Временными главами налоговой и таможни стали Титарчук и Муратов

Временно исполняющим обязанностей главы Государственной таможенной службы назначен Игорь Муратов, Государственной налоговой службы - Михаил Титарчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые руководителей этих двух ведомств", - цитирует пресс-служба правительства главу Минфина Сергея Марченко.

Напомним, в пятницу правительство огласило конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины, дав для подготовки документов два выходных дня.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".