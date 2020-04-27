Тимчасовими главами податкової та митниці стали Тітарчук і Муратов

Тимчасовими виконувачами обов'язків голови Державної митної служби призначено Ігоря Муратова, Державної податкової служби - Михайла Тітарчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Найближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств", - цитує пресслужба уряду главу Мінфіну Сергія Марченка.

Нагадаємо, в п'ятницю уряд оголосив конкурс на главу Державної податкової служби України, давши для підготовки документів два вихідні дні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митниці та податковій потрібні інституційні зміни. Просто звільнення Нефьодова і Верланова нічого не дасть, - Марченко

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".