими офицерами,можно считать только перебежчиков.Например таких как Виктор Суворов.Таких единицы.
показати весь коментар
27.04.2020 13:16 Відповісти
"Каждый судит в меру своей испорченности...".
показати весь коментар
27.04.2020 13:43 Відповісти
Каждый не хочет признавать свою испорченность.Вот взять Суворова,он не стал копаться в своей испорченности и конфликтовать с самим собой.А понял,що СССР брехливое,тоталитарное Государство и стал об этом писать и говорить.А другие,молча конфликтовали с собой и стали коньюктурщиками без Родины и чести.И когда пришло время исполнять Присягу данную СССР совковые офицеры поплыли и морально разложились
показати весь коментар
27.04.2020 13:52 Відповісти
Слушай, Три семёрки", а как ты реально себе, это, представляешь? СССР, как государство, "самоликвидировался", исчезло такое государственное образование... Так "имеет ли место быть" присяга, данная ему? Это всё равно, как если -бы вдовец не имел права вторично жениться, потому что у него имеется факт заключения первого брака... С точки зрения юридической именно Суворов (Резун), является "предателем" и "нарушителем присяги"... А вот эти офицеры - нет... Они "утратили "субъект", которому присягали, не по своей воле...Да и присягали они, в реальности, опять же-таки, своей Родине, которая была в составе СССР... Поэтому "предателями, фигурально, можно считать украинцев, присягнувшим Российской Федерации... Да и других, им подобным - "русским", рождённым и выросшим в России, например, присягнувшим Украине...
показати весь коментар
27.04.2020 14:04 Відповісти
Тоталитарная система,не имеет права судить Суворова,та и вообще будь кого,бо у таких систем,тупо нет правосудия.А скорее кривосудие в разрез со здравым смыслом и понятием суда как таковым.Суворов поступил в меру своих личных суждений и убеждений,принятых во всём мире и основанных на правах человека.Конечно он будет предателем с точки зрения системы,скрывающих правду от своего народа.
Ну прям Ронины офицеры, утратили своего Императора.Ронины бывают в Японии,которые служат Императору,даже после его смерти или свержения.В СССР коньюктурщики,плывущие туда куда ветер подул.Поэтому,они и не стали соблюдать Присягу по защите того,що в меру их испорченности и так вже считалось нежизнеспособным
показати весь коментар
27.04.2020 14:24 Відповісти
"Вумний, як вутка...". Я тобі пояснив саме правовий, юридичний бік справи... А "красиві словеса" неси на мітинги... Там така "тріскотня", "в честі"... Я звик, якось, до мови судових засідань...
показати весь коментар
27.04.2020 14:31 Відповісти
Ще раз кажу.Мова та судження покойного Чуркина в ООН,для тебе що?Свята истина,або маячня тоталитарного режима?
показати весь коментар
27.04.2020 14:38 Відповісти
А який стосунок має Чуркін і його судження, до менталітету колишніх радянських офіцерів українського походження? У нас мова саме про них ведеться...
показати весь коментар
27.04.2020 15:26 Відповісти
Ну Чуркин как пример скорее в реальном времени.Тогда был Громыко по моему.Нёс такую же охинею,а офицеры слушали его взяв под козырёк
показати весь коментар
27.04.2020 15:39 Відповісти
Что за бред ты несёшь? Начали "за здравие", кончили - "за упокой"... Разговор был об офицерах-украинцах, служивших в Советской Армии... При чём здесь Министр иностранных дел СССР? Какие "козырьки"?!... Нет аргументов, так на "а пагаварить" тянешь?
показати весь коментар
27.04.2020 16:29 Відповісти
Та аргументов вагон и тележка.Например, как кажуть китайские мудрецы,если сосуд полон,то в него вже ничего не зальёшь.Щоб залить новое,треба вылить старое,то,що там було.У некоторых получилось вылить совковый маразм,та залить новую демократическую реальность,як например у Козырева,а у других нет,як например у Примакова,Пуйла и т.п.Патрушевых.Третьи, на совковый маразм намешали новое и получили не пойми шо.
