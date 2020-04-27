Временными главами налоговой и таможни стали Титарчук и Муратов
Временно исполняющим обязанностей главы Государственной таможенной службы назначен Игорь Муратов, Государственной налоговой службы - Михаил Титарчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.
"Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые руководителей этих двух ведомств", - цитирует пресс-служба правительства главу Минфина Сергея Марченко.
Напомним, в пятницу правительство огласило конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины, дав для подготовки документов два выходных дня.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Mason Lemberg: Кабмін оголосив «конкурс» на посади керівника і заступника керівника податкової.
Термін подання документів - 1 день. Всупереч закону, що передбачає 7 днів. У п'ятницю всіх звільнили, у вихідний оголосили конкурс, а в понеділок закінчать прийом заявок.
Зарплата на вказаних посадах - 1000 баксів. Ніхто не хоче очолити податкову з «оборотом» пів трильйона гривень, отримуючи зарплату 1000 баксів в місяць і неминучо отримаючи паровозик кримінальних справ?
Це все що треба знати про тих осіб, які обіймуть ці посади, про реформу податкової і про те як Зеленський бореться з корупцією.
Alex Noinets: По-перше - чудова зарплатня. Одна тисяча долларів за те, щоб контролювати всі податки в країні. За те, щоб контролювати податки Ахметова. За те, щоб контролювати податки Фірташа. За те, щоб контролювати податки Пінчука.
За тисячу доларів це буде надзвичайно мотивована людина. Людина з фантастичним рівнем готовності протистояти викликам. Людина з високим рівнем відповідальності, зібрана, концентрована, підготована.
Для такої людини зібрати і подати документи на посаду з п'ятниці на понеділок - не виклик, а просто ще одна рутинна задача. Така людина впорається. Така людина не те, що за два вихідних впорається, а і я впевнений, впоралася одразу. І не просто одразу, а ще задовго до оголошення конкурса впоралася, настільки це професійна людина.
Тому що на кону не просто податки Ахметова, Фірташа і Пінчука. На кону ще й одна тисяча доларів.
Интересно, сколько они теперь Ермаку должны...