Майже 900 російських військових заражені COVID-19

З березня по 26 квітня коронавірус виявлено у 874 військовослужбовців РФ.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час суцільного тестування в збройних силах РФ у період із березня по 26 квітня ц.р. встановлено 874 військовослужбовців з позитивними результатами, з яких проходять лікування: у госпіталях Міноборони Росії - 314 осіб; в ізоляторах за місцем служби - 175 осіб; у лікувальних закладах системи цивільної охорони здоров'я - 6 осіб; ізольовані вдома - 379 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також коронавірус виявлено у 779 російських курсантів і слухачів військових вишів. З них у госпіталях Міноборони Росії перебувають 304 особи, в ізоляторах за місцем служби - 354 особи, в лікувальних закладах системи цивільної охорони здоров'я - 9 осіб, ізольовані вдома - 112 осіб.

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COVID-19 виявлено також у 192 викладачів і вихованців військових довишівських закладів. З них у госпіталях Міноборони Росії перебувають вісім осіб, в ізоляторах навчальних закладів - 15 осіб, в лікувальних закладах системи цивільної охорони здоров'я - дев'ять осіб, у будинках відпочинку Міноборони Росії - 160 осіб.

Крім того, захворіли 245 осіб з-поміж цивільного персоналу збройних сил РФ. З них у госпіталях Міноборони Росії лікування проходять 25 осіб, у цивільних лікарнях - 33 особи, ізольовані вдома - 175 осіб, у будинках відпочинку Міноборони Росії - 12 осіб.

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