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Новости Коронавирус и карантин
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Почти 900 российских военных заражены COVID-19

Почти 900 российских военных заражены COVID-19

С марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих РФ.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с.г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 314 чел.; в изоляторах по месту службы – 175 чел.; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 6 чел.; изолированы на дому – 379 чел.", - говорится в сообщении.

Также коронавирус обнаружен у 779 российских курсантов и слушателей военных вузов. Из них в госпиталях Минобороны России находятся 304 человека, в изоляторах по месту службы - 354 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 9 человек, изолированы на дому - 112 человек.

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COVID-19 выявлен также у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Из них в госпиталях Минобороны России находятся восемь человек, в изоляторах учебных заведений - 15 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - девять человек, в домах отдыха Минобороны России - 160 человек.

Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала вооруженных сил РФ. Из них в госпиталях Минобороны России лечение проходят 25 человек, в гражданских больницах - 33 человека, изолированы на дому - 175 человек, в домах отдыха Минобороны России - 12 человек.

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армия РФ (19691) карантин (16729) россия (96200) Минобороны рф (938) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Чтоб вы все здохли, кацапье дикое!!
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27.04.2020 10:23 Ответить
+15
ниипьот! всех на парад! вместе с ряженными дедываивалиями
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27.04.2020 10:24 Ответить
+14
Я для заболевших кацапов и инструкцию написал. В стихах!

Лечи коронавирус,
скорей "бояру" пей!
Дадут вам по две ласты,
а к ним еще и клей!
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27.04.2020 10:26 Ответить
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Чтоб вы все здохли, кацапье дикое!!
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27.04.2020 10:23 Ответить
ниипьот! всех на парад! вместе с ряженными дедываивалиями
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27.04.2020 10:24 Ответить
Я для заболевших кацапов и инструкцию написал. В стихах!

Лечи коронавирус,
скорей "бояру" пей!
Дадут вам по две ласты,
а к ним еще и клей!
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27.04.2020 10:26 Ответить
а что.. нравится))
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27.04.2020 10:29 Ответить
Помогут грязевые ванны
Почти 900 российских военных заражены COVID-19 - Цензор.НЕТ 9506
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27.04.2020 10:26 Ответить
Их хватит на парад в мацкве?
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27.04.2020 10:26 Ответить
Маловато будет.
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27.04.2020 10:27 Ответить
да и хрен с ними...за гиви и моторолой шаггоооооом марш!!
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27.04.2020 10:28 Ответить
С мапрта по 26 апреля..они каждую неделю все полтора млн тестировали?
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27.04.2020 10:31 Ответить
Множте на 10.
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27.04.2020 10:34 Ответить
900 на миллионную армию? Маловато будет!
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27.04.2020 10:41 Ответить
Армія на ерефії зараз на 600 000 людей менша, що програла Кримську війну.
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27.04.2020 10:50 Ответить
Раньше это были просто крысы и пауки, а теперь они еще и заразные
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27.04.2020 10:43 Ответить
Коронавірус Великої Перемоги
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27.04.2020 10:57 Ответить
добавим к уязвимым хорькам и норкам свинособак.
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27.04.2020 10:59 Ответить
Терміново ВСІ на парад пабеди, з дідами на палицях, а потім до дідів всі курви кацапські!
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27.04.2020 11:10 Ответить
Деды недоношенные в этом году останутся на россии
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27.04.2020 13:19 Ответить
В плен орков не брать! На всякий случай.
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27.04.2020 11:43 Ответить
Всех поставить Путина охранять😁
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27.04.2020 12:03 Ответить
Добре , якби всі вони здохли .
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27.04.2020 12:55 Ответить
Чем больше этих тварей попадет на концерт хора александрова,тем меньше припрется со своим уродским узким миром в Украину.
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27.04.2020 13:22 Ответить
Малавата будет! Ма-ла-ва-та!
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28.04.2020 09:02 Ответить
 
 