Ідея призначити Саакашвілі в Кабмін народилася на нараді із Зеленським, - Єрмак

Ідея призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ виникла на одній з нарад із президентом Володимиром Зеленським.

Про це голова ОП розповів у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас Єрмак зазначив, що "не може сказати, що ця ідея була озвучена кимось одним".

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що вони з третім президентом Грузії вже доволі давно знайомі і навіть навчалися разом.

"Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тому справді давно знайомі. Більше того, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Доволі складно знайти когось, з ким я не знайомий", - заявив Єрмак.

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