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Уволенный заместитель Кличко Слончак отрицает нападение на патрульного

Уволенный заместитель Кличко Слончак отрицает нападение на патрульного

Бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак, которого уволили из-за нападения на полицейского, уверяет, что не нападал на него.

Об этом Слончак написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал бывший заместитель мэра столицы.

Вместе с тем он извинился перед общественностью и полицейскими за свою "эмоциональную несдержанность".

Уволенный заместитель Кличко Слончак отрицает нападение на патрульного 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко уволил с поста замглавы КГГА Слончака, задержанного за нападение на полицейского (обновлено)

Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.

Автор: 

КГГА (2989) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+16
Вот Кличко молодец, увольняет попавших в скандал заместителей не думая..
не то что Зеленский как Ермака который торгует с братом посадами за миллионы уволить не хочет
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27.04.2020 18:09 Ответить
+13
Под невменяемого косить начал
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27.04.2020 18:09 Ответить
+7
А я не виключаю що це спланована провокація. Дуже вже другові Вовіка Пальчєвському в крісло мера Києва хочеться.
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27.04.2020 18:11 Ответить
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А беркутята Авакова відео нападу виклали?
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27.04.2020 18:08 Ответить
Виклали, але момент нападу змазаний. Чути тільки крики. Наскільки можна зрозуміти з відео, у поліції є свідок нападу.
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27.04.2020 18:31 Ответить
Меня как-то остановили менты и предъявили спорное нарушение. Так они остановили первого дальнобойщика и он подписал все что они продиктовали. Это чмо промычало мне что ему еще работать надо и у него семья и дети и уехало. Свидетель.
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27.04.2020 18:37 Ответить
Посмотри (хотя скорее послушай) на видео. Оно здесь было в новостях сегодня. Никого они не останавливали. Свидетель там был изначально, насколько я понял. Но я согласен, ситуации бывают разные.
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27.04.2020 18:49 Ответить
петух, ты уже и на этой ветке отбеливаешь слоняру?
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27.04.2020 19:40 Ответить
на шконку петушару Слончака! и вся недолга!
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27.04.2020 20:31 Ответить
Меня также останавливали если нарушал, но я бабки никому не предлагал, платил штраф и никогда не отказывался проходить алкотест. Когда сел за стол играть (пить) надо платить по счетам! а это ничтожество сраная депутатка отказывается пройти тест. А потом эта тварь будет рассказывать нам , что нужно чтить законы. А менты молодцы,что не забздели перед этой тварью!
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27.04.2020 21:05 Ответить
;Свідка; варто перевірити. Чи нема у нього родичів із зелені, чи не було зальотів, котрими можна шантажувати.
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27.04.2020 18:46 Ответить
Ти далі на своїй хвилі? Зелю і зебобіків мусиш під кожною новиною притулити? Не попускає? Ти ніби-то лікар. У вас це називається "манія адєржимасті".
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27.04.2020 18:51 Ответить
Повторю для особливо тупих:
;Свідка; варто перевірити. Чи нема у нього родичів із зелені, чи не було зальотів, котрими можна шантажувати.
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27.04.2020 19:01 Ответить
Кацахол, "родичі із зелені " це хто? Я тебе не так зрозумів?
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27.04.2020 19:04 Ответить
Родичі із зелені- це родичі, котрі можуть мати свої інтереси в усуненні Кличка, під котрого зараз і копає Коломойський і вся зелена банда.
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27.04.2020 19:13 Ответить
Он, воно шо. Тобі би книжки історичні писати про всілякі інтриги при Мазаріні або Борджіа. Даремно ти в тих лікарях сидиш.
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27.04.2020 19:16 Ответить
Згоден що даремно. З приходом Зеленського маю чотири місяці заборгованості по зарплатні.
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27.04.2020 19:18 Ответить
Так не жалійся. Кидай то безнадійне діло. Ти ж казав, що хабарів тобі ніхто не носить. Чого там час витрачати?
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27.04.2020 19:23 Ответить
Хабарів я не беру принципово. Контингент у мене в основному похилого віку і сільський. Пишеш призначення, дивишся на людину і хвилюєшся щоб після покупки ліків їй на хліб з пенсії лишилося.
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27.04.2020 19:31 Ответить
Так я за це і кажу. Якого хрена там сидіти? Не знайдеш на своі руки іншу роботу?
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27.04.2020 19:37 Ответить
Я не маю ніякої робітничої професії. Диплом і все. Ще права на легковушку та на мотоцикл. Куди мені іти?
