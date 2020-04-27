Уволенный заместитель Кличко Слончак отрицает нападение на патрульного

Бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак, которого уволили из-за нападения на полицейского, уверяет, что не нападал на него.

Об этом Слончак написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал бывший заместитель мэра столицы.

Вместе с тем он извинился перед общественностью и полицейскими за свою "эмоциональную несдержанность".

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Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.