показати весь коментар
27.04.2020 16:40 Відповісти
Я тебе отвечу словами Шевченко, и на этом закончим...
"Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого."
У тебя тоже - одна "трепология"...
показати весь коментар
27.04.2020 16:51 Відповісти
А я тобi отвечу словами з Библии.
Вначале було слово
показати весь коментар
27.04.2020 17:14 Відповісти
"Слово" и "трепология" - разные вещи...Сторожевая собака лает при приближении чужого к охраняемому ею двору, охотничья - преследуя зверя, а "пустолайка" - просто потому, что ей захотелось... Твой "пустобрёх" мне уже надоел...
показати весь коментар
27.04.2020 17:19 Відповісти
Ще про рыбок расскажи,як вони розмовляють
показати весь коментар
27.04.2020 17:30 Відповісти
Большинство из сов. офицеров приняли присягу на верность народу Украины и честно несли службу в ВСУ.Хотя в семье не без уродов.Знавал из советских офицеров приверженцев национализма,членов НРУ.Так,что не следует почти всех совофицеров грести под одну кгб-комиссарскую гребенку
показати весь коментар
27.04.2020 11:35 Відповісти
ВОПРОС - А КТО СДАЛ КРЫМ ?

Вон как ТАДЕЕВ его сдаёт в аренду до 2042 г( а Ермак у него в шестерках )
Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась на совещании с Зеленским, - Ермак - Цензор.НЕТ 4066
показати весь коментар
27.04.2020 09:55 Відповісти
И после того , как ОНИ ПРОБИЛИ АРЕНДУ РОССИЙСКОЙ БАЗЕ В КРЫМУ ДО 2042 года, **** и задумалось про войну с Украиной , пока влияние таких кругов ещё живо
ТАК ЧТО ЕРМАКА В ОТСТАВКУ - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗЕ
показати весь коментар
27.04.2020 10:01 Відповісти
Фуйло купило "оренду". Не забуваймо про "позику" в 3 млрд доларів януковичу
показати весь коментар
27.04.2020 10:05 Відповісти
Так потом ещё пыталось с Украины жти деньги скачать
Не могло простить
А вот Украина - богатая по мнению ЗЕ - простила 16 млрд козломордым и уволила великолепного дипломата Зеркаль
показати весь коментар
27.04.2020 10:25 Відповісти
Ой, смішите) Віслюк і "прийняти рішення") Вам ще не розвиднилося , що блазень може тільки по сценарію рота відкривати?
показати весь коментар
27.04.2020 12:41 Відповісти
Ермак мне тоже не нравится, но это цветочки, а ягодки это человек Мертвечука глава Упетиной АП...........и тут в друг порохоботов на гошок потянуло
показати весь коментар
27.04.2020 11:43 Відповісти
Забув де бояру заховав, москалю?
показати весь коментар
27.04.2020 12:43 Відповісти
Назначат Саакашвили вице-премьером или нет от этого его рейтинг абсолютно не пострадает , наооборот он ещё больше поднимется
показати весь коментар
27.04.2020 09:51 Відповісти
как был 0.5% так и останется?
показати весь коментар
27.04.2020 10:28 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc падло..(.
показати весь коментар
27.04.2020 09:52 Відповісти
Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась на совещании с Зеленским, - Ермак - Цензор.НЕТ 5624
показати весь коментар
27.04.2020 09:54 Відповісти
Кто бы сомневался. А саму идею с Саакашвили, Ермаку нашептали кремлевские кураторы. Ох скоро начнется! Народ уже патроны считает. Военным приготовить пво. Что бы бубочка не свалил по воздуху, как Янык.
показати весь коментар
27.04.2020 09:54 Відповісти
Та що за такий турбо-режим, коли розумні думки приходять так пізно? На самому початку правління цієї влади це необхідно було зробити і і якнайбільше повноважень мав отримати М.Саакашвілі для впровадження важливих і таких необхідних реформ в Україні.