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27.04.2020 19:44 Ответить
Навчись щось робити руками. Або кудись в сферу послуг йди. Три роки тому я теж не міг уявити, що буду таксувати. Все змінюється. Хоча справа твоя, звісно. Якщо бажаєш терпіти - лишайся там далі.
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27.04.2020 19:51 Ответить
На літо пропонують роботу в охороні, з власним транспортом. Саме капіталю машину.
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27.04.2020 19:53 Ответить
Ну це вже шось. Взагалі нова робота ( навіть тимчасова) дає нові знайомства, розширює кругозір. Як на мене, це завжди потрібно. Під лежачий камінь вода не потече.
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27.04.2020 20:00 Ответить
У полиции полобезьянника свидетелей! В том числе и того, что начальник РОВД по воде ходит, а патрульные больных исцеляют - безногие бегут как молодые от них...
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27.04.2020 19:12 Ответить
Патрульный сам на его упал и два раза ударил себя ногой в живот
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27.04.2020 18:09 Ответить
извините, пропустил момент, когда это украинские мусора стали настоящими стражами правопорядка и законности
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27.04.2020 18:34 Ответить
Сразу после реформы до полгода времени так и было. Потом по суду восстанавилась старая гвардия, которую уволили ранее. И молодые полицейские начали перенимать старые методы у "бывалых".
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27.04.2020 18:53 Ответить
Ага, совсем недавно, на выезде из Киева, одно мусорское у.бище, остановило для "проверки документов", на мой вопрос "что ему надо?", ответило, в лучших традициях говённого совка, что "я обязан разговаривать с ним уважительным тоном" - я прямо дежавю испытал
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30.04.2020 10:21 Ответить
Вот Кличко молодец, увольняет попавших в скандал заместителей не думая..
не то что Зеленский как Ермака который торгует с братом посадами за миллионы уволить не хочет
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27.04.2020 18:09 Ответить
А Кличко куму Ермака дал пост главы Департамента Благоустройства Киева, который МАФы крышует в Киеве.
Действительно молодец Кличко!
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27.04.2020 18:12 Ответить
Новость на Цензор:
https://censor.net/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
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27.04.2020 18:13 Ответить
с этой властью если не назначать "людей ермака", то сам ничего сделать не сможешь - заменят на очередного клована из квартала. Под шум, улюлюканье и свист плебса, обсмотревшегося Г+Г
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27.04.2020 18:20 Ответить
все унитазы в Польше вымыл?
Уехал - до свиданья, твоя страна теперь не эта.
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27.04.2020 19:12 Ответить
а ты все унитазы в Украине вымыл, альтернативно одарённый ты наш?
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27.04.2020 19:16 Ответить
тебя жизнь здесь не епёт, убогое
соси пану молча, а то без злотых останешься
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27.04.2020 19:44 Ответить
завидуй молча, нищеброд.
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27.04.2020 19:48 Ответить
Под невменяемого косить начал
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27.04.2020 18:09 Ответить
"Извините. Был напуган."
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27.04.2020 18:10 Ответить
Да. Анекдот бородатый, но в тему, конечно. " Утро.
Остановка.
Подходит автобус .
Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею. Автобус трогается.
- Бл@ть!!! Пиз@ец!!! Ё@аный в рот!!! Стой на х@й!!! О@уели ********!!! Оторвете к е@еням же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Чел заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем:
- Извините... Был напуган."
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27.04.2020 18:35 Ответить
Відморожене...
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27.04.2020 18:10 Ответить
А я не виключаю що це спланована провокація. Дуже вже другові Вовіка Пальчєвському в крісло мера Києва хочеться.
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27.04.2020 18:11 Ответить
Ага, так хочеться, що аж напуває шльондер замів Кличка і за сумісництвом чиновниць КМДА і змушує їх сідати за кермо їх авто. Пальчевський мразота але і Кличко не добирає ретельно кадри.
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27.04.2020 18:45 Ответить
навряд ли...Полисам он и нафиг не нужен был...На видео четко слышно -машину никто не забирает, вопросы к водителю, а ты пассажир..иди и иди....
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27.04.2020 19:03 Ответить
Обосрался. https://www.youtube.com/watch?v=6W-9g-6U9iM
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27.04.2020 18:11 Ответить
Как он под стражей в мордокниге отписался?
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27.04.2020 18:13 Ответить
Допоможіть пораненим воїнам, люди!!! Не останнім прошу поділитися, а хто чим може!!! Рятуймо наших захисників разом!!!

