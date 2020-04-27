Тимчасовими главами податкової та митниці стали Тітарчук і Муратов
Тимчасовими виконувачами обов'язків голови Державної митної служби призначено Ігоря Муратова, Державної податкової служби - Михайла Тітарчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.
"Виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Найближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств", - цитує пресслужба уряду главу Мінфіну Сергія Марченка.
Нагадаємо, в п'ятницю уряд оголосив конкурс на главу Державної податкової служби України, давши для підготовки документів два вихідні дні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
Нефьодов у фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Mason Lemberg: Кабмін оголосив «конкурс» на посади керівника і заступника керівника податкової.
Термін подання документів - 1 день. Всупереч закону, що передбачає 7 днів. У п'ятницю всіх звільнили, у вихідний оголосили конкурс, а в понеділок закінчать прийом заявок.
Зарплата на вказаних посадах - 1000 баксів. Ніхто не хоче очолити податкову з «оборотом» пів трильйона гривень, отримуючи зарплату 1000 баксів в місяць і неминучо отримаючи паровозик кримінальних справ?
Це все що треба знати про тих осіб, які обіймуть ці посади, про реформу податкової і про те як Зеленський бореться з корупцією.
Alex Noinets: По-перше - чудова зарплатня. Одна тисяча долларів за те, щоб контролювати всі податки в країні. За те, щоб контролювати податки Ахметова. За те, щоб контролювати податки Фірташа. За те, щоб контролювати податки Пінчука.
За тисячу доларів це буде надзвичайно мотивована людина. Людина з фантастичним рівнем готовності протистояти викликам. Людина з високим рівнем відповідальності, зібрана, концентрована, підготована.
Для такої людини зібрати і подати документи на посаду з п'ятниці на понеділок - не виклик, а просто ще одна рутинна задача. Така людина впорається. Така людина не те, що за два вихідних впорається, а і я впевнений, впоралася одразу. І не просто одразу, а ще задовго до оголошення конкурса впоралася, настільки це професійна людина.
Тому що на кону не просто податки Ахметова, Фірташа і Пінчука. На кону ще й одна тисяча доларів.
Интересно, сколько они теперь Ермаку должны...