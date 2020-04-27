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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 900 російських військових заражені COVID-19

Майже 900 російських військових заражені COVID-19

З березня по 26 квітня коронавірус виявлено у 874 військовослужбовців РФ.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час суцільного тестування в збройних силах РФ у період із березня по 26 квітня ц.р. встановлено 874 військовослужбовців з позитивними результатами, з яких проходять лікування: у госпіталях Міноборони Росії - 314 осіб; в ізоляторах за місцем служби - 175 осіб; у лікувальних закладах системи цивільної охорони здоров'я - 6 осіб; ізольовані вдома - 379 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також коронавірус виявлено у 779 російських курсантів і слухачів військових вишів. З них у госпіталях Міноборони Росії перебувають 304 особи, в ізоляторах за місцем служби - 354 особи, в лікувальних закладах системи цивільної охорони здоров'я - 9 осіб, ізольовані вдома - 112 осіб.

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COVID-19 виявлено також у 192 викладачів і вихованців військових довишівських закладів. З них у госпіталях Міноборони Росії перебувають вісім осіб, в ізоляторах навчальних закладів - 15 осіб, в лікувальних закладах системи цивільної охорони здоров'я - дев'ять осіб, у будинках відпочинку Міноборони Росії - 160 осіб.

Крім того, захворіли 245 осіб з-поміж цивільного персоналу збройних сил РФ. З них у госпіталях Міноборони Росії лікування проходять 25 осіб, у цивільних лікарнях - 33 особи, ізольовані вдома - 175 осіб, у будинках відпочинку Міноборони Росії - 12 осіб.

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Автор: 

армія рф (17842) карантин (18172) росія (66080) Міноборони рф (716) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Чтоб вы все здохли, кацапье дикое!!
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27.04.2020 10:23 Відповісти
+15
ниипьот! всех на парад! вместе с ряженными дедываивалиями
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27.04.2020 10:24 Відповісти
+14
Я для заболевших кацапов и инструкцию написал. В стихах!

Лечи коронавирус,
скорей "бояру" пей!
Дадут вам по две ласты,
а к ним еще и клей!
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27.04.2020 10:26 Відповісти
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Чтоб вы все здохли, кацапье дикое!!
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27.04.2020 10:23 Відповісти
ниипьот! всех на парад! вместе с ряженными дедываивалиями
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27.04.2020 10:24 Відповісти
Я для заболевших кацапов и инструкцию написал. В стихах!

Лечи коронавирус,
скорей "бояру" пей!
Дадут вам по две ласты,
а к ним еще и клей!
показати весь коментар
27.04.2020 10:26 Відповісти
а что.. нравится))
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27.04.2020 10:29 Відповісти
Помогут грязевые ванны
Почти 900 российских военных заражены COVID-19 - Цензор.НЕТ 9506
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27.04.2020 10:26 Відповісти
Их хватит на парад в мацкве?
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27.04.2020 10:26 Відповісти
Маловато будет.
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27.04.2020 10:27 Відповісти
да и хрен с ними...за гиви и моторолой шаггоооооом марш!!
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27.04.2020 10:28 Відповісти
С мапрта по 26 апреля..они каждую неделю все полтора млн тестировали?
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27.04.2020 10:31 Відповісти
Множте на 10.
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27.04.2020 10:34 Відповісти
900 на миллионную армию? Маловато будет!
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27.04.2020 10:41 Відповісти
Армія на ерефії зараз на 600 000 людей менша, що програла Кримську війну.
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27.04.2020 10:50 Відповісти
Раньше это были просто крысы и пауки, а теперь они еще и заразные
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27.04.2020 10:43 Відповісти
Коронавірус Великої Перемоги
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27.04.2020 10:57 Відповісти
добавим к уязвимым хорькам и норкам свинособак.
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27.04.2020 10:59 Відповісти
Терміново ВСІ на парад пабеди, з дідами на палицях, а потім до дідів всі курви кацапські!
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27.04.2020 11:10 Відповісти
Деды недоношенные в этом году останутся на россии
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27.04.2020 13:19 Відповісти
В плен орков не брать! На всякий случай.
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27.04.2020 11:43 Відповісти
Всех поставить Путина охранять😁
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27.04.2020 12:03 Відповісти
Добре , якби всі вони здохли .
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27.04.2020 12:55 Відповісти
Чем больше этих тварей попадет на концерт хора александрова,тем меньше припрется со своим уродским узким миром в Украину.
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27.04.2020 13:22 Відповісти
Малавата будет! Ма-ла-ва-та!
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28.04.2020 09:02 Відповісти
 
 