https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=kC-R&eid=ARAIZhCZBbOJefuzqecybR6CaPRc-GrhHRh5aS2AQP8X2u10UJmzElTyM57ZB9rCCKxmIXllMLvCvhGF&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBhu8bhoKVd1KHA9pyZjAuvF1l8wazWiyh_0JjCj7EIrL2zoEmD4gRso3oDVPqjTCyGsx_RTwOZO4XrFRW1gSvVYcRDBMJ2-r5NrM7hkZh8TC0WLdqh9cFyvs_qKGNfLwb0u1Z8fyfkM9mvOt4SXF_C3bQuncNrFqAFLB_gGJmJlwQgfiyNhMvB_kYrYU1z5k3shWZO0_573hPD1284CZgzeSQCVK2bzNtq485PIla8i-lC4dxrVFCTkDxQK9CSDAjVg8RJnM4Fp6ZB0mejnhXgo_4lwupW9Q9b3v6vKpkBLJdgTsZOyD6w3E-xn0hn2k5-ZXSga71Y5bpAvtmH0sYsJsa- Ветеранське Братерство Дніпро
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345?__xts__%5B0%5D=68.ARBhu8bhoKVd1KHA9pyZjAuvF1l8wazWiyh_0JjCj7EIrL2zoEmD4gRso3oDVPqjTCyGsx_RTwOZO4XrFRW1gSvVYcRDBMJ2-r5NrM7hkZh8TC0WLdqh9cFyvs_qKGNfLwb0u1Z8fyfkM9mvOt4SXF_C3bQuncNrFqAFLB_gGJmJlwQgfiyNhMvB_kYrYU1z5k3shWZO0_573hPD1284CZgzeSQCVK2bzNtq485PIla8i-lC4dxrVFCTkDxQK9CSDAjVg8RJnM4Fp6ZB0mejnhXgo_4lwupW9Q9b3v6vKpkBLJdgTsZOyD6w3E-xn0hn2k5-ZXSga71Y5bpAvtmH0sYsJsa-&__tn__=-R 25 квітня о 14:57 · https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345#

УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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27.04.2020 18:17 Ответить
Фуйло тестирует свою новую лживую игрушку - нападать под видом гумпомощи.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".

Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
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27.04.2020 18:39 Ответить
Украинские самые справедливые суды в мире сначала оправдают ,а затем восстановят в должности
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27.04.2020 18:32 Ответить
Рафик ни в чем не виноват.\с\
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27.04.2020 18:35 Ответить
Изза роста футин будет вечно нападать.
Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.

ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.

Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу
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27.04.2020 18:37 Ответить
Овцой прикинулся . Как вы представляете поведение заммэра , которого останавливают какие-то "нищеброды в форме"?
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27.04.2020 18:37 Ответить
Подчиняйся, потом обжалуй. Ахахха.
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27.04.2020 18:39 Ответить
Кацап сфб всегда готовится к максимальной подлости как и характер фуйла- везде готовность к максимальной подлости.
Ночью с лавры фсб 4мя скорыми(почерк чекистов выдавать за другое) скорее всего вывезли инструменты захвата ап и убийства и уничтожения зеленского.
Такая практика фсб-быть всегда готовым уничтожить зеленского. Лавра и предатели спу это троянский кацапский конь, который нужно убрать ПОСКОРЕЕ как километр к зеботу.Оттуда будуть штурмовать зебота под видом чегото другого как обычно. Сосалка и ее зебот будут уничтожены при первой малейшей возможности или надобности. Там как фуйло прикажет.

Если зе не уничтожит рпц мп в лавре, оружие и боеприпасы для штурма и убийства зеленского вернут обратно потом.
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27.04.2020 18:46 Ответить
Зачем ФСБ убивать Зеленского? Он же их агент.
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27.04.2020 18:49 Ответить
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27.04.2020 19:17 Ответить
ты гнида такой же адвокат как зеленка президент....
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27.04.2020 18:44 Ответить

Касты пи.тарасов.
Пиарасы будь то руцкий дурак или лгбт-ублюдки понимают только один язык *******. В 2013 году миллионные протесты были в париже чтобы не принимали *****-***** браки и их пох они всеравно приняли как будто протестов не было. Тоесть *****ы что ватные что лгбтешные понимают только и только один язык
*******. В украине таким ридаром есть зеленый рептилоид ***** селенский, который продал всех вместе с землями мировому ломбарду по закладке стран мафиям латифундам больных свинурчукоидов, которые владеют мвф. Потому его нужно будет судить после того как оно закончит свой путь дурака у власти. П--р должен сидеть в ростове, чтобы парашка как яныком брезговала и он не мог ни в парашку выехать, ни в любую страну мира кроме кндр.
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27.04.2020 18:44 Ответить
А ЛГБТ то за шо?
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27.04.2020 18:50 Ответить
Солончака трэба в элитное СИЗОУволенный заместитель Кличко Слончак отрицает нападение на патрульного - Цензор.НЕТ 9220
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27.04.2020 19:02 Ответить
АВАКОВ-ЧЕРТ !
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27.04.2020 19:11 Ответить
Пан знайомий з зонівським жаргоном?
Бо більш влучно Авакова не охарактеризуєш.
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27.04.2020 19:20 Ответить
Так и хочется словаки классика сказать: "Чума на оба ваши дома!"
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27.04.2020 19:13 Ответить
Ну он же не совсем **#утый, чтоб признаться в нападении...
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27.04.2020 19:26 Ответить
В очередной раз убеждаюсь - какое быдло при власти 😵
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27.04.2020 19:50 Ответить
Пане Слончак, Володимире Вікторовиче, прийміть "ширі" співчуття, що до вашого звільнення. "Дуже переживаю", чи часом ваша жінка не роздерла вам ваш фейс, за те що катались з п"яною кралею, із за якої тепер у неї (у вашої жінки) поменшає грошей на кртці, так як ви уже безробітний. Тримайтеся і продовжуйте в такому ж дусі
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27.04.2020 20:46 Ответить
Молодец Виталий, но почему-то остался осадок. А всё потому, что нет оценки действиям Людмилы Костенко. Госслужащая отказывается от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. А как же Закон или этому ничтожеству законы не писаны?
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27.04.2020 20:52 Ответить
Кличко теперь за каждую дуру отвечает?
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27.04.2020 22:42 Ответить
Молодец Виталий, но почему-то остался осадок. А всё потому, что нет оценки действиям Людмилы Костенко. Госслужащая отказывается от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. А как же Закон или этому ничтожеству законы не писаны?
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27.04.2020 20:53 Ответить
Задергал,****,очком. Ссыт.
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28.04.2020 09:42 Ответить
 
 