показати весь коментар
27.04.2020 09:54 Відповісти
это будет конец политической карьеры гризуна галстуков
показати весь коментар
27.04.2020 09:55 Відповісти
«Родила царица в ночь.
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку»

от умів Сашка зажигать
показати весь коментар
27.04.2020 09:57 Відповісти
Ну Ермак Зеленнскому плохого не посоветует. Зеленский мудрый политик и не будет упускать шанс окружить себя новыми лицами, которые имеют просто потрясающий опыт реформ. Я думаю многочисленные приверженцы его политики с радостью воспримут это решение.
показати весь коментар
27.04.2020 09:59 Відповісти
Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4778
показати весь коментар
27.04.2020 10:04 Відповісти
Это сарказм?
показати весь коментар
27.04.2020 15:47 Відповісти
Конечно! Туповато но как-то так.
показати весь коментар
27.04.2020 21:43 Відповісти
они там трахаются на заседаниях что ли? гомосеки проклятые.....
показати весь коментар
27.04.2020 09:59 Відповісти
--- Идея !
---У дарагова Леонида Иллича идея! Ура!
--- Идея!
---Ещё одна идея! Ура!
Далее следуют бурные,продолжительные аплодисменты,переходящие в овации.

---Да нее.. Я просто хочу спросить и хде я нахожусь??!
показати весь коментар
27.04.2020 10:03 Відповісти
Или в Зазеркалье или в стране ОЗ. Я другой иной страны не знаю, где так чудит один человек.
показати весь коментар
27.04.2020 10:15 Відповісти
Что не совещание, то идеи новые рожают...скоро сфинктеры себе порвут..
показати весь коментар
27.04.2020 10:09 Відповісти
Та всі в курсі.Починалося,як з Порошенком,-спершу сраку цілував,потім на ... посилав.

"Как сообщили ZN.UA ("Зеркало недели. Украина"), свидетели подобных разговоров на Банковой, при общении с Зеленским президент Грузии и экс-губернатора Одесчины позиционировал себя следующим образом: "Я эффективен и талантлив. Дайте мне любой участок работы: налоговую, таможню, вице-премьера по инвестициям, губернатора Одессы, мера Одессы. Любой участок. Я с ним справлюсь. Украина для меня - не цель. Моя родина - Грузия. Я дождусь следующего избирательного цикла и буду бороться за свою страну. Политических амбиций в Украине у меня нет. Но в это время я могу быть полезен Вам здесь, господин президент".
При окончательном обсуждении с президентом кандидатуры Саакашвили главой ОП Андреем Ермаком и первым помощником президента Сергеем Шефиром высказывались следующие аргументы "за" и "против": "Он яркий. Его все знают. Он удачно коммуницирует с телезрителем и журналистами. Он выстроит отношения с фракцией. Назначение Саакашвили - это ход. А если он начнет играть свою игру, то мы его просто снимем".
показати весь коментар
27.04.2020 10:11 Відповісти
Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5613
показати весь коментар
27.04.2020 10:15 Відповісти
Ну ви, курва, і дибіли! Ви що там, хором проспівали прізвище Саакашвілі? Ідея народжується в голові однієї людини і озвучується однією людиною! Далі вона може бути підтримана однодумцями. Чи у вас там одні медіуми та читачи думок? Совки грьобані! "Єсть ідєя" і всьо...
Єрмак, ти так и кажи: померлому брату забашляли, а я зєлі сказав, що людина гарна, друг юності і треба взяти.
показати весь коментар
27.04.2020 10:15 Відповісти
Там давно как в Космосе чёрные дыри, не рожают, а втягивают.
показати весь коментар
27.04.2020 10:17 Відповісти
Этой идее сразу же нужно аборт сделать. Умного в той голове ничего родиться не может. А лучше кастрация.
показати весь коментар
27.04.2020 10:19 Відповісти
В цій жОПі може щось мудре народитися хоч раз?
показати весь коментар
27.04.2020 10:20 Відповісти
Саакашвили громоотвод зеленского.
Главная задача нужна болтающая за реформы голова для запада и громоотвод для зеленских, а так же человек под которого запад может дать шекелей.
