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Новини
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Тимчасовими главами податкової та митниці стали Тітарчук і Муратов

Тимчасовими главами податкової та митниці стали Тітарчук і Муратов

Тимчасовими виконувачами обов'язків голови Державної митної служби призначено Ігоря Муратова, Державної податкової служби - Михайла Тітарчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Найближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств", - цитує пресслужба уряду главу Мінфіну Сергія Марченка.

Нагадаємо, в п'ятницю уряд оголосив конкурс на главу Державної податкової служби України, давши для підготовки документів два вихідні дні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митниці та податковій потрібні інституційні зміни. Просто звільнення Нефьодова і Верланова нічого не дасть, - Марченко

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".

Автор: 

Кабмін (14153) податкова (711) митниця (1884)


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Временными главами налоговой и таможни стали Титарчук и Муратов - Цензор.НЕТ 5833
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27.04.2020 10:10 Відповісти
После собеседования с Ермаком будет понятно
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27.04.2020 10:12 Відповісти
САМИЙ ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ...
Mason Lemberg: Кабмін оголосив «конкурс» на посади керівника і заступника керівника податкової.
Термін подання документів - 1 день. Всупереч закону, що передбачає 7 днів. У п'ятницю всіх звільнили, у вихідний оголосили конкурс, а в понеділок закінчать прийом заявок.
Зарплата на вказаних посадах - 1000 баксів. Ніхто не хоче очолити податкову з «оборотом» пів трильйона гривень, отримуючи зарплату 1000 баксів в місяць і неминучо отримаючи паровозик кримінальних справ?
Це все що треба знати про тих осіб, які обіймуть ці посади, про реформу податкової і про те як Зеленський бореться з корупцією.
Alex Noinets: По-перше - чудова зарплатня. Одна тисяча долларів за те, щоб контролювати всі податки в країні. За те, щоб контролювати податки Ахметова. За те, щоб контролювати податки Фірташа. За те, щоб контролювати податки Пінчука.
За тисячу доларів це буде надзвичайно мотивована людина. Людина з фантастичним рівнем готовності протистояти викликам. Людина з високим рівнем відповідальності, зібрана, концентрована, підготована.
Для такої людини зібрати і подати документи на посаду з п'ятниці на понеділок - не виклик, а просто ще одна рутинна задача. Така людина впорається. Така людина не те, що за два вихідних впорається, а і я впевнений, впоралася одразу. І не просто одразу, а ще задовго до оголошення конкурса впоралася, настільки це професійна людина.
Тому що на кону не просто податки Ахметова, Фірташа і Пінчука. На кону ще й одна тисяча доларів.
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27.04.2020 10:13 Відповісти
Это которые абсолютно случайно в выходные "подали заяву" на конкурс?

Интересно, сколько они теперь Ермаку должны...
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27.04.2020 10:13 Відповісти
Ні, це прохідні, поки Єрмак обробляе заявки (рахує бабло). Титарчук в суботу був самим старшим в податковій по званню.
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27.04.2020 11:46 Відповісти
Тимчасовими главами податкової та митниці стали Титарчук і Муратов - Цензор.НЕТ 1285
Тимчасовими главами податкової та митниці стали Титарчук і Муратов - Цензор.НЕТ 1635
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27.04.2020 10:34 Відповісти
шило на мыло
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27.04.2020 10:40 Відповісти
 
 