шмыгаль не громоотвод, его вообще не знают, он как амёба без известная.
Это всё бардальеро в театре.
Идёт повтор серии, появился новый свинарчук-ермак-шефир, коррупция, воровство, нищета народа.
показати весь коментар
27.04.2020 10:41 Відповісти
что за назначить, а как же конкурсы вотэтовсе...
показати весь коментар
27.04.2020 10:41 Відповісти
бреше)
как только михо станет премьером вместо шмыгаля
ермак тут же пойдет под сраку
возможно вместе с зе)
так шо такая замечателеная идея не могла родиться в оп
извне и только за деньги))
показати весь коментар
27.04.2020 10:59 Відповісти
Всех зеленых падлюк на гиляки.
показати весь коментар
27.04.2020 11:17 Відповісти
дерьмак и его корешок членограй решили ********* каким то премьер министром по каким то реформам поставить))))))
о чем это говорит, что у бубочки и его руководителя дерьмака появилась "гениальная идея" - найти чувака и бросить типа под танки. пока министр без нифига будет воду мутить, бубочка вместе с его шефом дерьмаком будут и дальше страну уничтожать. а потом все стрелки на ********* переведут, типа чувак не справился, не оправдал оказанного доверия))))))
короче, шоу осла оманского и его шефа дерьмака продолжается))))
показати весь коментар
27.04.2020 11:24 Відповісти
Ич, як тебе, 3.14доре зєльоний штирить:
"...Идея назначить Саакашвили в Кабмин родилась.. на совещании с Зеленским."
Ідєі , мілачка, можуть народжуватись лише в головах, а в усіх учасників таво савєщанія, як показав річний досвід зєльоного 3.14дора,замість голів сраки.
" А що є результатом роботи сраки?",- питання риторичне.
показати весь коментар
27.04.2020 11:43 Відповісти
Брехливая жопа Бени https://mobile.twitter.com/highlander_free/status/1254421754115698690?fbclid=IwAR13ylcd-IooxtK0l2zEKRVW3Qrrn_1eSoIA-H2hmjwwQ97PDTrhH4lrHv4 видео
показати весь коментар
27.04.2020 12:17 Відповісти
КВНщик пошутил.
показати весь коментар
27.04.2020 12:27 Відповісти
Ермак мало того, что в тюрьме не сидит, но ещё и интервью даёт. Политический деятель .... однако!
показати весь коментар
27.04.2020 12:41 Відповісти
это потомушта парашенка монополизировал кумовство и делает деньги на крови на мальдивах))
показати весь коментар
27.04.2020 12:56 Відповісти
А , что братья -воры Ермаки ещё до сих пор не в СИЗО??? Значит наверное баблом поделились с зеленским!!
показати весь коментар
27.04.2020 13:45 Відповісти
"Ну да, на совещании под дубочками на шашличке. Запивали мясо грузинским "Саперав", смотрели концерт "Сухишвили" и по пяни вспомнили Саакашвили". Десь отак приблизно, як при совку кадрові питання вирішували під час пянок.
Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6518
показати весь коментар
27.04.2020 14:29 Відповісти
-------єрема ти ідіот, і всі з ким ти маєш справу теж ідіоти!!! іди іди і іди і чим скоріше тим ліпше для України,тупе позорисько!!!
показати весь коментар
27.04.2020 15:04 Відповісти
РАЗ такой резонанс по поводу назначения Саакашвили, ТО нужно срочно его НАЗНАЧАТЬ, У КОГО то слюна закончится, у КОГО то крышу сорвёт И.Т.Д.
показати весь коментар
27.04.2020 16:25 Відповісти
рожал видимо бубочка, через свою дырку в черепе.
показати весь коментар
27.04.2020 16:36 Відповісти
Два дебила - это сила!
показати весь коментар
27.04.2020 17:21 Відповісти
Ага, самые тупые идеи обязательно приходят в голову в присутствии ЗЕ
показати весь коментар
27.04.2020 21:19 Відповісти
 
 